Gothic 1 Remake vorbestellen – welche Optionen habe ich und wo gehts?

„Gothic“ erhält ein vollwertiges Remake. Gothic 1 Remake erscheint für den PC, die PS5 und Xbox Series X|S.

THQ Nordic hat sich der Sache angenommen, das Spiel wird von Alkimia Interactive produziert und das Endresultat sehen wir bereits in diesem Jahr.

Noch gibt es allerdings kein finales Datum für den Release, doch ihr könnt das Spiel ab sofort vorbestellen, damit es rechtzeitig zum Launch bei euch zu Hause ankommt. Das ist ab sofort via Amazon möglich.

Außerdem könnt ihr das Spiel bei den nachfolgenden Shops wie Saturn und MediaMarkt vorbestellen:

Was ist Gothic 1 Remake?

„Gothic 1 Remake“ ist im Grunde genau das, was der Name hergibt. Es ist ein Remake zum allerersten „Gothic“, das 2001 von Piranha Bytes veröffentlicht wurde.

Worum geht es in Gothic? Das Action-Rollenspiel entführt uns in das Königreich Myrtana, in dem König Rhobar II riesige Mengen magischen Erzes benötigt, um eine Horde Orks fernzuhalten.

Als namenloser Held arbeiten wir im Minental von Khorinis, die von einer magischen Barriere umgeben ist. Doch etwas bringt diese Barriere zum Einsturz und es gilt fortan das Recht des Stärkeren unter Gesetzlosen.

Darunter? Wir sind mitten im Geschehen und machen uns einen Namen. Wir schlachten uns durch finstere Kreaturen, wilde Tiere und stellen uns dieser erbarmungslosen Welt – was schließlich alles verändern wird.

Was ist neu im Remake? Überarbeitet wurde unter anderem das Kampfsystem. Es soll das ursprüngliche Kampfsystem in die moderne Zeit transportieren.

Außerdem profitiert das Spiel von einer zeitgemäßen Grafik, wie erstes Material bereits bestätigt hat. Doch die Story bleibt wohl grundlegend gleich. Die Prämisse ist, dass alles nahe am Original verbleibt.