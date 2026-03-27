Forever Ago kommt im Herbst 2026 in den Xbox Game Pass – darum geht es

Annapurna Interactive bringt noch in diesem Herbst 2026 ein neues, erzählgetriebenes Abenteuer in den Xbox Game Pass: Forever Ago. Das Spiel setzt nicht auf Action-Feuerwerk, sondern auf eine ruhige Roadtrip-Stimmung, starke Atmosphäre und eine Geschichte, die sich bewusst Zeit nimmt, um nachzuwirken.

Im Mittelpunkt steht Alfred, ein älterer Mann, der nach einem einschneidenden Verlust sein bisheriges Leben hinter sich lässt. Er packt seine Sachen in einen Van und fährt Richtung Norden, auf der Suche nach einem klaren Kopf und einem Weg, mit seiner Trauer umzugehen.

Ein stiller Roadtrip über Verlust, Reue und Hoffnung

Worum geht es in Forever Ago? Alfreds Reise ist als nachdenkliche Meditation über das Menschsein angelegt, mit schweren Themen wie Trauer, verpassten Chancen, zerbrochenen Träumen und dem Wunsch nach Erlösung.

Unterwegs führen ihn die Stationen durch sehr unterschiedliche Landschaften, die nicht nur Kulisse sind, sondern Erinnerungen und Selbstreflexion auslösen sollen. Das Spiel will dabei offenbar genau diesen bittersüßen Ton treffen: warm, menschlich und gleichzeitig melancholisch.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Forever Ago wurde erstmals im Sommer 2020 gezeigt und begleitet Fans seitdem als Longrunner-Ankündigung. Hinter dem Projekt steht Third Shift, ein extrem kleines Team aus zwei Entwicklern, das den Fokus ganz auf persönliche, bedeutungsvolle Geschichten legt. 2022 bekam das Spiel zusätzlich Aufmerksamkeit durch eine größere Präsentation im Rahmen eines Annapurna-Showcases.

Gameplay, Kamera-Mechanik und eine Reise voller Begegnungen

Welche Spielmechaniken bietet Forever Ago? Offiziell ist Forever Ago als Singleplayer-Adventure angelegt, das Erkundung mit leichtem Rätsellösen kombiniert. Ihr steuert Alfred durch abwechslungsreiche Areale, darunter ruhige Waldpfade und Seen, aber auch heiße, staubige Wüsten und hohe Gebirgsregionen.

Ein zentrales Element ist eine alte Sofortbildkamera. Fotos dienen nicht nur als Erinnerung an den Trip, sondern haben auch einen praktischen Nutzen: Sie werden genutzt, um Umgebungsrätsel zu lösen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Außerdem setzt das Spiel auf Umweltstorytelling. Alfred untersucht zurückgelassene Gegenstände, um Stück für Stück die Geschichte der Orte und ihrer früheren Bewohner zusammenzusetzen. Dazu kommen Begegnungen mit Fremden, die eigene Probleme, Ansichten und Lebensentwürfe mitbringen, und aus denen sich teils neue Freundschaften entwickeln können.

Genre: Narrative Adventure mit Erkundung und leichten Rätseln

Kernmechanik: Sofortbildkamera für Erinnerungen und Puzzle-Lösungen

Schwerpunkte: Atmosphäre, Dialoge, Umweltstorytelling, Begegnungen

Ton: Warm, aber bewusst melancholisch

Release-Fenster, Plattformen und Audio-Prominenz

Wann erscheint Forever Ago im Xbox Game Pass? Annapurna Interactive hat bestätigt, dass Forever Ago im Herbst 2026 in den Xbox Game Pass kommt. Gezeigt wurde das Spiel auch im Xbox Partner Preview am 26.03.2026.

Abseits des Abos ist Forever Ago für mehrere Plattformen geplant. Genannt sind PlayStation 5, Xbox Series-Konsolen sowie PC über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store. Zusätzlich ist eine Version für Nintendo Switch 2 bestätigt.

Auch akustisch soll das Abenteuer stark aufgestellt sein: Die Musik stammt von Clark Aboud, bekannt unter anderem durch seine Arbeit an Slay the Spire und Kind Words. Bei der Vertonung sind zudem bekannte Stimmen dabei, darunter Cissy Jones, die viele aus Firewatch kennen, sowie Dave Pettitt, der als Erzähler in Valiant Hearts zu hören war. Insgesamt fallen dabei bewusst Vergleiche zu storylastigen Genre-Highlights wie Firewatch, Gone Home oder What Remains of Edith Finch.

Und ja: Wer sich bei so einem Roadtrip-Abenteuer die entscheidende Komfortfunktion wünscht, bekommt sie auch. Die Entwickler haben bestätigt, dass ihr den Hund, dem ihr auf der Reise begegnet, streicheln könnt.

Freut ihr euch auf Forever Ago im Xbox Game Pass, oder ist euch das Tempo solcher erzählgetriebenen Abenteuer zu ruhig? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.