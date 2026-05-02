LEGO Batman Legacy of the Dark Knight ist Gold – Release am 22. Mai 2026

TT Games hat offiziell bestätigt, dass LEGO Batman Legacy of the Dark Knight den Gold-Status erreicht hat. Heißt unterm Strich: Die Entwicklung am Basisspiel ist abgeschlossen, und der Release kann in die heiße Phase gehen. Geplant ist der Start am 22. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.

Für Fans ist das vor allem deshalb eine gute Nachricht, weil es damit deutlich danach aussieht, dass der Launch-Termin nicht mehr wackelt. Gleichzeitig markiert das Projekt den ersten komplett neuen Titel von TT Games seit LEGO Star Wars The Skywalker Saga aus dem Jahr 2022.

Gold-Status und Release-Fahrplan

Was bedeutet es, wenn ein Spiel Gold-Status erreicht? In der Regel heißt das, dass die Version des Basisspiels fertig ist und für die Veröffentlichung vorbereitet wird. Größere inhaltliche Änderungen sind ab diesem Zeitpunkt eher unwahrscheinlich, auch wenn Patches zum Release natürlich weiterhin dazugehören können.

LEGO Batman Legacy of the Dark Knight soll am 22. Mai 2026 erscheinen und deckt direkt die aktuelle Konsolengeneration plus PC ab. Wer gehofft hat, dass das Projekt noch einmal intern verschoben wird, kann nach der Gold-Meldung zumindest etwas entspannter auf den Kalender schauen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Info Details Status Gold Release-Datum 22. Mai 2026 Plattformen PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2 Entwickler TT Games Publisher Warner Bros. Games

Neue Story statt direkter Comic- oder Film-Adaption

Worum geht es in LEGO Batman Legacy of the Dark Knight? Anders als viele Superhelden-Games, die sich eng an eine konkrete Comic-Story oder eine Filmreihe anlehnen, setzt TT Games diesmal auf eine neue Erzählung rund um den Dunklen Ritter. Das Spiel versteht sich dabei als eine Art Best-of-Hommage an Batmans lange Historie aus Comics, Film, TV und Games.

Einige Einflüsse sollen trotzdem sofort erkennbar sein, etwa Designs, die klar an bestimmte Kinoversionen erinnern. Gleichzeitig will TT Games spielerisch moderner auftreten als ältere LEGO-Ableger, ohne den familienfreundlichen Kern zu verlieren.

Kleinerer Cast, mehr Unterschiede und Arkham-inspirierte Action

Welche spielerischen Schwerpunkte setzt TT Games diesmal? Statt einer gigantischen Charakterliste soll LEGO Batman Legacy of the Dark Knight bewusst auf weniger spielbare Figuren setzen. Der Gedanke dahinter: Wenn Batman, Robin und Catwoman spielbar sind, sollen sie sich nicht nur optisch unterscheiden, sondern auch im Handling, bei Fähigkeiten und im Kampfflow.

Für die Kämpfe nennt das Spiel außerdem eine klare Inspirationsquelle: die Arkham-Reihe. Allerdings sollen die Systeme so angepasst sein, dass sie sich zugänglich anfühlen und auch ohne Perfektion in Combos funktionieren. Das könnte für viele DC-Fans spannend werden, die seit Jahren nach einem Ersatz für das Gefühl eines großen Batman-Actionspiels suchen.

Auch bei den Outfits wird offenbar tief in Bruce Waynes Kleiderschrank gegriffen. Bestätigt ist unter anderem ein Absolute-Kostüm aus den neueren Comics, daneben sollen aber auch deutlich ältere Varianten vertreten sein, inklusive eines Retro-Looks, der an Adam West erinnert.

Fokus auf eine kleinere Auswahl spielbarer Charaktere mit klarerem Profil

spielbarer Charaktere mit klarerem Profil Kampfsystem mit Arkham-DNA , aber familienfreundlich und zugänglicher

, aber familienfreundlich und zugänglicher Viele Batman-Inkarnationen und Kostüme aus verschiedenen Epochen

Wie gut das Gesamtpaket am Ende wirklich wird, zeigt sich dann schon sehr bald. Batmans Gaming-Bilanz ist mit der Arkham-Trilogie und den klassischen LEGO-Batman-Spielen stark, und genau an dieser Erwartungshaltung muss sich Legacy of the Dark Knight messen lassen.

Freut ihr euch auf LEGO Batman Legacy of the Dark Knight, und was ist euch wichtiger: eine starke Story oder ein möglichst gutes Kampfsystem? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.