Borderlands 4 März-Update bringt erstes Story-DLC, Levelcap 60 und Shared Progress

Gearbox hat am 26. März 2026 ein großes Update für Borderlands 4 veröffentlicht und liefert damit nicht nur eine lange Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen, sondern auch frischen Content für die nächsten Wochen. Highlight des Drops ist das erste Story-Paket Mad Ellie und das Gewölbe der Verdammten, das die Kampagne um ein neues Gebiet, neue Bosse und jede Menge Loot erweitert.

Zusätzlich bringt der Patch handfeste Gratis-Änderungen für alle: Die Maximalstufe steigt um zehn Level auf 60 und ein neues System für geteilten Fortschritt soll das Twinken und Charakterwechseln deutlich komfortabler machen. Abgerundet wird das Update durch den neuen Vault Hunter C4SH, der als kostenpflichtige Erweiterung spielbar wird.

Neues Story-Paket mit frischer Zone und Bossen

Was steckt in Mad Ellie und das Gewölbe der Verdammten? Das Story-Paket setzt auf eine deutlich erzählerischere Ausrichtung und schickt euch auf Kairos in ein neues Areal namens The Whispering Glacier. Dort wartet eine neue Story rund um eine bösartige kosmische Entität, die Bedrohung durch einen alienhaften Monolithen und den Abstieg in das titelgebende Gewölbe.

Mit dabei sind neue und bekannte Gesichter, darunter Ellie, Crazy Earl, Mancubus Bloodtooth und Pickle. Inhaltlich setzt das DLC auf neue Haupt- und Nebenmissionen, zusätzliche Aktivitäten, dynamische Events sowie versteckte Sammelobjekte, die zum Erkunden motivieren sollen.

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Die neuen Aktivitäten und Sammelobjekte im Überblick:

Aktivitäten: Dahl Bunker, Scav Fuel Site

Sammelobjekte: Dahl Cache, Eldritch Phonograph, Vault of the Damned Symbols

Dynamische Events: Ice Fishing, Nightmare Rift

Dazu kommen zwei neue große Bosskämpfe, 16 Mini-Bosse und zusätzliche Gegnertypen. Für Loot-Fans besonders wichtig: Das Story-Paket bringt neues legendäres Gear, neue Classmods für jeden Vault Hunter sowie neue Pearlescent-Waffen, die ausschließlich in diesem DLC verfügbar sind.

So startet ihr das DLC und so wird es angeboten

Wie schaltet man das neue Story-Paket frei? Um Mad Ellie und das Gewölbe der Verdammten zu beginnen, müsst ihr das Story-Paket besitzen und in der Hauptkampagne zunächst die Mission A Lot to Process abschließen. Danach geht es in die Fadefields, in Zadra’s Lab wartet dann die neue Quest zum Einstieg.

Empfohlen ist ein Level von mindestens 13, verpflichtend ist das laut Gearbox aber nicht. Wer das Story-Paket besitzt, kann außerdem einen neuen Vault Hunter erstellen, der direkt auf Level 13 startet und unmittelbar in die DLC-Inhalte springt.

Wichtig: Das Story-Paket gilt als Premium-Inhalt. Ihr bekommt es entweder separat oder als Bestandteil der Super Deluxe Edition.

Neuer Vault Hunter C4SH mit ungewöhnlichem Skill-Design

Wer ist C4SH und was macht ihn besonders? C4SH ist ein ehemaliger CasinoBot, der nach einem High-Stakes-Kartenspiel ein magisches Deck erhalten hat, das ihm eldritche Boons verleiht. Im Spiel soll er sich stark über Glück, Risiko und Kartentricks definieren, inklusive Würfelwürfen, Kartenmischen und Beschwörungen.

Spielmechanisch hebt ihn vor allem ab, dass er im Gegensatz zu den anderen vier Vault Huntern keine Capstone-Fähigkeiten besitzt. Stattdessen kann C4SH bis zu vier Augment-Slots über alle drei Skill-Trees hinweg freischalten. Als kostenpflichtiger Charakter ist er laut Update über die Charakterauswahl verfügbar und lässt sich über das komplette Spiel hinweg nutzen, also nicht nur im DLC.

Mit C4SH kommen außerdem kosmetische Inhalte, darunter 8 freischaltbare Vault-Hunter-Köpfe für C4SH sowie 2 Körper-Varianten (Basis und Alternative).

Kostenlose Patch-Highlights für alle: Levelcap 60 und geteilter Fortschritt

Welche Gratis-Inhalte bringt das März-Update? Der größte allgemeine Fortschrittsschub ist die Erhöhung des Levelcaps um zehn Stufen von 50 auf 60. Damit gibt es neue Spielräume für Builds, Skill-Verteilungen und Endgame-Optimierung.

Mindestens genauso relevant für alle, die mehrere Charaktere spielen: Shared Character Progression ist nun aktiv. Sammelobjekte, Aktivitäten, Big-Map-Fortschritt, SDU-Token, Vault Powers, Vehicle-Skins und Hover Drives werden zwischen allen Charakteren geteilt und kombinieren sich automatisch, sobald das Update installiert ist.

Ein paar Details sind dabei wichtig: Im Multiplayer wird euch weiterhin nur die Karte für die Bereiche angezeigt, die ihr selbst erkundet habt. Und selbst wenn ihr alle Charakter-Saves löscht, bleibt der geteilte Fortschritt bestehen. Schnellreise-Punkte müssen allerdings weiterhin über Kampagnenfortschritt nutzbar gemacht werden.

Patch Notes im Schnelldurchlauf: Fixes, Komfort und Balance

Was ändert sich abseits von DLC und Levelcap? Der Patch bringt ein großes Paket an Bugfixes, Anpassungen und Komfortfunktionen. Dazu zählen Änderungen und Korrekturen an Skills der ursprünglichen Vault Hunter, verschiedene Gear-Fixes, Stabilitäts- und Optimierungsverbesserungen sowie neue Optionen im Menü.

Ein praktisches neues Feature ist die Option, Fortschritts-Pop-ups für Vault Cards und Herausforderungen auszuschalten. Auch Splitscreen und Multiplayer wurden an vielen Stellen überarbeitet, unter anderem bei UI-Verhalten, Sound, Stabilität und der Frage, wer Einstellungen verändern darf.

Zusätzlich gab es mehrere gezielte Verbesserungen für Bounty Pack 2 Legend of the Stone Demon, etwa neue Schnellreise-Möglichkeiten, Bugfixes bei Bossen und Gegnern, Kollisions- und Map-Korrekturen sowie diverse Anpassungen, die Exploits wie sichere Spots in Kämpfen verhindern sollen.

Habt ihr Mad Ellie und das Gewölbe der Verdammten schon gestartet, und wie fühlt sich Borderlands 4 mit Level 60 und geteiltem Fortschritt für euch an? Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare.