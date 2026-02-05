März 2026: Borderlands 4-Erweiterung „Mad Ellie and the Vault of the Damned“

Gearbox Software hat einen ersten Teaser zur kommenden Erweiterung von Borderlands 4 veröffentlicht. Die Erweiterung trägt den Titel Mad Ellie and the Vault of the Damned und soll im März 2026 erscheinen. Dabei handelt es sich um das erste große Story-DLC für den im September 2025 erschienenen Looter-Shooter. Im Zentrum steht eine düstere Horror-Atmosphäre, die sich deutlich vom bisherigen Ton der Reihe abhebt.

Der kurze Trailer zeigt verschneite Außenareale, aber auch verstörende Innenräume, in denen blutverschmierte Wände und seltsame organische Wucherungen dominieren. Begleitet werden die Szenen von der Stimme eines alten Bekannten: Mancubus Bloodtooth. Der exzentrische Wirt des unheimlichen Hotels The Lodge war zuletzt in Borderlands 3 im DLC „Guns, Love, and Tentacles“ zu sehen und kehrt nun offenbar zurück.

Der Horror kehrt zurück in die Borderlands-Welt

Was erwartet dich thematisch im neuen DLC? Gearbox setzt in der Erweiterung auf eine deutlich düstere Atmosphäre, die stark an klassische Horror-Elemente erinnert. Schon im Trailer wird deutlich, dass der Schauplatz – offenbar ein verlassenes Gebäude im Schnee – mehr ist als nur eine simple Kulisse. Die blutgetränkten Räume und deformierten Wucherungen deuten auf eine übernatürliche Bedrohung hin.

Die Rückkehr von Mancubus Bloodtooth ist für viele Fans ein Highlight. Der geheimnisvolle Charakter mit seiner bizarren Ausdrucksweise war bereits im Vorgänger ein Fanliebling, doch seine wahre Natur blieb bislang im Dunkeln. Im neuen DLC scheint er jedoch eine zentralere Rolle einzunehmen, möglicherweise sogar als Antagonist oder Schlüsselfigur in einer übernatürlichen Verschwörung.

Verbindung zu Borderlands 3 und Spekulationen

Wie hängt die Geschichte mit früheren Borderlands-DLCs zusammen? Hinweise auf Mancubus‘ mysteriöse Fähigkeiten gab es bereits in Borderlands 3. Dort wurde angedeutet, dass The Lodge ein Gebäude ist, das sich an verschiedene Orte teleportieren kann. In einer Szene mit Maya in Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck wird von einem unheimlichen Hotel berichtet, das plötzlich auftauchte und ebenso schnell wieder verschwand – vermutlich ein Hinweis auf Mancubus’ Lodge.

Diese Theorien erhalten nun neue Nahrung. Es könnte gut sein, dass The Lodge erneut in der Dimension der Borderlands-Welt auftaucht – diesmal unter dem Vorwand einer Schatzsuche im „Vault of the Damned“. Ob es sich dabei wirklich um eine neue Kammer oder eine spezielle Zwischenwelt handelt, ist noch unklar. Gearbox hält sich mit Details bislang zurück.

Neuer Vault Hunter steht in den Startlöchern

Wer ist C4SH und was macht ihn besonders? Neben der Story-Erweiterung wurde auch der erste neue Vault Hunter nach dem Release offiziell vorgestellt. C4SH ist ein ehemaliger Casino-Dealer, der nun als spielbarer Charakter mit einem ungewöhnlichen Spielstil auftritt. Sein Design orientiert sich an Glücksspiel-Elementen: Er wirft mit Karten, setzt Würfel ein und seine Fähigkeiten basieren teilweise auf Zufallsmechaniken.

Die Entwickler versprechen dadurch ein einzigartiges Spielerlebnis, das stark vom Zufallsfaktor geprägt ist. Der CEO von Gearbox bestätigte, dass C4SHs Fähigkeiten das klassische Borderlands-Kampfsystem mit einem unvorhersehbaren Twist versehen sollen. Das könnte für frischen Wind sorgen – oder aber für Frust, wenn die Würfel nicht auf deiner Seite sind.

Weitere Updates und Inhalte im Februar

Was passiert vor dem März-DLC? Bereits im Februar 2026 erscheint der zweite Bounty Pack. Dabei handelt es sich um eine kleinere, kostenpflichtige Erweiterung mit eigenständiger Nebenhandlung. Parallel dazu wird ein großes, kostenloses Update veröffentlicht, das die begehrte Pearlescent-Rarität für Ausrüstung einführt – eine extrem seltene Qualitätsstufe, die Veteranen bereits aus früheren Teilen kennen.

Diese Neuerung dürfte die Jagd nach Beute erneut ankurbeln. Gerade im Endgame spielt Ausrüstungsvielfalt eine zentrale Rolle. Viele Fans hatten sich die Rückkehr der Pearlescent-Items gewünscht – Gearbox hat nun geliefert.

Was du bis März wissen solltest

Wie sieht der Fahrplan für Borderlands 4 aus? Nach einem holprigen Start im September 2025 – inklusive technischer Probleme und gemischter Kritiken – hat sich Borderlands 4 mit Updates und Community-Feedback stabilisiert. Der Fahrplan für 2026 zeigt, dass Gearbox ambitionierte Pläne verfolgt: regelmäßige DLCs, neue Charaktere und Qualitätsverbesserungen sollen das Spiel langfristig attraktiv halten.

Mit dem neuen Story-DLC im März, dem zweiten Bounty Pack im Februar und der Rückkehr ikonischer Figuren wie Mancubus Bloodtooth könnte das Borderlands-Universum vor einem zweiten Frühling stehen. Fans des Franchise erwartet ein spannender Start ins Jahr 2026 – mit Gänsehaut-Garantie.

