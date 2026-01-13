Xbox-Kommentar zu TES6 verstanden? Fans vermuten Release-Info bis 2026

Fans von The Elder Scrolls 6 sind derzeit in heller Aufregung – und das nur wegen eines kleinen Kommentars auf Social Media. Ein offizieller Xbox-Account hat mit einer scheinbar beiläufigen Bemerkung viele Spieler glauben lassen, dass ein Release von TES6 noch 2026 erfolgen könnte. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich dieser vermeintliche Leak als Missverständnis – oder schlicht ein unüberlegter Social-Media-Moment.

Wie kam es zum vermeintlichen Teaser?

Was hat Xbox eigentlich gesagt? In einem Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) reagierte der Xbox-Account auf einen Fan, der sich auf Grand Theft Auto 6 und Forza Horizon 6 freute – beides Spiele, die tatsächlich 2026 erscheinen sollen. Darauf antwortete Xbox sinngemäß mit: „2026 wird groß.“

Viele Fans interpretierten genau diesen Satz als subtilen Hinweis auf einen möglichen Release von The Elder Scrolls 6, das ebenfalls mit einer 6 endet. In Subreddits und Foren wurde die Spekulation sofort heiß diskutiert. Einige Nutzer hielten es für einen absichtlichen Teaser, andere für ein Missgeschick.

Warum reagieren Fans so empfindlich?

Wieso sorgt ein harmloser Kommentar für solche Wellen? Der Grund liegt in der langjährigen Funkstille rund um The Elder Scrolls 6. Seit der offiziellen Enthüllung auf der E3 2018 hat Bethesda kaum konkrete Informationen veröffentlicht. Selbst Kleinigkeiten wie die Baumdichte im Spiel werden von der Community gierig aufgesogen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die letzten bestätigten Infos stammen aus offiziellen Entwicklerinterviews: Das Spiel befindet sich erst seit 2023 in aktiver Produktion, nachdem Starfield abgeschlossen wurde. Ein Release ist laut aktuellen Einschätzungen nicht vor 2026, wahrscheinlicher aber erst 2028 zu erwarten.

Der aktuelle Entwicklungsstand von TES6

Wie weit ist The Elder Scrolls 6 wirklich? Die bisher bekannten Informationen zeigen, dass Bethesda The Elder Scrolls 6 mit der neuen Creation Engine 2 entwickelt – derselben Technologie, die bereits bei Starfield zum Einsatz kam. Laut offiziellen Angaben begann die Vorproduktion bereits 2018, die aktive Entwicklung jedoch erst 2023.

Game Director Todd Howard hat bereits 2016 angekündigt, dass es sehr lange dauern werde, bis das Spiel fertig sei. Seitdem wurden die Erwartungen mehrfach gedämpft – unter anderem durch Aussagen von Bethesda-Mitarbeitern, die betonten, dass TES6 erst nach Starfield komme und man sich auf eine lange Wartezeit einstellen müsse.

Was wir bisher über TES6 wissen

Welche gesicherten Fakten gibt es zum Spiel? Auch wenn offizielle Details spärlich sind, hier ein Überblick über die bestätigten Informationen:

Aspekt Information Entwickler Bethesda Game Studios Publisher Bethesda Softworks Engine Creation Engine 2 Angekündigt 2018 (E3) Aktive Produktion Seit 2023 Plattformen Windows, Xbox Series X|S Voraussichtlicher Release Frühestens 2026, eher 2028

Ein besonderer Fan-Moment wird Realität

Wird Skyrim-Oma wirklich ein NPC? Ja, das ist offiziell bestätigt. Die mittlerweile legendäre YouTuberin Shirley Curry, bekannt als „Skyrim Grandma“, wird in The Elder Scrolls 6 als NPC verewigt. Möglich wurde das durch eine Fan-Petition und ein offizielles Video von Bethesda zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe.

Sie wird per Motion-Capture ins Spiel eingebaut – ein Zeichen dafür, wie sehr Bethesda die Community in das Projekt einbezieht. Solche emotionalen Momente stärken die Bindung zwischen Studio und Spielerschaft.

Keine Panik: Was wirklich hinter dem Xbox-Kommentar steckt

War das wirklich ein Teaser? Die meisten Hinweise deuten darauf hin, dass der Xbox-Kommentar kein geplanter Teaser war. Vielmehr dürfte es sich um einen unbedachten Social-Media-Post handeln, der nicht auf TES6 anspielte, sondern auf andere große Titel im Jahr 2026.

„Das war wahrscheinlich nur ein Oopsie.“ – Reddit-Nutzer Successful-Cabinet88

Natürlich bleibt ein kleiner Restzweifel. Doch wenn Xbox oder Bethesda wirklich etwas zur Veröffentlichung von TES6 zu sagen hätten, würde dies mit Sicherheit im Rahmen eines Events oder über eine dedizierte Ankündigung geschehen – nicht in einem Reply auf X.

Wie geht es weiter?

Wann erfahren wir endlich mehr? Es ist gut möglich, dass wir im Laufe von 2026 neue Infos bekommen – vielleicht zu einem geplanten Veröffentlichungszeitraum oder ersten Gameplay-Szenen. Todd Howard hat in der Vergangenheit betont, dass man erst über das Spiel sprechen wolle, wenn man wirklich etwas zu zeigen hat.

Für Fans bedeutet das: Geduld bewahren. The Elder Scrolls 6 wird kommen – aber nicht über Nacht. Bis dahin bleibt die Community wachsam und liest zwischen den Zeilen. Und wer weiß? Vielleicht ist der nächste Hinweis ja wirklich ein echter Teaser.

Wie siehst du die Sache? Glaubst du, Xbox hat TES6 wirklich angedeutet – oder war es nur ein Missverständnis? Schreib es uns in die Kommentare!