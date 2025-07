The Elder Scrolls 6-Trailer bei den Game Awards – Was wir erwarten können

Die Gerüchteküche brodelt: Ein Trailer zu The Elder Scrolls 6 könnte bald veröffentlicht werden. Seit der Ankündigung auf der E3 im Jahr 2018 warten Fans sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu diesem heiß erwarteten Titel. Nach dem Fokus von Bethesda auf Starfield, das 2023 veröffentlicht wurde, hat die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 nun an Fahrt aufgenommen. Trotz der bisher spärlichen Informationen wird berichtet, dass Bethesda intensiv an dem Spiel arbeitet, da der Erfolg von Skyrim den Wunsch nach einer Fortsetzung seit 2011 enorm verstärkt hat.

Eine mögliche Enthüllung bei den Game Awards

Könnte The Elder Scrolls 6 bei den Game Awards erscheinen? Insider Jez Corden hat in einem Podcast verraten, dass ein Trailer intern bei Microsoft kursiert. Obwohl der Trailer beim Xbox-Showcase im Juni 2025 nicht gezeigt wurde, vermutet Corden, dass er bald veröffentlicht werden könnte. Die Game Awards, eine jährliche Veranstaltung, die Videospielerfolge würdigt, haben in der Vergangenheit bereits große Enthüllungen von Xbox präsentiert.

Für Xbox wäre dies ein taktisch kluger Schachzug. Nach Massenentlassungen und mehreren Spielabsagen könnte ein Trailer zu The Elder Scrolls 6 helfen, die Stimmung zu heben und das Vertrauen in Xbox wiederherzustellen. Selbst wenn das Spiel erst in ein paar Jahren erscheinen sollte, könnte ein Trailer Fans daran erinnern, dass Xbox weiterhin großartige Spiele in der Pipeline hat.

Die Herausforderungen eines frühen Trailers

Welche Risiken birgt ein früher Trailer? Während ein neuer Trailer die Begeisterung für The Elder Scrolls 6 anheizen könnte, besteht auch das Risiko, dass nach der Veröffentlichung des Trailers die Kommunikation wieder abreißt. Das könnte die Vorfreude dämpfen und die Geduld der Fans auf die Probe stellen. Ein Trailer, der möglicherweise kein Gameplay zeigt, könnte jedoch erste Einblicke in die Geschichte, die Welt und das Gameplay geben, worüber sich die Fans bereits spekulativ austauschen.

Die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 ist bereits weit fortgeschritten, wenn die Gerüchte um die interne Vorführung des Trailers wahr sind. Doch bis zur Veröffentlichung bleibt es spannend, wie Bethesda und Microsoft die kommende Zeit gestalten werden.

Was denkst du? Wird The Elder Scrolls 6 die Erwartungen erfüllen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!