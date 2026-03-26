Sonic Frontiers Definitive Edition geleakt – Hinweis über koreanische Freigabe

Ein neuer Release rund um Sonic Frontiers macht aktuell die Runde, noch bevor Sega selbst etwas dazu gesagt hat. Laut einem Eintrag bei einer koreanischen Altersfreigabe-Behörde ist eine Definitive Edition von Sonic Frontiers aufgetaucht, was in der Branche oft ein ziemlich konkreter Hinweis auf eine baldige Ankündigung ist.

Für Fans wäre das ein logischer nächster Schritt: Sonic Frontiers erschien am 8. November 2022 und gilt bis heute als wichtigster Meilenstein der Reihe der letzten Jahre, weil das Spiel das Open-Zone-Konzept eingeführt hat. Statt klassischer, strikt linearer Level gibt es große Areale auf den Starfall Islands, die ihr frei erkundet, während ihr euch zwischendurch in typischen Sonic-Abschnitten austobt.

Was bisher zum Leak bekannt ist

Was ist zur Sonic-Frontiers-Definitive-Edition geleakt? Der Leak soll über Koreas Game Rating and Administration Committee aufgetaucht sein und nennt eine Definitive Edition von Sonic Frontiers. Konkrete Details zu Inhalten, Umfang oder Veröffentlichungstermin stehen dabei nicht im Raum, ebenso wenig eine offizielle Bestätigung durch Sega.

Gerade deshalb ist die spannendste Frage, was Sega überhaupt unter einer Definitive Edition versteht. Sonic Frontiers hat nach Release bereits große kostenlose Updates bekommen, darunter zusätzliche Inhalte, die das Paket spürbar erweitert haben. Naheliegend wäre, dass diese Inhalte direkt enthalten sind, ohne dass man sie separat nachladen muss.

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Inhaltlich bietet Sonic Frontiers neben dem Open-Zone-Ansatz auch Story-Futter, das seit 2022 nachwirkt: Mit Sage, der Androidin und Tochter von Ivo Robotnik, wurde eine Figur eingeführt, die sich schnell zum Fan-Liebling entwickelt hat und später unter anderem in Sonic Racing: CrossWorlds aus dem Jahr 2025 wieder aufgegriffen wurde.

Welche Inhalte in einer Definitive Edition drinstecken könnten

Welche Extras wären bei einer Neuauflage plausibel? Sonic Frontiers erhielt nach dem Start umfangreiche Gratis-DLCs, darunter spielbare Abschnitte mit Tails, Knuckles und Amy. Eine Definitive Edition würde sich perfekt dafür eignen, das komplette Paket inklusive aller Updates und Zusatzmodi in einer Version zu bündeln.

Darüber hinaus gäbe es genug Stellschrauben für echte neue Inhalte, die über ein reines Bundle hinausgehen. Denkbar wären zusätzliche Herausforderungen, neue Sammel- und Erkundungsaufgaben oder sogar frische Areale auf den Starfall Islands, die das Open-Zone-Konzept weiter ausreizen. Genau das könnte auch für alle interessant sein, die das Spiel 2022 schon durchgespielt haben und einen guten Grund suchen, nochmal reinzuspringen.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht würde eine Neuauflage Sinn ergeben: Sonic Frontiers ist das bisher meistverkaufte 3D-Spiel der Reihe und liegt bei über 4,5 Millionen verkauften Exemplaren. Eine Definitive Edition könnte diese Zahl nochmal spürbar anschieben, gerade wenn sie zeitlich clever platziert wird.

Plattformen, Timing und der Blick auf 2026

Welche Plattformen kommen für den Release infrage? Der Freigabe-Eintrag nennt keine Systeme, aber eine technische Neuauflage würde besonders dort auffallen, wo das Original am meisten Luft nach oben hatte. Auf einer möglichen Nintendo Switch 2 könnte Sega etwa Bildrate, Grafik und Ladezeiten sichtbar verbessern, was dem Open-Zone-Flow des Spiels klar zugutekäme.

2026 ist für Sega und Sonic außerdem ein besonderes Jahr: Die Reihe feiert 35. Jubiläum, denn das erste Sonic the Hedgehog erschien 1991 auf dem Sega Mega Drive. Eine Definitive Edition von Sonic Frontiers würde als Auftakt einer Jubiläumswelle gut passen, gerade wenn Sega parallel neue Projekte vorbereitet.

Zusätzlich halten sich Gerüchte, dass Sonic Frontiers 2 im November 2026 erscheinen könnte. Sollte das zutreffen, wäre eine Definitive Edition eine ideale Brücke für Neulinge, um den Einstieg in das Open-Zone-Zeitalter von Sonic nachzuholen, und für alte Hasen, um Story und Gameplay nochmal aufzufrischen.

Würdet ihr euch eine Sonic-Frontiers-Definitive-Edition holen, und was müsste für euch unbedingt neu oder verbessert sein? Schreibt es gern in die Kommentare.