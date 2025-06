Sonic Racing mit neuen Gastfahrern – Minecrafts Steve und Persona 5’s Joker dabei!

Sonic Racing: CrossWorlds bringt in diesem Jahr eine aufregende Neuerung für Fans der Sonic the Hedgehog-Franchise. Sega hat bestätigt, dass das Spiel zahlreiche Gastfahrer beinhalten wird, darunter Figuren außerhalb des Sonic-Universums. Zu den bekanntesten gehören Steve aus Minecraft, Joker aus Persona 5 und die virtuelle Sängerin Hatsune Miku. Um die Ankunft von Hatsune Miku zu feiern, hat Sega ein neues Artwork veröffentlicht, das bereits für Spekulationen unter den Fans sorgt.

Auf dem Bild ist neben Hatsune Miku auch Espio the Chameleon zu sehen. In der Nähe von Espios Kopf sind drei goldene Dreiecke zu erkennen, die stark an das Triforce aus Nintendos Zelda-Franchise erinnern. Diese Ähnlichkeit hat zu Spekulationen geführt, ob Link aus The Legend of Zelda als Gastfahrer im Spiel auftauchen könnte. Fans erinnern sich, dass Link bereits in Mario Kart 8 Deluxe einen Auftritt hatte und derzeit in Mario Kart World fehlt. Auch in der Vergangenheit gab es bereits Zelda-Inhalte in Sonic-Spielen, wie das Zelda-DLC für Sonic Lost World.

Die Spekulationen über Links Auftritt

Wird Link in Sonic Racing: CrossWorlds auftauchen? Die Möglichkeit eines Auftritts von Link ist spannend, doch gibt es eine wahrscheinlichere Erklärung. Einige Fans vermuten, dass das Triforce-ähnliche Symbol in Verbindung mit Espios Charakter als Ninja eine Anspielung auf das Hojo-Klan-Symbol sein könnte. Diese Interpretation ist weniger aufregend, jedoch plausibler, als dass Sega auf diese Weise Links Auftritt andeutet.

Wenn Nintendo und Sega tatsächlich an einer solchen Zusammenarbeit arbeiten würden, wäre dies wahrscheinlich ein gut gehütetes Geheimnis, gerade nach den jüngsten Kommentaren von Sonic Team-Chef Takashi Iizuka über die negativen Auswirkungen von Leaks auf Kooperationen. Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt den Fans nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Zukünftige Gastfahrer und Spekulationen

Welche anderen Gastfahrer könnten erscheinen? Der Season Pass des Spiels zeigt fünf weitere Ankündigungen, neben der Minecraft-Kollaboration. Mögliche Kandidaten könnten die Teenage Mutant Ninja Turtles sein, während andere Leaks auf Spongebob Schwammkopf und Avatar: Der Herr der Elemente hindeuten. Diese Gäste sind zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber es bleibt spannend, welche Überraschungen Sega für die Spieler bereithält.

Der Release von Sonic Racing: CrossWorlds ist für den 25. September 2025 geplant. Mit dem nahenden Veröffentlichungstermin sollten in den kommenden Wochen weitere Details und Ankündigungen folgen. Das Spiel wird voraussichtlich Segas großer Release für die Feiertagssaison sein, mit einer entsprechenden Marketingkampagne.

Die Rolle von Sonic und seinen Freunden

Wie passt Sonic in das CrossWorlds-Konzept? Sonic the Hedgehog, das ikonische Maskottchen von Sega, ist bekannt für seine schnellen, actiongeladenen Spiele. Die Franchise hat sich seit ihrer Entstehung im Jahr 1991 kontinuierlich weiterentwickelt und ist eines der bekanntesten Videospiel-Franchises weltweit. Mit CrossWorlds wird Sonic erneut in den Mittelpunkt gerückt und das Spiel verspricht, das rasante Gameplay mit einer Vielzahl an Charakteren zu bereichern.

Ob Link tatsächlich in Sonic Racing: CrossWorlds auftauchen wird, bleibt abzuwarten. Sega scheint jedenfalls noch einige Überraschungen in petto zu haben. Was denkst du, welche Gastcharaktere könnten noch auftauchen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!