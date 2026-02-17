Leaks – Santa Monica Studio soll geheimes Spiel für 2027 planen

Bei Santa Monica Studio scheint gerade alles gleichzeitig zu passieren: Nach dem jüngsten State of Play steht fest, dass das Team hinter God of War nicht nur mit dem frisch veröffentlichten God of War: Sons of Sparta beschäftigt war, sondern auch schon die nächsten großen Baustellen vorbereitet. Und jetzt deuten mehrere Berichte darauf hin, dass neben dem neuen Ableger und den geplanten Remakes noch ein weiteres, bislang geheimes Projekt in Arbeit ist, das schon 2027 erscheinen könnte.

Gerade weil Sons of Sparta bereits erschienen ist und damit auch Post-Launch-Support naheliegt, wirkt ein weiteres, parallel laufendes Projekt wie ein echter Kraftakt. Umso spannender ist die Frage, wie groß das Portfolio des Studios aktuell wirklich ist und in welche Richtung das nächste große Spiel gehen könnte.

Die aktuelle Lage bei Santa Monica Studio

Welche Projekte sind bei Santa Monica Studio derzeit bekannt? Offiziell ist klar, dass God of War: Sons of Sparta zuletzt ein großer Schwerpunkt gewesen sein dürfte, allein wegen Produktion, Feinschliff und Launch. Selbst wenn ein Spiel veröffentlicht ist, endet die Arbeit nicht automatisch, denn Updates, Patches und mögliche Zusatzinhalte binden Teams häufig noch lange nach Release.

Zusätzlich hat Santa Monica Studio bestätigt, dass die drei Spiele der originalen God of War-Trilogie neu aufgelegt werden sollen. Gleichzeitig wurde betont, dass dieses Remake-Vorhaben noch sehr früh in der Entwicklung steckt. Das bedeutet: Selbst wenn hier noch keine große Marketing-Maschinerie läuft, werden bereits Ressourcen für Planung, Technik und frühe Prototypen gebraucht.

Genau diese Kombination macht die neuen Leaks so brisant: Neben einem gerade erst erschienenen Titel und einem Remake-Paket in der Startphase soll es demnach noch ein drittes, bislang nicht angekündigtes Spiel geben.

Leak-Gerüchte um ein geheimes Spiel mit Release 2027

Wann könnte das geheime Santa-Monica-Spiel erscheinen? Mehrere Insider-Stimmen rechnen aktuell mit einem Release im Jahr 2027, sofern es keine größeren Verschiebungen gibt. Der Tenor: Das Projekt sei nicht mehr unendlich weit weg und könnte sogar schon vor 2027 offiziell gezeigt werden, etwa rund um ein State of Play im Mai 2026 oder im Sommer bei den großen Shows.

Als zusätzlicher Fingerzeig gilt ein früherer Hinweis von Bloomberg-Journalist Jason Schreier: Demnach soll Cory Barlog, der als prägende kreative Figur von God of War und God of War Ragnarök gilt, die Regie bei dem geheimen Projekt führen. Gleichzeitig hieß es, es handle sich nicht um eine neue Marke und auch nicht um ein Sci-Fi-Spiel, obwohl genau das zuvor teilweise spekuliert wurde.

Es ist keine neue Marke, aber es könnte sich so anfühlen.

Damit entsteht ein interessantes Spannungsfeld: Wenn es keine neue Marke ist, aber trotzdem dieses Frischegefühl erzeugen soll, muss Santa Monica Studio irgendwo an der Schraube drehen, ohne komplett bei null anzufangen.

God of War oder etwas ganz anderes

Worum könnte es in dem geheimen Spiel gehen? Eine der naheliegenden Vermutungen bleibt ein weiterer großer God of War-Titel, auch weil in der Vergangenheit bereits über ein mögliches Szenario mit ägyptischen Elementen gesprochen wurde. Ein neues Setting, neue Götterwelt, neue Gegner: Das könnte sich deutlich anders anfühlen, selbst wenn das Grundgerüst der Reihe erkennbar bleibt.

Allerdings ist das nicht die einzige logische Option. Wenn Schreiers Hinweis stimmt, dass es keine neue Marke ist, könnte Santa Monica Studio auch eine ältere Sony-Reihe neu auflegen oder neu interpretieren. Das würde den Spagat erklären: kein komplett neues Franchise, aber trotzdem ein Gefühl wie bei einer frischen IP.

Unterm Strich laufen derzeit mehrere Theorien parallel, die alle zu den bisherigen Aussagen passen könnten. Bis zur offiziellen Enthüllung bleibt vor allem spannend, ob Santa Monica Studio tatsächlich so viele Großprojekte gleichzeitig stemmen kann und welches davon als Nächstes ins Rampenlicht tritt.

Projekt Status laut aktuellen Infos Möglicher Zeitraum God of War: Sons of Sparta Bereits veröffentlicht, Post-Launch-Support naheliegend Seit 2026 Remakes der originalen God of War-Trilogie Bestätigt, sehr frühe Entwicklung Ohne Termin Geheimes Projekt unter Cory Barlog Berichten zufolge in Entwicklung, keine neue IP Reveal vor 2027 möglich, Release 2027 im Gespräch

Was würdet ihr euch von einem geheimen Santa-Monica-Spiel wünschen: einen God of War mit neuem Mythologie-Setting, einen Spin-off mit anderer Hauptfigur oder lieber die Wiederbelebung einer klassischen Sony-Reihe? Schreibt eure Theorie gern in die Kommentare.