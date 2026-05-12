Legion in Saros besiegen – Guide zu Phasen, Kernziel und bester Waffe

Legion gehört in Saros zu den Bossen, die euch weniger mit einer einzelnen Mechanik, sondern mit purem Projektil-Chaos knacken wollen. Der Kampf wirkt auf den ersten Blick wie ein Schwarm aus roten, schwebenden Alien-Oktopussen, doch der eigentliche Boss ist nur ein einziges Ziel, das sich in der Gruppe versteckt.

Wenn ihr wisst, wonach ihr suchen müsst und eure Ausrüstung darauf ausrichtet, kippt der Kampf schnell zu euren Gunsten. Ich erkläre euch in diesem Guide, wie ihr Legion zuverlässig besiegt.

Vorbereitung auf den Bosskampf

Wie bereitet ihr euch optimal auf Legion vor? Legion wartet am Ende des Gebiets Fauler Sumpf, oben am Aufzug. Bevor ihr in die Arena geht, lohnt es sich, euer Loadout auf zwei Dinge zu trimmen: Ziele finden und Flächen-Schaden drücken.

Ideal sind Waffen, die euch das Zielen abnehmen oder mehrere Ziele abdecken, weil Legion sehr mobil ist und das echte Ziel nicht immer sofort klar zu sehen ist.

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Autohit-Option: Smart Rifle, um die Trefferquote auf das echte Ziel zu stabilisieren.

Flächen-Option: Eruptor Handcannon, um Schwarmbewegungen zu bestrafen und Druck aufzubauen.

Mein Tipp: Bei mir war es so, dass ich recht früh im Sumpf eine Waffe mit Autohit gefunden hatte. Trotz einiger höherstufigen Alternativen behielt ich das Gewehr bis zum Bosskampf und hatte es damit deutlich einfacher.

Worauf musst du beim Anvisieren achten? Der Kern des Bosses ist der größere, glühende Gegner innerhalb des Schwarms. Treffer auf die kleineren Kreaturen sehen zwar gut aus, machen aber am Boss selbst keinen Schaden. Euer gesamter Schaden muss auf den leuchtenden Teil gehen, sonst verliert ihr Zeit und Ressourcen.

Welches Level und welche Power-Weapon sind empfehlenswert? Als Richtwert wird Kompetenzlevel 30 empfohlen, wobei die richtige Power-Weapon deutlich wichtiger ist als das reine Level. Besonders stark ist eine Prominence-Power-Weapon, weil Explosionsschaden auch dann noch Legion treffen kann, wenn ihr aus Versehen einen der kleinen Begleiter erwischt.

Empfohlen : Prominence wegen Explosionsradius und verlässlichem Schaden.

: Prominence wegen Explosionsradius und verlässlichem Schaden. Noch besser: Prominence mit Trail Mines und Searing Field, da die größere Reichweite und mehrere Ticks Legion häufiger treffen können.

In der Praxis kann schon eine Prominence-Salve einen riesigen Teil der Lebensleiste entfernen. Außerdem solltest ihr vor dem Bossraum Parieren üben, denn Legion füllt die Arena regelmäßig mit roten Projektilen.

Grundregeln im Kampf gegen Legion

Was ist der wichtigste Tipp gegen Legion? Schießt konsequent auf den großen, glühenden Gegner. Alles andere ist Ablenkung. Wenn ihr das Ziel verliert, nehmt euch eine Sekunde, um es wieder zu lokalisieren, statt in die Masse zu sprayen.

Wann lohnt sich Kampfrausch? Kampfrausch ist am stärksten, wenn Legion viel HP hat und sich während bestimmter Muster enger zusammenballt. Hebt euch die mächtige Fähigkeit für diese Momente auf, um ganze Phasen drastisch zu verkürzen.

Legion hat wie viele Bosse in Saros drei Lebensleisten und drei Phasen. Die runde Arena selbst bietet keine besondere Spielerei, euer Überleben hängt also an sauberem Movement, Ausweich-Timing und präzisen Paraden.

Phase 1 mit sicherem Rhythmus

Wie überlebt ihr Phase 1 am einfachsten? In der ersten Phase reicht oft ein simples Prinzip: konstant in Bewegung bleiben und um die Arena laufen. Wird es eng, weicht seitlich aus, statt stehen zu bleiben oder rückwärts zu laufen.

Diese drei Angriffe solltet ihr kennen:

Target-Formation: Legion und Begleiter formen mehrere Ringe wie eine Zielscheibe. Der Außenring schießt rote Projektile, der Innenring blaue. Seitlich laufen reicht meist zum Ausweichen. Gleichzeitig ist das ein Top-Fenster für eure Power-Weapon, weil ihr oft eine freie Linie auf den glühenden Kern bekommt. Optional könnt ihr kleinere Gegner abschießen, um die Projektilmenge zu reduzieren.

Legion und Begleiter formen mehrere Ringe wie eine Zielscheibe. Der Außenring schießt rote Projektile, der Innenring blaue. Seitlich laufen reicht meist zum Ausweichen. Gleichzeitig ist das ein Top-Fenster für eure Power-Weapon, weil ihr oft eine freie Linie auf den glühenden Kern bekommt. Optional könnt ihr kleinere Gegner abschießen, um die Projektilmenge zu reduzieren. Kreis um euch Die kleinen Gegner bilden einen Ring um euch und schießen rote Projektile Richtung Kreismitte. Timing ist alles: Springt passend über die Salven, und wenn ihr länger in der Luft bleiben müsst, weicht zur Seite aus.

Die kleinen Gegner bilden einen Ring um euch und schießen rote Projektile Richtung Kreismitte. Timing ist alles: Springt passend über die Salven, und wenn ihr länger in der Luft bleiben müsst, weicht zur Seite aus. Legion ballt sich zusammen: Der Schwarm formiert sich wie ein riesiger Fischschwarm und feuert eine Serie roter Projektile direkt auf euch. Seitlich weiterlaufen, bei Bedarf parieren. Das ist gleichzeitig eines der besten Fenster, um Prominence zu zünden.

Zwischen den Mustern feuert Legion zudem ein paar gelbe, zielsuchende Projektile. Auch hier gilt: Seitwärtsbewegung und keine unnötigen Stopps, dann laufen sie oft ins Leere.

Phase 2 mit höherem Tempo

Was ändert sich in Phase 2? Die Muster bleiben grundsätzlich gleich, aber alles wird schneller und die Arena fühlt sich voller an, weil mehr Projektile gleichzeitig unterwegs sind. Euer Plan bleibt: Ziel finden, auf den glühenden Kern fokussieren, Power-Weapon in den besten Momenten.

Neu ist eine Formation:

Seestern-Formation: Legion formt eine Art Seestern. Jeder Arm schießt rote Projektile auf euch. Mit seitlichem Laufen könnt ihr die Salven zuverlässig aus dem Winkel nehmen.

Phase 3 mit maximalem Projektil-Druck

Wie spielt ihr Phase 3 sauber zu Ende? In Phase 3 wird das Projektil-Tempo noch einmal angezogen. Jetzt entscheidet vor allem, ob ihr eure Bewegung kontrolliert haltet und nicht in hektische, unlesbare Ausweichmanöver verfallt.

Beim Angriff, bei dem euch die Gegner einkreisen, tippt die Sprungtaste eher anstatt sie zu halten, damit ihr die einzelnen Projektilwellen mit präzisen Sprüngen abfangt.

die Sprungtaste eher anstatt sie zu halten, damit ihr die einzelnen Projektilwellen mit präzisen Sprüngen abfangt. Die Seestern-Formation verändert sich zu einer Form, die eher wie eine Sonne wirkt, lässt sich aber weiterhin zuverlässig durch seitliches Laufen ausspielen.

Wenn ihr noch Kampfrausch habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Fähigkeit in einem passenden Moment zu nutzen und den Kampf damit zu beenden. Ansonsten gilt: Wiederholt euren Rhythmus aus Bewegung, Parade bei Engstellen und Power-Weapon nur dann, wenn der glühende Kern wirklich frei anvisierbar ist.

Wie lief euer Kampf gegen ab, und welche Waffe hat euch am Ende den Durchbruch gebracht? Schreibt es gern in die Kommentare.