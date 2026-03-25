Crimson Desert – Bankraub so klappt es mit Maske, Schlüssel und Timing

Wenig Silber in Crimson Desert, aber große Pläne? Dann lohnt sich ein Abstecher zur Bank, denn das Spiel lässt dich tatsächlich Geldhäuser ausrauben. Das Prinzip ist dabei erfreulich simpel und vor allem wiederholbar: Mit der richtigen Vorbereitung kommst du an starke Beute, ohne gleich einen halben Stadtteil gegen dich aufzubringen.

Entscheidend sind zwei Gegenstände, die du vor dem ersten Coup besorgen musst. Danach läuft der Bankraub nach einem klaren Muster ab, das du auf jede weitere Bank in der Region übertragen kannst.

Vorbereitung für den Bankraub

Welche Items brauchst du, um Banken in Crimson Desert auszurauben? Du benötigst zwingend eine Maske und einen Schlüssel. Beide Gegenstände kannst du im Back Alley Shop kaufen, der südlich der Kirche in Hernand liegt.

Ohne Schlüssel kommst du nicht in den relevanten Raum, und ohne Maske kannst du die Wertgegenstände im Inneren nicht einfach einstecken. Wer beides im Inventar hat, ist grundsätzlich startklar.

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Praktisch: Sobald du eine Bank gefunden hast, ist das Vorgehen so klar strukturiert, dass du es später wie eine Routine abspulen kannst, wenn du schnell an Silber kommen willst.

Der Ablauf in der Bank von Hernand

Wie läuft ein Bankraub Schritt für Schritt ab? In Hernand findest du eine Bank im nordwestlichen Bezirk. Drinnen steht Grover als Bankangestellter, und gegenüber von ihm befindet sich eine verschlossene Tür, die dich in den entscheidenden Lagerbereich führt.

© Pearl Abyss

Wenn du den Schlüssel besitzt, öffnet sich die Tür automatisch, sobald du dich näherst. Wichtig ist der Moment danach: Sobald sich die Tür hinter dir schließt, gehst du ins Inventar und legst die Maske an. Ab hier zählt sauberes Vorgehen, damit du keinen Alarm auslöst.

© Pearl Abyss

Bank im nordwestlichen Bezirk von Hernand aufsuchen. Innen die verschlossene Tür gegenüber von Grover, dem Bankangestellten, ansteuern. Mit vorhandenem Schlüssel öffnet sich die Tür automatisch. Sobald die Tür hinter dir zu ist, im Inventar die Maske ausrüsten. In die Hocke gehen und die Strongboxes und Truhen untersuchen, dann die Items stehlen. Pro gestohlenem Gegenstand verlierst du 5 Beitrags-EP, aber keine Beitragspunkte. Nach dem Plündern warten, bis die Anzeige Diebstahl oben rechts abläuft. Maske ablegen und so unauffällig rauslaufen, als wäre nichts passiert. Im Inventar die Strongboxes öffnen, sie enthalten Silbermünzen.

Im Lagerraum findest du Strongboxes auf Regalen sowie Truhen am Boden. Genau diese Mischung macht den Raum so lukrativ, weil du in kurzer Zeit viele Behälter einsammeln kannst, die später beim Öffnen ordentlich Silbermünzen liefern.

Risiken, Strafen und der saubere Abgang

Welche Konsequenzen hat das Stehlen in der Bank? Jeder geklaute Gegenstand kostet dich 5 Beitrags-EP. Das wirkt erst mal wie eine spürbare Strafe, ist in der Praxis aber gut zu verschmerzen, weil sich diese EP vergleichsweise leicht wieder reinholen lassen, etwa durch das Befreien von Gebieten, das Besiegen von Gegnern und das Erledigen von Aufträgen.

Trotzdem solltest du den Raub nicht hektisch beenden. Der wichtigste Sicherheits-Schritt ist, nach dem Looten im Raum zu warten, bis der Diebstahl-Balken oben rechts komplett abgelaufen ist. Erst dann Maske absetzen und ruhig wieder rausgehen. So senkst du das Risiko, beim Verlassen direkt als Täter erkannt zu werden.

Zusätzlich gibt es in der Bank noch ein weiteres Strongbox-Regal im oberen Stockwerk. Das Problem: Dieser Bereich wird in der Regel von Wachen und Bürgern beobachtet. Wenn du dort erwischt wirst, wirst du gesucht und kassierst eine Geldstrafe, die sich im Zweifel kaum lohnt, weil sie schnell auf dem Niveau deiner Beute liegt oder sogar darüber.

Beute richtig verwerten

Was bekommst du aus den gestohlenen Strongboxes? Nach dem Raub liegen die Strongboxes nicht automatisch als Münzen im Geldbeutel. Du musst sie im Inventar anklicken und öffnen. Der Inhalt besteht aus Silbermünzen, die direkt deine Finanzen aufbessern.

Gerade wenn du mehrere Strongboxes auf einmal mitnimmst, kann das einen spürbaren Unterschied machen, ohne dass du dafür in einen riskanten Kampf musst. Der Trick ist weniger das reine Stehlen, sondern das konsequente Timing mit Maske, Hocke und dem Abwarten der Diebstahl-Anzeige.

Wie gehst du in Crimson Desert mit Bankraub um: sauber und unauffällig, oder riskierst du den großen Griff nach oben trotz Wachen? Schreib es gern in die Kommentare.