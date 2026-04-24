LEGO Herr der Ringe – Leak zu Minas Tirith mit 8.278 Teilen und Gratis-Set 2026

LEGO-Fans und Herr-der-Ringe-Nerds bekommen wohl schon sehr bald neues Futter: Ein seit Monaten heiß gehandeltes Set zu Minas Tirith soll Ende Frühling 2026 erscheinen und nicht nur das bisher größte LEGO-Set im Herr-der-Ringe-Universum werden, sondern auch mit einem exklusiven Gratis-Geschenk locken. Im Raum steht dabei ein Release rund um den 1. Juni 2026.

Besonders spannend: Neben der schieren Größe und dem erwarteten Premium-Preis deutet sich an, dass LEGO Käufer mit einem thematisch passenden Gift-with-Purchase abholen will. Wer auf große Display-Modelle steht und gleichzeitig Bock auf Minifiguren hat, sollte das im Blick behalten.

Minas Tirith soll das größte LEGO-Herr-der-Ringe-Set werden

Was ist über das neue LEGO-Set 11377 Minas Tirith bekannt? Unter der Setnummer 11377 soll eine große LEGO-Nachbildung der Hauptstadt von Gondor erscheinen, die laut Umlaufmeldungen bereits seit September 2025 Thema in der Community ist. Die Bauteilezahl wird mit 8.278 Teilen angegeben, was das Modell zum bislang größten LEGO-Herr-der-Ringe-Set machen würde.

Auch bei den Minifiguren klingt das Paket nach einem echten Sammlerstück: Erwartet werden mindestens zehn Figuren. Genannt werden unter anderem König Aragorn, Pippin, Denethor II., Faramir und vier Soldaten von Gondor. Zusätzlich soll Gandalf der Weiße dabei sein, inklusive seines Pferdes Schattenfell.

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Beim Preis ist die Richtung ebenfalls klar: Im Gespräch ist ein Preisschild im Premium-Segment, zuletzt wurde häufig ein Betrag von umgerechnet rund 650 Euro genannt. Damit würde Minas Tirith zu den teuersten LEGO-Sets überhaupt gehören.

Gratis-Geschenk soll ein Rammbock-Set mit Minifiguren sein

Welches Gratis-Set soll es zur Veröffentlichung geben? Parallel zum Minas-Tirith-Set wird als möglicher Kaufanreiz ein zusätzliches kleines Set gehandelt: 40893 Battering Ram. Dabei soll es sich um ein 307-teiliges Modell handeln, das als Gift-with-Purchase beigelegt werden könnte.

Das Set soll außerdem zwei Minifiguren enthalten. Weitere Details zum Inhalt sind bisher nicht umfassend beschrieben, aber thematisch liegt eine Verbindung zu einem der bekanntesten Rammböcke der Vorlage nahe: Grond, die wolfskopfartige Belagerungswaffe aus der Schlacht auf den Pelennor-Feldern.

Leak-Details zum Gratis-Set Angabe Setnummer 40893 Name Battering Ram Teile 307 Minifiguren 2 Voraussichtlicher Termin 1. Juni 2026

Zusammen mit den erwarteten Figuren aus Minas Tirith würde man damit im Idealfall bei deutlich über zehn Minifiguren landen. Für viele dürfte genau das den Ausschlag geben, direkt zum Launch zuzuschlagen, statt später auf Rabatte zu hoffen.

Release-Zeitraum und Blick auf LEGO-Rekorde 2026

Wann könnte LEGO Minas Tirith offiziell ankündigen? Als angepeilter Termin gilt der 1. Juni 2026. Sollte das zutreffen, dürfte eine offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, zumal große Sets oft mit Vorbestellphase starten.

Gleichzeitig könnte Minas Tirith zwar in die Top-Ränge der größten LEGO-Sets überhaupt aufsteigen, diesen Platz aber nicht lange halten: Für den 1. Juli 2026 wird bereits ein weiteres gigantisches Modell gehandelt, das als LEGO-Nachbau der Basilika Sagrada Família in Barcelona beschrieben wird. Falls beide Großsets in diesem Zeitfenster erscheinen, wäre 2026 ein ziemlich wilder Sommer für alle, die ihre Vitrinen und Regale ohnehin schon ausreizen.

Wie stehst du zu einem riesigen Minas-Tirith-Set mit zusätzlichem Rammbock als Gratis-Beigabe: Day-one-Kauf oder wartest du lieber ab? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.