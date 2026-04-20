Pragmata Trophäen-Roadmap – alle Erfolge, Lunatic-Run und richtige Ende

Pragmata liefert eine angenehm überschaubare Trophäenliste, die euch nicht dazu zwingt, jeden einzelnen Sammelgegenstand aufzuspüren oder wirklich jedes Upgrade zu maxen. Trotzdem steckt der größte Brocken am Ende der Roadmap: Für 100 Prozent müsst ihr das Action-Adventure ein zweites Mal durchspielen und zwar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Lunatic.

Damit ihr euch nicht verzettelt, kommt hier eine kompakte Roadmap plus eine vollständige Liste aller Trophäen und Erfolge inklusive Freischaltbedingungen. Insgesamt erwarten euch 35 Erfolge mit 1.000 Gamerscore beziehungsweise 36 Trophäen mit 1x Platin, 5x Gold, 9x Silber und 21x Bronze.

Pragmata – Trophäen nach Seltenheit sortiert

Platin (1)

Pragmata – Erhalte alle Trophäen.

Gold (5)

Unser Versprechen – Beende das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad.

– Beende das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. Eroberung des Mondes – Beende das Spiel auf Lunatic.

– Beende das Spiel auf Lunatic. Der richtige Mann für den Job – True Ending / Unknown Signal.

– True Ending / Unknown Signal. Meistersimulant – Erfülle alle Trainings-Sims.

– Erfülle alle Trainings-Sims. Mini-Jäger Supreme – Sammle alle Mini-Cabin.

Silber (9)

Außergewöhnliche Replikation! – Vervollständige eine REM-Reihe.

– Vervollständige eine REM-Reihe. Blackout! – Vervollständige eine Cabin-Stempelkarte.

– Vervollständige eine Cabin-Stempelkarte. Fluchtkünstler – Entsperre alle Rettungsluken.

– Entsperre alle Rettungsluken. Druck sie dir alle! – Drucke alle Waffen, Knoten und Fähigkeiten.

– Drucke alle Waffen, Knoten und Fähigkeiten. Cradle-Vermesser – 100 % Sektor-Fortschritt.

– 100 % Sektor-Fortschritt. Eine lunare Herausforderung – Schließe eine Sim-Kapsel-Mission ab.

– Schließe eine Sim-Kapsel-Mission ab. Qualitätsprodukt – Verbessere eine Waffe mit purem Lunum.

– Verbessere eine Waffe mit purem Lunum. Simulant – Erfülle das Hauptziel einer Trainings-Sim.

– Erfülle das Hauptziel einer Trainings-Sim. Gut gesehen! – Erhalte einen Mini-Cabin.

Bronze (21)

Begegnung – Schaffe es bis zum Schutzraum.

– Schaffe es bis zum Schutzraum. Unter Strom – Stelle die Stromversorgung wieder her.

– Stelle die Stromversorgung wieder her. Schnurrender Fremdenführer – Erreiche den Kommunikationsturm.

– Erreiche den Kommunikationsturm. Eine weitere Pragmata – Triff das gefangene Mädchen.

– Triff das gefangene Mädchen. Anvertraute Erinnerung – Erhalte den Stopp-Code.

– Erhalte den Stopp-Code. Mission enthüllt – Schaffe es bis zum Nexus-Turm.

– Schaffe es bis zum Nexus-Turm. Erwachen – Repariere Diana.

– Repariere Diana. Eindringling – Erledige den Sentinel.

– Erledige den Sentinel. Smalltalk – Sprich im Schutzraum mit Diana.

– Sprich im Schutzraum mit Diana. Vielen Dank für alles! – Erhalte ein Bild als Geschenk.

– Erhalte ein Bild als Geschenk. Hab dich! – Gewinne beim Versteckspiel.

– Gewinne beim Versteckspiel. Für mich? – Schenke Diana ein REM.

– Schenke Diana ein REM. Gruß aus der Roten Zone – Sichere eine Rote Zone.

– Sichere eine Rote Zone. So leicht kommst du nicht davon – Besiege einen Sammler-Bot.

– Besiege einen Sammler-Bot. Wand? Welche Wand? – Finde eine Holo-Wand.

– Finde eine Holo-Wand. Drei auf einen Streich! – Besiege drei Gegner gleichzeitig.

– Besiege drei Gegner gleichzeitig. Verzweiflung macht mutig – Wehre den Mondgräber ab.

– Wehre den Mondgräber ab. Kann ich mal kurz halten? – Nutze den Schild eines Gegners.

– Nutze den Schild eines Gegners. Tiefenreinigung – Reinige mehrere Gegner gleichzeitig.

– Reinige mehrere Gegner gleichzeitig. IT’S OVER 6000! – Verursache 6000 Schaden in einer Sekunde.

– Verursache 6000 Schaden in einer Sekunde. Wer braucht schon Knarren? – Verursache 3000 Hackschaden.

Tipps für den zweiten Durchgang auf Lunatic

Wie wird Lunatic für Platin am stressfreiesten? Da ihr ohnehin zwei Durchgänge braucht, lohnt es sich, den ersten Run zum Aufräumen zu nutzen: Sammelobjekte, Trainings-Sims, Mini-Cabin und Rettungsluken. So könnt ihr Lunatic deutlich geradliniger spielen, ohne ständig Umwege für Fortschrittsziele einzuplanen.

Für Lunatic selbst hilft vor allem ein sauberer Rhythmus aus Kontrolle und Burst-Schaden: Stase-Netz und Köder-Generator nehmen Druck aus hektischen Arenen, während ihr für große Zahlen gezielt auf Setups wie Perforator-Pierce oder maximierten Hackschaden setzt.

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Wie gefällt euch die Trophäenliste von Pragmata und freut ihr euch eher auf den zweiten Durchgang oder auf das Abarbeiten der Sammelziele? Schreibt es in die Kommentare.