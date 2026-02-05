Sony enthüllt Horizon Hunters Gathering – Koop-Abenteuer mit Roguelite-Elementen

Mit einer überraschenden Ankündigung hat Sony gemeinsam mit Guerrilla Games ein neues Koop-Abenteuer im Horizon-Universum enthüllt. Das Spiel trägt den Titel Horizon Hunters Gathering und erscheint für PlayStation 5 und PC. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Koop-Actionspiel mit Roguelite-Elementen, das sowohl Crossplay als auch Cross-Progression zwischen beiden Plattformen unterstützen wird.

Die Entwicklung liegt bei Guerrilla Games, dem niederländischen Studio hinter der Horizon-Reihe, das seit 2005 Teil der PlayStation Studios ist. Mit einer Teamgröße von mittlerweile 385 Mitarbeitenden unter der Leitung von Jan-Bart van Beek, Joel Eschler und Hella Schmidt, erweitert Guerrilla damit sein Portfolio um einen kooperativen Multiplayer-Titel innerhalb des bekannten Universums.

Kooperatives Gameplay mit Roguelite-Fokus

Was erwartet dich im neuen Horizon-Spiel? In Horizon Hunters Gathering schlüpfst du in die Rolle eines von mehreren neuen Jägern, die mit individuellen Fähigkeiten, Waffen und Spielstilen ausgestattet sind. Zusammen mit zwei weiteren Spielenden oder computergesteuerten Begleitern kämpfst du dich durch verschiedene Missionen, sammelst Beute und verbesserst deine Fähigkeiten mit einem Roguelite-Perk-System, das sich bei jedem Durchlauf neu zusammensetzt.

Das Spiel ist vollständig kanonisch zur bekannten Horizon-Geschichte und bietet eine eigenständige Handlung mit neuen Charakteren und Bedrohungen. Die Story wird bereits zum Launch verfügbar sein und lässt sich sowohl solo als auch im Koop erleben. Weitere Kapitel sollen nach dem Release folgen, wodurch die Geschichte kontinuierlich erweitert wird.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Spielmodi im Überblick

Welche Modi stehen dir zur Verfügung? Zum Start sind zwei Hauptmodi angekündigt:

Machine Incursion : Ein Modus, in dem du Wellen von Maschinen bekämpfst, Ausrüstung sammelst und dich einem Bossgegner stellst. Eine sich verengende Spielzone – ähnlich wie in Battle-Royale-Spielen – zwingt euch, in Bewegung zu bleiben.

: Ein Modus, in dem du Wellen von Maschinen bekämpfst, Ausrüstung sammelst und dich einem Bossgegner stellst. Eine sich verengende Spielzone – ähnlich wie in Battle-Royale-Spielen – zwingt euch, in Bewegung zu bleiben. Cauldron Descent: Eine mehrstufige Mission, bei der du die unterirdischen Kammern eines Cauldrons erkundest. Dort erwarten dich Umweltpuzzles, harte Gegner und jede Menge Beute.

Beide Modi setzen auf Teamplay, strategische Planung und schnelle Reaktionen – perfekt für Koop-Fans, die das Horizon-Universum aus einer neuen Perspektive erleben möchten.

Jäger, soziale Hubwelt und Individualisierung

Welche neuen Figuren erwarten dich? Insgesamt sechs neue Jäger wurden bereits vorgestellt – alle mit einzigartigem Design, Persönlichkeit und Spielweise. In der sozialen Hubwelt namens „Hunters Gathering“ kannst du deinen Charakter weiterentwickeln, Ausrüstung verbessern, dich mit anderen vernetzen und bei Händlern einkaufen.

Diese zentrale Anlaufstelle dient nicht nur der Vorbereitung auf die nächste Mission, sondern auch dem Austausch untereinander – vergleichbar mit sozialen Bereichen in Spielen wie Destiny oder Monster Hunter Rise.

Einblick in die Entwicklung und Playtests

Wann kannst du das Spiel ausprobieren? Obwohl es noch kein offizielles Release-Datum gibt, steht ein erster geschlossener Playtest bereits bevor. Ende Februar 2026 startet eine erste Testphase für PlayStation 5 und PC. Wer teilnehmen möchte, muss sich über das PlayStation Beta-Programm anmelden.

Guerrilla Games will in den kommenden Monaten regelmäßig neue Informationen und Einblicke in die Entwicklung liefern. In einem ersten Behind-the-Scenes-Video wurde bereits ein kurzer Story-Trailer gezeigt, in dem Aloy ihrem alten Gefährten Erend den Auftrag gibt, ein neues Team zusammenzustellen.

Ein mutiger Schritt für das Horizon-Franchise

Was bedeutet Hunters Gathering für die Reihe? Mit diesem Titel wagt Guerrilla Games einen wichtigen Schritt in Richtung Multiplayer- und Live-Service-Erlebnis, ohne dabei die erzählerischen Stärken der Hauptreihe zu vernachlässigen. Die Mischung aus Storytelling, Koop-Gameplay und Roguelite-Mechaniken dürfte für frischen Wind sorgen – besonders für Fans, die mehr vom Horizon-Universum entdecken möchten.

Wie stehst du zu dieser neuen Ausrichtung? Reizt dich das Koop-Konzept oder bleibst du lieber bei den klassischen Einzelspieler-Abenteuern mit Aloy? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!