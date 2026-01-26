Red Dead Redemption 2: Insider bekräftigt Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X

Seit Jahren halten sich hartnäckige Gerüchte um eine native Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 für PS5 und Xbox Series X. Während Rockstar Games bislang schweigt und der Fokus des Studios klar auf Grand Theft Auto VI liegt, haben viele Fans die Hoffnung auf ein technisches Upgrade des Western-Epos bereits aufgegeben. Nun meldet sich jedoch ein Insider zu Wort und sorgt erneut für Bewegung in der Debatte.

YouTuber spricht von internen Arbeiten an Next-Gen-Fassung

Laut dem YouTuber Reece Reilly, der in der Vergangenheit vereinzelt mit Insider-Informationen auffiel, existieren die PS5- und Xbox-Series-X-Versionen von „Red Dead Redemption 2“ tatsächlich. Reilly gibt an, persönlich acht Entwickler zu kennen, die bei Rockstar Games an einer Next-Gen-Version des Spiels gearbeitet haben sollen. Entsprechend zeigt er sich überzeugt, dass das Upgrade „irgendwann“ erscheinen werde – auch wenn ein konkreter Zeitraum völlig offen sei.

In einem Kommentar erklärt Reilly, dass Rockstar bei Release-Terminen traditionell äußerst flexibel agiere. Möglicherweise hätten sich durch die Entwicklung von GTA 6 interne Zeitpläne verschoben, wodurch andere Projekte, darunter auch RDR2 Next-Gen, zunächst zurückgestellt wurden.

Keine Details, aber ein wichtiges Lebenszeichen

Konkrete Informationen zu technischen Verbesserungen wie 60 FPS, höherer Auflösung, Raytracing oder verkürzten Ladezeiten nennt der Insider allerdings nicht. Dennoch dürfte die Aussage für viele Fans ein wichtiges Signal sein: Die Next-Gen-Version scheint weder komplett gestrichen noch reine Fantasie zu sein. Vielmehr könnte sie derzeit auf Eis liegen, bis Rockstar wieder Ressourcen frei hat.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gerade vor dem Hintergrund, dass Rockstar Games aktuell offenbar alle Kräfte bündelt, um weitere Verzögerungen bei GTA 6 zu vermeiden, erscheint ein solches Szenario plausibel.

Weiterhin Vorsicht geboten

Wie bei allen inoffiziellen Berichten gilt auch hier: Eine Garantie gibt es nicht. Selbst wenn die Arbeiten an einer Next-Gen-Version real sind oder waren, heißt das nicht zwangsläufig, dass Rockstar sie jemals veröffentlichen wird – oder zeitnah. Ohne offizielle Ankündigung bleibt das Projekt anfällig für Änderungen, Verschiebungen oder eine stille Einstellung.

Rockstar Games selbst hat sich bislang weder zu diesem noch zu früheren Gerüchten rund um ein Next-Gen-Upgrade von „Red Dead Redemption 2“ geäußert. Sollte sich das ändern, werden neue Informationen vermutlich schnell folgen.

Bis dahin bleibt Fans nur die Frage: Würdet ihr noch einmal nach West Elizabeth und Lemoyne zurückkehren, wenn Rockstar den Western-Klassiker technisch auf die aktuelle Konsolengeneration hebt?