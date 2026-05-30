Minecraft zeigt neues Dappled-Forest-Biom – Release im dritten Quartal 2026

Minecraft bekommt 2026 nicht nur frisches Terrain, sondern auch neuen Schwung für die große Leinwand. Während des Minecraft Live Broadcasts am 30. Mai 2026 bei der TwitchCon Europe hat Mojang ein neues Biom vorgestellt und ganz nebenbei den Titel des zweiten Kinofilms enthüllt.

Beides soll in den kommenden Monaten konkret werden: Das neue Gebiet erscheint im dritten Game Drop des Jahres, während die Filmfortsetzung nach dem Erfolg von A Minecraft Movie bereits offiziell angeteasert wurde.

Das neue Dappled-Forest-Biom

Welche Neuerungen bringt das neue Biom in Minecraft? Mojang hat mit dem Dappled Forest ein Wald-Biom gezeigt, das sich optisch klar von den bisherigen Variationen absetzt. Im Mittelpunkt stehen rustikale Orange-Töne, die dem Gebiet einen herbstlichen, leicht verwitterten Look geben.

Ein auffälliges Detail ist der Hinweis auf einen verlassenen Lagerplatz, der irgendwo zwischen den Bäumen verborgen liegen soll. Das klingt nach einem kleinen Entdecker-Haken, der nicht nur Deko ist, sondern Erkundung belohnt und sich für Abenteuer-Welten ebenso anbietet wie für Survival-Runs mit Basisbau im Wald.

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Zu den neuen Bausteinen des Bioms gehören außerdem frische Pflanzen-Elemente, die das Gesamtbild stärker prägen als ein reiner Farbfilter.

Neue Baumart: Pappeln mit braun-orangen Farbakzenten

Neue Vegetation: rote Sträucher, die im Unterholz verteilt sind

Atmosphäre: warmes, „verlassenes“ Wald-Feeling mit Entdecker-Flair

Release-Zeitraum für den dritten Game Drop 2026

Wann erscheint das Dappled Forest in Minecraft? Das neue Biom ist Teil des dritten Game Drops 2026. Mojang peilt dafür aktuell ein Release-Fenster im dritten Quartal 2026 an, also irgendwann zwischen Juli und September 2026.

Damit steht auch grob fest, wann ihr die neuen Pappeln, die roten Sträucher und das angekündigte Lager-Detail selbst in euren Welten suchen könnt. Welche weiteren Features in diesem Drop noch enthalten sind, wurde im Rahmen der gezeigten Infos zum neuen Biom allerdings nicht im Detail ausgerollt.

Filmtitel für die Fortsetzung steht fest

Wie heißt der zweite Minecraft-Kinofilm? Neben den Game-Neuigkeiten gab es einen überraschenden Teaser zur Filmreihe: Der zweite Teil trägt offiziell den Namen A Minecraft Movie: Squared.

Damit ist klar, dass Warner Bros. die Kino-Schiene nach A Minecraft Movie weiterführt. Inhaltliche Details zur Story, Besetzung oder ein konkreter Kinostart wurden in den genannten Infos noch nicht ausformuliert, aber allein der Titel verrät bereits, dass die Fortsetzung mit dem Minecraft-typischen Quadrat-Motiv spielt und sich der Markenoptik bewusst bedient.

Was ist euch wichtiger: das neue Dappled-Forest-Biom zum Erkunden oder die Filmfortsetzung A Minecraft Movie: Squared? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.