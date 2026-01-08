Minecraft 2026 Update – Neue Baby-Tiere mit einzigartigen Designs

Gerade erst hat das neue Jahr begonnen, da überrascht Mojang bereits mit den ersten Inhalten für das kommende Minecraft Game Drop 2026. Im Fokus stehen dabei acht überarbeitete Versionen von Baby-Tieren, die deutlich mehr Persönlichkeit und Individualität ins Spiel bringen sollen. Wer will, kann die Neuerungen schon jetzt im Java-Snapshot und der Bedrock-Vorschau ausprobieren.

Diese Baby-Mobs erhalten ein neues Design

Welche Tiere sind betroffen? Mojang hat insgesamt acht Baby-Tiere neu gestaltet, die bisher lediglich verkleinerte Varianten ihrer erwachsenen Pendants waren. Stattdessen bekommen sie nun eigene Modelle, Texturen und sogar neue Animationen.

Die folgenden Baby-Farmtiere sind Teil des Updates:

Wolfwelpe

Kätzchen

Ferkel

Kalb

Küken

Baby-Ozelot

Lämmchen

Baby-Kaninchen

Neues Level an Niedlichkeit

Was ist an den neuen Designs besonders? Die Entwicklerinnen und Entwickler haben den Tieren nicht nur neue Texturen verpasst, sondern auch komplett neue Modelle. Besonders auffällig ist die Überarbeitung der Augen: Statt den üblichen zwei Pixeln haben die neuen Baby-Mobs nur einen einzelnen Pixel – laut Mojang wirkt das besonders niedlich.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Außerdem gibt es unterschiedliche Varianten je nach erwachsenem Tier. So wurden allein für die Wolfwelpen neun und für die Kätzchen elf unterschiedliche Designs angekündigt. Auch neue Sounds wurden integriert, etwa für Kätzchen, Ferkel und Wolfwelpen.

Auch erwachsene Kaninchen werden überarbeitet

Was ändert sich bei den ausgewachsenen Tieren? Neben den Baby-Tieren bekommt auch das Kaninchen ein Upgrade. Es erhält ein flauschigeres Schwanzmodell und neue Animationen, darunter das Stehen auf den Hinterpfoten und ein süßes Kopfwackeln.

Damit wird das Kaninchen deutlich lebendiger und wirkt weniger statisch als bisher. Diese Änderungen betreffen sowohl Java als auch die Bedrock Edition.

Name-Tags endlich herstellbar

Wie kannst du Tiere künftig benennen? Eine der praktischsten Neuerungen ist die Möglichkeit, Name-Tags endlich selbst zu craften. Bisher mussten diese durch Loot, Angeln oder den Handel mit Bibliothekaren gefunden werden. Das neue Rezept besteht aus Papier und einem beliebigen Metallnugget.

Gerade wer viele Haustiere oder Farmtiere hält, wird diese Änderung zu schätzen wissen – denn eine eindeutige Benennung wird damit deutlich einfacher.

Release-Zeitraum und Testversion

Wann erscheint das Game Drop offiziell? Mojang hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum genannt. Allerdings erschien das erste Game Drop des letzten Jahres – „Spring to Life“ – im März 2025. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der neue Drop ebenfalls im März 2026 folgt.

Aktuell sind die neuen Inhalte bereits in der Java-Snapshot-Version sowie im Bedrock-Preview verfügbar. Mojang bittet ausdrücklich um Feedback aus der Community, um das Update weiter zu optimieren.

Ein Überblick über Mojangs Update-Strategie

Wie sieht der Update-Zyklus von Minecraft aus? 2025 war ein besonders aktives Jahr für Minecraft. Es erschienen vier Game Drops: „Spring to Life“ im März, „Chase the Skies“ im Juni, „The Copper Age“ im September und „Mounts of Mayhem“ im Dezember. Dabei wurde das Spiel stetig um neue Mobs, Gegenstände und Mechaniken erweitert.

Mit dem Game Drop 2026 setzt Mojang diesen Kurs fort. Die Neuausrichtung auf mehr Persönlichkeit und Charme bei den Mobs scheint gut anzukommen – nicht zuletzt durch die intensive Einbindung der Community bereits in der Vorschauphase.

Ein vielversprechender Start ins neue Jahr

Was bedeutet das Update für die Zukunft von Minecraft? Minecraft bleibt seinem Sandbox-Prinzip treu, erweitert aber regelmäßig die Möglichkeiten zur Individualisierung. Die neuen Baby-Mobs zeigen, wie viel Liebe zum Detail in der Weiterentwicklung steckt. Zusammen mit der Möglichkeit, Name-Tags selbst herzustellen, wird die Tierhaltung und -pflege noch persönlicher.

Ob du deine Farm verschönern willst oder einfach nur alle neuen Varianten sammeln möchtest – der Game Drop 2026 hat für dich einiges zu bieten. Und das ist erst der Anfang des neuen Minecraft-Jahres.

Wie gefallen dir die neuen Baby-Tiermodelle? Hast du schon eine Lieblingsvariante? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!