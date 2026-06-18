Minecraft Chaos Cubed ist da – Schwefelhöhlen und der blockfressende Mob

Mojang hat das im März 2026 angekündigte Update Chaos Cubed jetzt offiziell für Minecraft veröffentlicht. Der Content-Drop ist ab sofort sowohl in der Java Edition als auch in der Bedrock Edition verfügbar und bringt neben neuen Biomen und Blöcken vor allem einen ungewöhnlichen neuen Mob ins Spiel, der das Experimentieren in den Mittelpunkt stellt.

Parallel dazu bleibt Minecraft auch plattformseitig in Bewegung: Zuletzt gab es im Rahmen einer Nintendo-Präsentation erneut ein Lebenszeichen zur offiziellen Switch-2-Version, die später 2026 erscheinen soll. Ein konkretes Datum steht dafür weiterhin aus, während Chaos Cubed bereits auf allen aktuellen Plattformen gelandet ist.

Release, Versionen und Überblick

Wann ist das Chaos-Cubed-Update erschienen? Chaos Cubed wurde am 16. Juni 2026 ausgerollt. Auf Java läuft das Update unter Version 26.2, auf Bedrock unter Version 26.30.

Was steckt grob im Update? Im Fokus stehen die neuen Schwefelhöhlen als eigener Höhlentyp, neue Blocksets in kräftigem Gelb und Rot, ein neues Musikangebot inklusive Musikdisc sowie ein Mob, der sich je nach gefüttertem Block verändert.

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Unterm Strich ist Chaos Cubed das zweite von drei großen Minecraft-Updates im Jahr 2026. Zuvor brachte Tiny Takeover unter anderem Baby-Mobs und den Goldenen Löwenzahn, der das Heranwachsen stoppt. Für Herbst 2026 ist außerdem Dappled Forest angekündigt, das herbstliche Wälder mit neuer Flora und neuen Holzarten liefern soll.

Schwefelwürfel, Schwefelhöhlen und neue Bausteine

Was ist der Schwefelwürfel und warum ist er so besonders? Der Schwefelwürfel ist der neue Star des Updates und ein Mob mit einem extrem ungewöhnlichen Feature: Er frisst Blöcke und verändert anschließend seine Eigenschaften abhängig davon, was er aufgenommen hat. Mojang beschreibt ihn als Quelle für endlose Experimente und Möglichkeiten, weil sein Verhalten und seine Attribute dynamisch mit dem Futterblock wechseln.

Ein paar Beispiele, die Mojang selbst hervorhebt: Frisst der Schwefelwürfel Holz, wird er besonders schwimmfähig und federnd. Bei Wolle wird er leicht und langsam. Besonders brisant wird es mit Spezialfällen wie TNT, denn auch das kann der Mob aufnehmen, was kreativen Konstruktionen plötzlich eine ganz neue Eskalationsstufe gibt.

Wo findet man Schwefelhöhlen? Der Einstiegspunkt sind Schwefelquellen in der Oberwelt, die man an Schwefel- und Zinnoberblöcken sowie an austretendem, beißendem Gas erkennt. Wer darunter gräbt, stößt auf die neue Höhlenvariante mit flachen Wasserbereichen, Leuchtflechten, Schwefelspitzen und den neuen Blockfarben.

Schwefelblock in Gelb als neues Baumaterial inklusive vollständigem Blockset

in Gelb als neues Baumaterial inklusive vollständigem Blockset Zinnoberblock in dunklem Rot als neues Baumaterial inklusive vollständigem Blockset

in dunklem Rot als neues Baumaterial inklusive vollständigem Blockset Schwefelspitzen wachsen auf Schwefel- und Zinnoberblöcken, sind beim Drauftreten harmlos, können aber selten herabfallen und Schaden verursachen

wachsen auf Schwefel- und Zinnoberblöcken, sind beim Drauftreten harmlos, können aber selten herabfallen und Schaden verursachen Potenter Schwefel erzeugt sprudelnde, teils übelkeitserregende Effekte, wenn er unter Wasser platziert wird

erzeugt sprudelnde, teils übelkeitserregende Effekte, wenn er unter Wasser platziert wird Geysire entstehen, wenn ein Magmablock unter potentem Schwefel liegt, der wiederum unter 1 bis 4 Wasserblöcken liegt, und geben einen vertikalen Boost

Wie transportiert man den neuen Mob? Für den Schwefelwürfel gibt es sogar eine direkte Komfortlösung: Mit einem Eimer mit Schwefelwürfel lässt sich das Wesen einsammeln und sicher im Inventar mitnehmen, statt es mühsam über Sprung- oder Rutsch-Experimente bis zur Basis zu bewegen.

Der Schwefelwürfel soll als erste Kreatur, die Blöcke frisst und dadurch neue Eigenschaften annimmt, zu endlosen Experimenten und Möglichkeiten einladen.

Neue Musik, Disc-Fundort und zusätzliche Tracks

Welche neue Musik kommt mit Chaos Cubed ins Spiel? Minecraft erweitert seine Musikbibliothek um neue Stücke von der Komponistin fingerspit, außerdem gibt es eine neue Musikdisc mit dem Track Bounce.

Wo findet man die neue Musikdisc Bounce? Die Disc kann in Truhen-Loren in verlassenen Minenschächten auftauchen, die innerhalb von Schwefelhöhlen generiert werden. Wer also gezielt danach sucht, sollte Schwefelhöhlen finden und dort nach Minenschacht-Strukturen Ausschau halten.

Neue Musikdisc: Bounce (Fundort: Truhen-Loren in verlassenen Minenschächten innerhalb von Schwefelhöhlen)

(Fundort: Truhen-Loren in verlassenen Minenschächten innerhalb von Schwefelhöhlen) Neue Musiktracks: Ebb , Home , Memories , Nightly , Shores

, , , , Die neuen Tracks können unter anderem in folgenden Biomen spielen: Mesa, Bambusdschungel, Kirschhain, Wüste, Tropfsteinhöhlen, Blumenwald, Wald, Gefrorene Gipfel, Hain, Zerklüftete Gipfel, Dschungel, Üppige Höhlen, Wiese, Alter Fichten-Taiga-Wald, Alter Kiefern-Taiga-Wald, Schneehänge, Lichter Dschungel, Schneeberge, Sumpf, Schwefelhöhlen

Was haltet ihr vom Schwefelwürfel und seinen blockabhängigen Eigenschaften, und wofür würdet ihr ihn in euren Builds oder Farmen nutzen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.