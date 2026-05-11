Sony schreibt 765 Millionen Dollar auf Bungie ab – Marathon unter Druck

Sony hat in seinem aktuellen Geschäftsbericht einen dicken Dämpfer für das eigene Games-Geschäft bestätigt: Im Zusammenhang mit Bungie steht ein Wertminderungsverlust von umgerechnet rund 765 Millionen Dollar in den Büchern. Das Studio wurde 2022 für 3,6 Milliarden US-Dollar übernommen und sollte Sonys Portfolio langfristig mit Live-Service-Expertise stärken. Doch nur zwei Monate nach dem Launch von Marathon wirkt die Rechnung plötzlich deutlich riskanter.

Der Abschreiber ist nicht nur eine trockene Zahl für Analysten, sondern ein klares Signal: Bungies wirtschaftlicher Wert wird intern deutlich niedriger bewertet als noch zum Zeitpunkt der Übernahme. In derselben Berichtsperiode meldete Sony außerdem einen Rückgang des operativen Einkommens um 24 Prozent im Jahresvergleich und blieb damit unter den Erwartungen.

Der finanzielle Druck rund um Bungie

Wie groß ist der Verlust, den Sony bei Bungie ausweist? Laut Bericht liegt die Wertminderung bei 765 Millionen Dollar, wobei 565 Millionen Dollar allein aus dem letzten Quartal stammen. Solche Impairments entstehen, wenn Vermögenswerte in der Bilanz nicht mehr mit der erwarteten Ertragskraft übereinstimmen. Übersetzt: Sony rechnet kurzfristig nicht damit, dass Bungie die ursprünglich angenommene Performance abliefert.

Für Sony kommt das zur Unzeit. Zwar nähert sich die PlayStation 5 der Marke von 100 Dollar ausgelieferten Konsolen, gleichzeitig verlangsamt sich aber das Tempo beim Hardware-Absatz. Zusätzlich sind weiterhin Schwierigkeiten in der Komponentenversorgung ein Faktor, der den globalen Markt beeinflusst und Spielraum für Wachstum begrenzt.

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Unterm Strich wirkt Bungie damit nicht wie der erhoffte Wachstumsmotor, sondern wie ein Kostentreiber, der Sonys Ergebnis sichtbar belastet. Und genau hier wird Marathon zum entscheidenden Puzzleteil.

Kennzahl Wert Impairment Bungie gesamt 765 Millionen Dollar Davon im letzten Quartal 565 Millionen Dollar Operatives Einkommen YoY minus 24 Prozent PS5 Auslieferungen knapp 100 Millionen Einheiten

Marathon und der schwierige Start im Extraction-Genre

Warum steht Marathon so stark in der Kritik? Marathon ist am 5. März 2026 gestartet und wurde laut Bericht gemischt aufgenommen. Genannt werden vor allem eine polarisierende Optik, ein überkompliziertes Interface und der Versuch, das Extraction-Genre massiv neu zu definieren, obwohl viele Fans genau dort eher klare, eingespielte Abläufe erwarten.

Bungie selbst hat bisher keine umfangreichen offiziellen Zahlen zur Performance veröffentlicht. Ein Blick auf öffentlich einsehbare Steam-Daten zeigt jedoch, dass die Kurve nicht in die Richtung zeigt, die ein frisch gestarteter Live-Service-Shooter normalerweise braucht, um Momentum aufzubauen.

Aktuelle gleichzeitige Nutzer auf Steam: rund 6.000

24-Stunden-Peak: rund 15.000

Damit wird Marathon im direkten Vergleich von vielen anderen Extraction-Titeln übertroffen, selbst von Spielen, die deutlich früher erschienen sind. Für ein Projekt, das langfristig binden und über Inhalte, Seasons und Monetarisierung tragen soll, ist das ein problematischer Ausgangspunkt.

Was das für Sonys Live-Service-Pläne bedeuten kann

Welche Auswirkungen könnte das auf Sonys Strategie haben? Der Abschreiber legt nahe, dass Sony Bungies kurzfristige Ertragsaussichten neu bewertet. Wenn Marathon die Bindung nicht stabilisiert, wird es schwer, die ursprüngliche Investment-Story zu erfüllen, die hinter der Milliarden-Übernahme stand.

Spannend wird nun, ob Bungie kurzfristig mit großen Kurskorrekturen reagiert, etwa über Content-Drops, bessere Onboarding-Strukturen und eine Überarbeitung der Bedienung, oder ob Sony stärker eingreift, um Kosten, Roadmap und Release-Takt enger zu steuern. Klar ist: Im hart umkämpften Extraction-Markt verzeiht die Konkurrenz keine schwachen Startmonate.

Wie seht ihr die Situation: Ist Marathon noch zu retten, oder war der Genre-Wechsel für Bungie ein Fehler? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.