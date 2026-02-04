Nintendo fügt Yoshi und Balloon Kid zur Game Boy-App auf Switch hinzu

Am 3. Februar 2026 hat Nintendo in einem überraschenden Schritt zwei weitere Game-Boy-Klassiker zur Game Boy: Nintendo Classics-App auf der Nintendo Switch Online-Plattform hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Yoshi und Balloon Kid, zwei Kultspiele aus den frühen 1990er-Jahren. Für Abonnenten des Basisdienstes von Nintendo Switch Online stehen die Titel ab sofort kostenlos zur Verfügung, sofern die App auf die neueste Version aktualisiert wurde.

Der Shadowdrop ist das erste Update für die Game-Boy-App im Jahr 2026. Mit dieser Ergänzung wächst die Sammlung innerhalb der App auf insgesamt 43 Spiele. Damit setzt Nintendo seine Strategie fort, die klassische Handheld-Bibliothek nach und nach auch neuen Generationen zugänglich zu machen.

Was bieten Yoshi und Balloon Kid?

Welche Spielmechaniken zeichnen diese Klassiker aus? In Yoshi übernimmst du die Kontrolle über Mario, der versucht, fallende Gegner wie Gumbas oder Piranha-Pflanzen in vertikalen Stapeln zu sortieren. Ziel ist es, gleiche Monster zu kombinieren oder mit Eierschalen zu umschließen, um sie zu entfernen. Wenn ein Stapel zu hoch wird und eine schwarze Linie überschreitet, endet das Spiel. Neben dem Einzelspielermodus gibt es auch einen Zwei-Spieler-Modus.

Balloon Kid ist ein seitlich scrollendes Jump-’n‘-Run, das auf dem NES-Titel Balloon Fight basiert. Du steuerst Alice, die an zwei Ballons durch die Luft schwebt, Hindernissen ausweicht und Gegner besiegt. Das Spiel bietet ebenfalls einen Zwei-Spieler-Modus, bei dem du versuchst, mehr Ballons als dein Gegner zu sammeln, während du durch verschiedene Level navigierst.

Neue Vielfalt in der Game Boy-App

Welche Spiele sind aktuell enthalten? Mit Yoshi und Balloon Kid umfasst die Game Boy: Nintendo Classics-App nun 43 Titel. Hier ist eine vollständige Liste der derzeit verfügbaren Spiele:

Spiel Alleyway Alone in the Dark: The New Nightmare Balloon Kid Baseball Bionic Commando Blaster Master: Enemy Below BurgerTime Deluxe Castlevania Legends Donkey Kong Donkey Kong Land Donkey Kong Land 2 Donkey Kong Land 3 Dr. Mario Game & Watch Gallery 3 Gargoyle’s Quest Gradius: The Interstellar Assault Kid Icarus: Of Myths and Monsters Kirby Tilt ’n‘ Tumble Kirby’s Dream Land Kirby’s Dream Land 2 Kirby’s Star Stackers The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX The Legend of Zelda: Oracle of Ages The Legend of Zelda: Oracle of Seasons Mario Golf Mario Tennis Mario’s Picross Mega Man 2 Mega Man 3 Mega Man 4 Mega Man 5 Mega Man: Dr. Wily’s Revenge Metroid 2: Return of Samus Pokemon Trading Card Game Quest for Camelot Super Mario Land Super Mario Land 2: 6 Golden Coins Survival Kids The Sword of Hope Tetris Tetris DX Wario Land 3 Yoshi

Weitere Highlights im Februar

Was erwartet dich noch im Februar 2026? Am 17. Februar 2026 startet die Virtual Boy: Nintendo Classics-App mit sieben spielbaren Titeln, darunter Virtual Boy Wario Land. Zwei weitere Spiele für die Plattform – D-Hopper und Zero Racer – sollen später folgen. Voraussetzung für die Nutzung ist jedoch ein aktives Abonnement des Nintendo Switch Online + Expansion Pack sowie ein spezielles Virtual-Boy-Zubehör für die Switch 2.

Die Integration der Virtual-Boy-Spiele markiert ein spannendes Experiment für Nintendo, da der Virtual Boy trotz seines kommerziellen Misserfolgs als erster Vorstoß in Richtung Virtual Reality gilt.

Was ist mit den Pokémon-Klassikern?

Wann erscheinen die Hauptspiele der Pokémon-Reihe? Zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Serie hoffen viele Fans auf die Rückkehr von Klassikern wie Pokémon Rote Edition und Blaue Edition. Bislang ist jedoch nur das Pokémon Trading Card Game in der Game-Boy-App verfügbar. Immerhin wurden Pokémon Colosseum und Pokémon XD: Der Dunkle Sturm bereits für die GameCube-App auf der Switch 2 angekündigt.

Ob weitere Haupttitel folgen, ist noch nicht bekannt. Doch Nintendo hält sich in Bezug auf zukünftige Veröffentlichungen traditionell bedeckt, was Raum für Spekulationen lässt.

Was hältst du von den neuen Klassikern in der Game-Boy-App? Vermisst du bestimmte Spiele? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!