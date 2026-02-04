Artikel

Nintendo fügt Yoshi und Balloon Kid zur Game Boy-App auf Switch hinzu

Bild von Nora M. Nora M.4. Februar 2026
0 2 Minuten gelesen
© Nintendo

Am 3. Februar 2026 hat Nintendo in einem überraschenden Schritt zwei weitere Game-Boy-Klassiker zur Game Boy: Nintendo Classics-App auf der Nintendo Switch Online-Plattform hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Yoshi und Balloon Kid, zwei Kultspiele aus den frühen 1990er-Jahren. Für Abonnenten des Basisdienstes von Nintendo Switch Online stehen die Titel ab sofort kostenlos zur Verfügung, sofern die App auf die neueste Version aktualisiert wurde.

Der Shadowdrop ist das erste Update für die Game-Boy-App im Jahr 2026. Mit dieser Ergänzung wächst die Sammlung innerhalb der App auf insgesamt 43 Spiele. Damit setzt Nintendo seine Strategie fort, die klassische Handheld-Bibliothek nach und nach auch neuen Generationen zugänglich zu machen.

Was bieten Yoshi und Balloon Kid?

Welche Spielmechaniken zeichnen diese Klassiker aus? In Yoshi übernimmst du die Kontrolle über Mario, der versucht, fallende Gegner wie Gumbas oder Piranha-Pflanzen in vertikalen Stapeln zu sortieren. Ziel ist es, gleiche Monster zu kombinieren oder mit Eierschalen zu umschließen, um sie zu entfernen. Wenn ein Stapel zu hoch wird und eine schwarze Linie überschreitet, endet das Spiel. Neben dem Einzelspielermodus gibt es auch einen Zwei-Spieler-Modus.

Balloon Kid ist ein seitlich scrollendes Jump-’n‘-Run, das auf dem NES-Titel Balloon Fight basiert. Du steuerst Alice, die an zwei Ballons durch die Luft schwebt, Hindernissen ausweicht und Gegner besiegt. Das Spiel bietet ebenfalls einen Zwei-Spieler-Modus, bei dem du versuchst, mehr Ballons als dein Gegner zu sammeln, während du durch verschiedene Level navigierst.

Magischen Merch entdecken! ✨

Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️

Zum Shop

Neue Vielfalt in der Game Boy-App

Welche Spiele sind aktuell enthalten? Mit Yoshi und Balloon Kid umfasst die Game Boy: Nintendo Classics-App nun 43 Titel. Hier ist eine vollständige Liste der derzeit verfügbaren Spiele:

Spiel
Alleyway
Alone in the Dark: The New Nightmare
Balloon Kid
Baseball
Bionic Commando
Blaster Master: Enemy Below
BurgerTime Deluxe
Castlevania Legends
Donkey Kong
Donkey Kong Land
Donkey Kong Land 2
Donkey Kong Land 3
Dr. Mario
Game & Watch Gallery 3
Gargoyle’s Quest
Gradius: The Interstellar Assault
Kid Icarus: Of Myths and Monsters
Kirby Tilt ’n‘ Tumble
Kirby’s Dream Land
Kirby’s Dream Land 2
Kirby’s Star Stackers
The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Mario Golf
Mario Tennis
Mario’s Picross
Mega Man 2
Mega Man 3
Mega Man 4
Mega Man 5
Mega Man: Dr. Wily’s Revenge
Metroid 2: Return of Samus
Pokemon Trading Card Game
Quest for Camelot
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Survival Kids
The Sword of Hope
Tetris
Tetris DX
Wario Land 3
Yoshi

Weitere Highlights im Februar

Was erwartet dich noch im Februar 2026? Am 17. Februar 2026 startet die Virtual Boy: Nintendo Classics-App mit sieben spielbaren Titeln, darunter Virtual Boy Wario Land. Zwei weitere Spiele für die Plattform – D-Hopper und Zero Racer – sollen später folgen. Voraussetzung für die Nutzung ist jedoch ein aktives Abonnement des Nintendo Switch Online + Expansion Pack sowie ein spezielles Virtual-Boy-Zubehör für die Switch 2.

Die Integration der Virtual-Boy-Spiele markiert ein spannendes Experiment für Nintendo, da der Virtual Boy trotz seines kommerziellen Misserfolgs als erster Vorstoß in Richtung Virtual Reality gilt.

Was ist mit den Pokémon-Klassikern?

Wann erscheinen die Hauptspiele der Pokémon-Reihe? Zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Serie hoffen viele Fans auf die Rückkehr von Klassikern wie Pokémon Rote Edition und Blaue Edition. Bislang ist jedoch nur das Pokémon Trading Card Game in der Game-Boy-App verfügbar. Immerhin wurden Pokémon Colosseum und Pokémon XD: Der Dunkle Sturm bereits für die GameCube-App auf der Switch 2 angekündigt.

Ob weitere Haupttitel folgen, ist noch nicht bekannt. Doch Nintendo hält sich in Bezug auf zukünftige Veröffentlichungen traditionell bedeckt, was Raum für Spekulationen lässt.

Was hältst du von den neuen Klassikern in der Game-Boy-App? Vermisst du bestimmte Spiele? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!

Schlagwörter
Bild von Nora M. Nora M.4. Februar 2026
0 2 Minuten gelesen
Bild von Nora M.

Nora M.

Nora zockt schon länger als sie laufen kann – zumindest behauptet sie das gerne. Ob mitten in einer Zombie-Apokalypse oder beim Looten in verlassenen Hochhäusern: Wenn es knallt, kracht oder Gänsehaut macht, ist sie dabei. Ihr Markenzeichen? Eine große Klappe, ein noch größeres Herz für Indie-Games – und eine ungesunde Obsession mit roten Lederjacken und Desert Eagles. Wenn sie nicht gerade dem Endboss eins überbrät, schreibt sie charmant-chaotische Reviews, in denen mehr Persönlichkeit steckt als in manchem NPC.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Kommentare
Neueste
Älteste Am meisten gewählt
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anschauen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"