Neue Game Boy-Spiele auf Nintendo Switch Online – Action, Abenteuer und Rätselspaß

Für Fans von Retro-Gaming gibt es aufregende Nachrichten. Nintendo hat angekündigt, dass vier neue Game Boy-Spiele ab sofort für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sind. Diese Auswahl bietet eine spannende Mischung aus Action, Abenteuer und Puzzle-Spielspaß. Die neuen Titel umfassen Gradius: The Interstellar Assault, Kirby’s Star Stacker, Survival Kids und The Sword of Hope.

Gradius: The Interstellar Assault

Was macht Gradius: The Interstellar Assault besonders? Dieses horizontale Side-Shooter-Spiel wurde 1991 von Konami veröffentlicht und lässt dich die Kontrolle über das Raumschiff Vic Viper übernehmen. Als Nachfolger von Nemesis auf dem Game Boy-System musst du durch fünf verschiedene Stufen fliegen, um die Bacterian-Armee zu zerstören. Das Spiel bewahrt die traditionellen Power-Bar-Elemente der Gradius-Serie, was für langjährige Fans ein beliebtes Feature darstellt.

Kirby’s Star Stacker

Wie funktioniert Kirby’s Star Stacker? Dieser 1997 von Nintendo veröffentlichte Puzzle-Titel für den Game Boy ähnelt Spielen wie Bejeweled. Dein Ziel ist es, passende Blockpaare zu finden, damit Kirby Sterne sammeln kann. Die Blöcke sind mit Charakteren aus anderen Kirby-Spielen thematisiert, darunter Coo die Eule, Rick der Hamster und Kine der Fisch. Erreicht ein Stapel den oberen Rand des Bildschirms, endet das Spiel.

Survival Kids

Welche Überlebensfähigkeiten sind in Survival Kids gefragt? Dieses 2D-Abenteuerspiel wird aus der Vogelperspektive gespielt und erinnert an klassische Game Boy-Titel wie Pokémon oder Zelda. Survival Kids wurde 1991 von Konami veröffentlicht und erfordert, dass du Hunger, Durst und Müdigkeit im Auge behältst. Du schlüpfst in die Rolle eines von zwei Protagonisten, Ken oder Mery, die auf einer verlassenen Insel gestrandet sind und sich ihren Weg zurück zur Zivilisation planen und basteln müssen.

The Sword of Hope

Was ist die Geschichte von The Sword of Hope? Ursprünglich 1991 international veröffentlicht, schlüpfst du in die Rolle von Prinz Theo, der von einem alten Weisen gerettet wurde. Sein Vater, König Hennessy, wurde von einem bösen Drachen korrumpiert, was zu Chaos und Unterdrückung im Königreich führte. Nun, da Prinz Theo ein ausgebildeter Krieger ist, kehrt er zurück, um seinen Vater zu befreien und das Königreich zu retten.

Diese Sammlung von Spieleklassikern bietet dir die Gelegenheit, einige der besten Game Boy-Erfahrungen direkt auf deiner Nintendo Switch zu erleben. Welches dieser Spiele wirst du als erstes ausprobieren? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren unten!