Nintendo Switch Online erweitert mit Killer Instinct Gold das N64-Spieleangebot

Nintendo Switch Online hat seine Sammlung an N64-Spielen erweitert und das beliebte Spiel Killer Instinct Gold hinzugefügt. Ursprünglich 1996 veröffentlicht, ist Killer Instinct Gold die Konsolenversion des Arcade-Kampfspiels Killer Instinct 2. Die Nachricht sorgt für Begeisterung unter den Fans, da es sich um einen der bekanntesten Prügelspiele der N64-Ära handelt, das bis heute von vielen Gamern geschätzt wird.

Was ist Killer Instinct Gold?

Welche Merkmale zeichnen Killer Instinct Gold aus? Killer Instinct Gold ist ein Kampfspiel, das von Rare entwickelt und von Nintendo veröffentlicht wurde. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Charakteren, darunter ein Gargoyle, ein Ninja und eine femme fatale, die in verschiedenen Umgebungen wie einem Dschungel oder einem Raumschiff kämpfen. Spieler verwenden eine Sechs-Tasten-Steuerung, um Schläge und Tritte in Ketten von aufeinanderfolgenden Treffern, den sogenannten Combos, auszuführen. Besonders spektakulär sind die „Ultra Combos“, die mit einem Ansager begleitet werden.

Das Spiel bietet mehrere Modi wie Arcade, Team und Turniermodus. Der neue Trainingsmodus erlaubt es Spielern, ihre Fähigkeiten zu verbessern und Tutorials zu folgen. Killer Instinct Gold enthält die Charaktere und Umgebungen des Arcade-Vorgängers, jedoch wurden einige Elemente aufgrund von Speicherbeschränkungen weggelassen. Trotz dieser Einschränkungen wird die N64-Version von Kritikern für ihre audiovisuelle Aufwertung bevorzugt.

Erweiterungen von Nintendo Switch Online

Welche Vorteile bietet das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online? Das Expansion Pack von Nintendo Switch Online bietet Zugang zu einer breiteren Bibliothek an Retro-Spielen, einschließlich N64-Titeln. Diese Erweiterung kostet 49,99 Euro jährlich, bietet jedoch auch Zugang zu exklusiven Inhalten für Spiele wie Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe. Die Erweiterung enthält außerdem spezielle Editionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Das Basispaket von Nintendo Switch Online, das Zugang zu NES-, SNES- und Game Boy-Spielen bietet, erhielt gemischte Kritiken, insbesondere wegen der Notwendigkeit, eine Smartphone-App für Voice-Chat zu verwenden. Das teurere Erweiterungspaket bietet jedoch eine größere Vielfalt an Spielen und wird besonders für Fans von Retro-Spielen als lohnenswert erachtet.

Spielerlebnis auf Nintendo Switch

Wie verbessert Killer Instinct Gold das Spielerlebnis auf der Switch? Das Hinzufügen von Killer Instinct Gold zu Nintendo Switch Online ermöglicht es Spielern, eines der ikonischen Kampfspiele der 90er Jahre zu erleben. Mit seiner Mischung aus 2D-Gameplay und 3D-Hintergründen bietet es ein nostalgisches Spielerlebnis, das durch die Steuerung der Nintendo Switch noch zugänglicher wird. Spieler haben die Möglichkeit, in Trainingsmodi ihre Techniken zu verfeinern und in Turniermodi gegen Freunde anzutreten.

Für diejenigen, die sich für Retro-Gaming interessieren, stellt Killer Instinct Gold eine wertvolle Ergänzung zur Nintendo Switch dar. Die Möglichkeit, legendäre Combos erneut auszuführen und sich in Turnieren zu messen, begeistert sowohl alteingesessene Fans als auch neue Spieler.

Was denkst du über die Aufnahme von Killer Instinct Gold in die Nintendo Switch Online-Bibliothek? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!