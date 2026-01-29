Virtual Boy kehrt digital zurück – Neue und unveröffentlichte Spiele auf Switch

Mit dem Startschuss für Virtual-Boy-Spiele auf Nintendo Switch Online bringt Nintendo eine längst vergessene Konsole in den Vordergrund. Ab dem 17. Februar 2026 werden die ersten Titel über das Erweiterungspaket der Switch-Online-Mitgliedschaft verfügbar sein – inklusive zweier Spiele, die bislang nie veröffentlicht wurden.

Virtual Boy – der gescheiterte Pionier kehrt zurück

Was war der Virtual Boy überhaupt? Der Virtual Boy erschien 1995 und war Nintendos Versuch, stereoskopisches 3D-Gaming zu etablieren. Das Gerät war ein 32-Bit-Tischgerät mit einem roten Monochrom-Display, das über ein binokulares Visier betrachtet wurde. Trotz innovativer Technik floppte die Konsole – Hauptgründe waren hohe Produktionskosten, Gesundheitsprobleme durch das Display und eine geringe Spieleauswahl. Bereits 1996 wurde die Produktion eingestellt, bei weltweit nur etwa 770.000 verkauften Einheiten.

Mit der Integration in Nintendo Switch Online erlebt der Virtual Boy nun ein Comeback – zumindest digital. Nintendo erweitert damit seine Retro-Offensive, die bereits Systeme wie NES, SNES, N64, Game Boy (inklusive Color und Advance), Sega Mega Drive und GameCube umfasst.

Diese Virtual-Boy-Spiele sind ab Februar 2026 spielbar

Welche Spiele sind zum Start verfügbar? Zum Launch am 17. Februar 2026 stehen insgesamt acht Titel zur Verfügung, die über das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online zugänglich sind. Darunter befinden sich Klassiker wie Virtual Boy Wario Land und Teleroboxer.

Spiel Genre Virtual Boy Wario Land Jump’n’Run 3-D Tetris Puzzle Galactic Pinball Flipper Golf Sport The Mansion of Innsmouth Horror-Adventure Red Alarm Rail-Shooter Teleroboxer Boxspiel

Diese Titel demonstrieren die Bandbreite der damaligen Spielebibliothek – von Sport über Horror bis hin zu actiongeladenem Gameplay. Besonders Wario Land und Red Alarm galten bereits in den 90ern als Highlights des Systems.

Unveröffentlichte Spiele feiern 2026 ihr Debüt

Welche neuen Spiele erscheinen erstmals? Mit ZERO RACERS und D-HOPPER kündigt Nintendo zwei Spiele an, die ursprünglich für den Virtual Boy entwickelt, aber nie veröffentlicht wurden. Beide sollen im Laufe des Jahres 2026 erscheinen, ein genaues Datum gibt es bislang nicht.

ZERO RACERS : Ein F-Zero-Ableger mit 3D-Perspektive, der 1996 sogar auf der E3 gezeigt wurde – in vollständig spielbarem Zustand. Danach verschwand er in der Versenkung. Fans des Franchise erhalten nun die Gelegenheit, dieses verlorene Kapitel erstmals zu erleben.

: Ein F-Zero-Ableger mit 3D-Perspektive, der 1996 sogar auf der E3 gezeigt wurde – in vollständig spielbarem Zustand. Danach verschwand er in der Versenkung. Fans des Franchise erhalten nun die Gelegenheit, dieses verlorene Kapitel erstmals zu erleben. D-HOPPER: Ein Top-Down-Adventure mit neuem Setting, ebenfalls 1996 auf der E3 präsentiert. Bis heute war es nicht spielbar – bis jetzt.

Für Retro-Fans und Sammler sind das absolute Highlights. Dass Nintendo diese Titel nach über 25 Jahren aus dem Archiv hebt, zeigt, wie ernst sie den Erhalt ihrer Spielehistorie nehmen.

Technische Besonderheiten und neue Features

Wie werden Virtual-Boy-Spiele auf der Switch umgesetzt? Nintendo hat angekündigt, dass es für die Virtual-Boy-Emulation spezielle Anpassungen geben wird. So sollen Spieler in Zukunft die Bildschirmfarbe ändern können – eine willkommene Verbesserung, da das Original nur ein grelles Rot anzeigen konnte, das viele Nutzer damals abschreckte.

Ob Funktionen wie Save States, Rückspuloptionen oder Online-Mehrspieler wie bei anderen NSO-Emulatoren ebenfalls integriert werden, ist noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich.

Mitgliedschaftsdetails und Testmöglichkeit

Wie bekommt man Zugriff auf die Virtual-Boy-Spiele? Voraussetzung ist das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online. Der reguläre Basisdienst reicht nicht aus. Preislich liegt das Erweiterungspaket derzeit bei 39,99 Euro im Jahr für Einzelmitglieder beziehungsweise 69,99 Euro für Familien.

Zum Start des Jahres 2026 bietet Nintendo zudem eine kostenlose Testphase für die Standardmitgliedschaft an. Zwar ist der Virtual Boy nicht darin enthalten, jedoch lassen sich so andere Emulatoren wie Game Boy Advance oder N64 ausprobieren. Wer danach überzeugt ist, kann auf das Erweiterungspaket upgraden.

Ein historischer Schritt für Nintendo-Fans

Warum ist diese Veröffentlichung so bedeutend? Die Aufnahme des Virtual Boy in Nintendo Switch Online ist nicht nur ein nostalgischer Gag, sondern ein wichtiges Signal für die Bewahrung digitaler Spielehistorie. Die Konsole war ein technologischer Fehlschlag, aber sie war auch mutig und innovativ. Dass Nintendo ihr nun eine zweite Chance gibt, zeigt Wertschätzung gegenüber der eigenen Geschichte.

Mit der Integration von bislang unveröffentlichten Spielen wie ZERO RACERS wird gleichzeitig auch ein großer Wunsch vieler Fans erfüllt: vergessene Spieleperlen endlich spielen zu dürfen. Für Retro-Fans, Sammler und Gaming-Historiker ist der Virtual-Boy-Emulator auf der Switch ein echter Meilenstein.

Was hältst du vom Comeback des Virtual Boy auf Nintendo Switch Online? Wirst du dir das Erweiterungspaket dafür holen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!