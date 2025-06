Mario Kart World startet auf Switch 2 – erste Icons für Abonnenten verfügbar

Nintendo hat kürzlich eine aufregende Neuigkeit für Fans von Mario Kart bekannt gegeben. Mit dem Launch der Nintendo Switch 2 und dem neuen Spiel Mario Kart World erhalten Abonnenten von Nintendo Switch Online eine besondere Überraschung. Die Veröffentlichung von Mario Kart World markiert das erste neue Hauptspiel der Serie seit Mario Kart 8 im Jahr 2014 und wird als das wichtigste Startspiel der neuen Konsole gefeiert.

Um den Launch gebührend zu feiern, bietet Nintendo eine Reihe von exklusiven Icons für Nintendo Switch Online-Abonnenten an, die sowohl für die Nintendo Switch 2 als auch für die ursprüngliche Nintendo Switch verfügbar sind. Diese Icons sind nicht hinter dem teureren Expansion Pack versteckt, sondern stehen allen Abonnenten unabhängig von ihrem Abonnementlevel zur Verfügung.

Was ist das Besondere an den neuen Icons?

Welche Charaktere sind als Icons verfügbar? Abonnenten können eine Vielzahl von Icons herunterladen, die beliebte Charaktere wie Mario, Peach und Bowser darstellen. Jeder Icon kann mit fünf bis zehn Platinpunkten eingelöst werden. Die gesamte Sammlung wird in sieben Wellen veröffentlicht, wobei jede Welle eine Woche lang verfügbar ist.

Die erste Welle der Icons ist bis zum 11. Juni 2025 verfügbar, während die letzte Welle am 23. Juli 2025 endet. Danach werden die Icons nicht mehr verfügbar sein, und obwohl Nintendo gelegentlich Icons erneut veröffentlicht, sind diese oft mit speziellen Bedingungen verbunden, wie dem Besitz des zugehörigen Spiels.

Was erwartet uns in den kommenden Wellen?

Welche weiteren Charaktere werden erscheinen? Die zukünftigen Wellen werden Charaktere wie Luigi, Daisy, Rosalina, Bowser Jr., Donkey Kong, Paulina, Shy Guy, Wario, König Buu Huu, Birdo, Yoshi und Kuh beinhalten. Interessanterweise fehlen einige Charaktere, was Raum für Überraschungen in den späteren Wellen lässt.

Diese Icons repräsentieren die ersten Nintendo Switch Online-Icons der Nintendo Switch 2-Ära. Was als nächstes kommt, bleibt abzuwarten, aber es gibt eine gute Chance, dass im Juli 2025 Donkey Kong Bananza Icons folgen werden.

Was bietet Mario Kart World?

Wie unterscheidet sich Mario Kart World von seinen Vorgängern? Mario Kart World hebt sich durch seine offene Welt, Off-Road-Techniken und ein Eliminierungsmodus von seinen Vorgängern ab. Das Spiel unterstützt bis zu 24 Spieler, doppelt so viele wie in früheren Mario Kart-Spielen.

Zu den neuen Modi gehören unter anderem der „Knockout Tour“, bei dem 24 Fahrer in einem langen Rennen gegeneinander antreten, und der „Free Roam“-Modus, der den Spielern erlaubt, frei durch die Spielwelt zu fahren und Missionen zu absolvieren. Diese Innovationen sorgen dafür, dass Mario Kart World ein völlig neues Spielgefühl bietet.

Was denkst du?

Was hältst du von den neuen Icons und den Features von Mario Kart World? Lass uns in den Kommentaren wissen, welche Charaktere du dir in den kommenden Wellen wünschst und wie du das neue Mario Kart-Erlebnis findest!