Professor Layton New World of Steam kommt für Switch, PS5 und PC

Level-5 hat Professor Layton and the New World of Steam am 10. April 2026 in einem neuen Trailer und während des Level-5 Craftsmanship Livestreams ausführlich gezeigt und dabei nicht nur frische Story-Details, sondern auch eine spürbar größere Plattform-Strategie bestätigt. Statt eines reinen Nintendo-Releases erscheint das Comeback von Professor Hershel Layton und Luke Triton nun zeitgleich weltweit für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und via Steam auch auf dem PC.

Damit ist es nicht nur der erste große Serienableger, der parallel auf mehreren Ökosystemen startet, sondern auch ein historischer Schritt für das Franchise: Ein Professor-Layton-Spiel auf einer Sony-Konsole und auf dem PC gab es in dieser Form bisher nicht. Einen konkreten Termin nennt Level-5 allerdings noch nicht, bislang bleibt es bei einem allgemeinen Release-Zeitfenster für Ende 2026.

Rückkehr der Klassiker mit neuem Schauplatz

Worum geht es in Professor Layton and the New World of Steam? Nach Jahren Pause rückt wieder das Duo Layton und Luke in den Mittelpunkt, das viele Fans seit Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant vermisst haben. In New World of Steam verschlägt es die beiden in die amerikanische Stadt Steam Bison, wo sie mysteriösen Vorkommnissen auf den Grund gehen.

Der Kern bleibt dabei unverkennbar Professor Layton: Point-and-Click-Erkundung, Dialoge, Ermittlungsarbeit und vor allem Rätsel, die das Tempo der Handlung immer wieder clever unterbrechen. Das Ganze wird diesmal mit cel-shaded 3D-Optik präsentiert, die den Stil der Reihe in eine modernere Technik überführt.

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Gerade für Veteranen dürfte die Rückkehr des Original-Duos ein starkes Signal sein, nachdem Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre 2017 zwar einen Versuch der Neuausrichtung darstellte, aber viele Fans den Professor selbst im Zentrum vermisst haben.

Neue Features im Überblick

Welche neuen Gameplay-Funktionen sind bestätigt? Level-5 hat eine ganze Reihe konkreter Neuerungen genannt, die über das klassische Rätselmenü hinausgehen und Erkundung sowie Progression stärker in den Mittelpunkt rücken. Besonders auffällig ist der Ansatz, dass Rätsel nicht nur Belohnungen liefern, sondern auch das Umfeld beeinflussen können.

Coin Radar Mode

World Map

Updated Movement

Puzzles That Help the Town Grow

New Companion Characters

Cutscenes in Full 3D

Mouse Support (Excluding Nintendo Switch)

Dazu kommen die klassischen Stärken der Serie, allen voran die Rätsel selbst. New World of Steam soll laut den gezeigten Informationen sogar die meisten Rätsel der gesamten Professor-Layton-Reihe enthalten. Konzipiert werden diese von QuizKnock, einer japanischen Mediengruppe, die unter anderem für Quizformate bekannt ist.

Ein Punkt, der in der Community bereits diskutiert wird: Die Zwischensequenzen sollen vollständig in 3D umgesetzt sein. Wer die früheren 2D-Animationssequenzen geliebt hat, muss sich also darauf einstellen, dass der visuelle Fokus diesmal anders gesetzt wird.

Multiplattform-Release und prominente Musik

Auf welchen Plattformen erscheint das neue Professor-Layton-Spiel? Bestätigt ist ein simultaner weltweiter Launch für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PC via Steam. Für Level-5 ist das auch ein Statement in Richtung internationaler Community, da damit deutlich mehr Fans zum Start ohne Wartezeit einsteigen können.

Auch beim Soundtrack fährt das Studio sichtbar groß auf: Joe Hisaishi, bekannt für viele ikonische Filmmusiken, steuert die Komposition bei. Für den Theme-Song ist außerdem Lilas Ikuta als Sängerin bestätigt, die viele aus Anime-Openings kennen.

Wie steht ihr zum Multiplattform-Release und den 3D-Zwischensequenzen, und auf welcher Plattform wollt ihr in Steam Bison rätseln? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.