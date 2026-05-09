Steam verschenkt Open-World-Spiel LivingBattle dauerhaft gratis bis 12. Mai 2026

Steam verteilt gerade wieder ein Spiel dauerhaft kostenlos und diesmal trifft es ein Open-World-Titel aus 2025: LivingBattle. Wenn du dir das Game sichern willst, solltest du dich beeilen, denn die Aktion läuft nur noch bis zum 12. Mai 2026.

Im Rahmen der sogenannten Free-to-Keep-Promo kannst du LivingBattle während des Aktionszeitraums deiner Bibliothek hinzufügen und danach dauerhaft behalten. Nach Ablauf kehrt der Titel wieder in den regulären Verkauf zurück.

So lange ist LivingBattle kostenlos verfügbar

Bis wann kannst du LivingBattle gratis auf Steam sichern? Das Free-to-Keep-Angebot endet am 12. Mai 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit (entspricht 12:00 Uhr CT). Danach ist das Spiel nicht mehr kostenlos erhältlich.

Nach dem Promo-Ende soll LivingBattle wieder zum regulären Preis von 15,99 US-Dollar angeboten werden. Für den deutschen Steam-Store wird der konkrete Euro-Preis zum Zeitpunkt der Umstellung angezeigt, je nach regionaler Preisgestaltung.

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Aktion Zeitraum Wichtig LivingBattle Free to Keep bis 12. Mai 2026, 19:00 Uhr (DE) Nach dem Hinzufügen dauerhaft in der Bibliothek

Das steckt im Open-World-Spiel

Was ist LivingBattle für ein Spiel? LivingBattle ist ein Open-World-Racing-Spiel mit Shooter-Elementen, das aus der Ego- und Third-Person-Perspektive gespielt werden kann. Entwickelt wurde es vom Indie-Studio LivingEveryday, veröffentlicht wurde es im März 2025.

Das Setting ist eine sandige Umgebung, in der du Missionen abklapperst und dich frei durch die Welt bewegst. Zur Fortbewegung setzt das Spiel auf Fahrzeuge wie Autos und Motorräder, während auf den Straßen zusätzlicher Verkehr unterwegs ist, dem du ausweichen musst.

Das Kernziel ist dabei ziemlich direkt: Alle Missionen sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Auf Steam tauchen als Community-Tags unter anderem Open World und Racing auf, außerdem auch der eher augenzwinkernde Tag Psychological Horror.

Einordnung der Aktion und weitere Gratis-Chancen

Warum lohnt sich ein Blick auf Steam-Freebies? Steam hat regelmäßig mindestens einen Titel in einer Free-to-Keep-Aktion, oft sind es kleinere Indie-Spiele, die sonst leicht untergehen. Genau dadurch entstehen manchmal diese typischen Geheimtipp-Momente, weil man ohne Risiko einfach mal testen kann.

Bei LivingBattle fällt das Meinungsbild auf Steam bisher gemischt aus, auch weil noch nicht besonders viele Reviews vorhanden sind. In den Bewertungen reicht die Spanne von deutlicher Kritik am fehlenden Spannungsbogen bis hin zu Stimmen, die eine gute Basis sehen, der aber noch etwas Feinschliff fehlt.

Neben LivingBattle sind aktuell noch weitere Gratisaktionen im Umlauf: Roving Rovers soll bis zum 13. Mai 2026 kostenlos verfügbar sein, bevor es wieder zum Bezahltitel wird. Außerdem gibt es am 13. Mai 2026 eine Aktion, bei der über Lenovo Dishonored 2-Keys verteilt werden, allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Hast du LivingBattle schon ausprobiert oder sammelst du solche Free-to-Keep-Deals grundsätzlich ein? Schreib gern in die Kommentare, ob du dem Spiel eine Chance gibst und welche Gratisaktionen auf Steam dich zuletzt überrascht haben.