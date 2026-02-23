Pokémon GO – Niantic kündigt Special 10th Anniversary Season an

Pokémon GO stimmt sich auf ein besonderes Jubiläum ein: Niantic hat eine spezielle 10th Anniversary Season angekündigt, die das zehnjährige Bestehen des Mobile-Hits feiern soll. Für euch bedeutet das vor allem eines: ein neuer Saison-Zeitraum mit thematisch passenden Events, Boni und einer klaren Ansage, dass in den kommenden Wochen mehr als nur die üblichen Routine-Rotationen ansteht.

Auch wenn Pokémon GO 2016 seinen weltweiten Start hatte, nutzt Niantic das Jubiläum, um die Saison sichtbar als Feier zu inszenieren. Das passt zur aktuellen Strategie des Spiels: Seasons dienen längst nicht mehr nur als Sammelbecken für Raids und Community Days, sondern als roter Faden, der Sammelthemen, Rückkehrer und neue Inhalte unter ein Motto stellt.

Jubiläums-Saison als Rahmen für Events und Boni

Was steckt hinter der 10th Anniversary Season in Pokémon GO? Niantic rahmt die kommenden Wochen als Jubiläums-Phase, in der mehrere Aktionen unter einem gemeinsamen Banner laufen. Für die Community ist das vor allem praktisch, weil ihr euch nicht nur von Event zu Event hangeln müsst, sondern eine Saison als Orientierung bekommt, welche Schwerpunkte gerade gesetzt werden.

Typisch für diese Struktur sind rotierende Event-Reihen, bei denen Aufgaben, Feldforschungen und zeitlich begrenzte Herausforderungen das zentrale Spielgefühl prägen. Gerade in einer Jubiläums-Saison ist außerdem wahrscheinlich, dass Niantic verstärkt auf Sammel-Inhalte setzt, also etwa thematische Begegnungen, befristete Boni für EP oder Sternenstaub und Extras, die auch für Gelegenheitstrainer schnell spürbar sind.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In der Praxis dürfte die 10th Anniversary Season vor allem dann interessant werden, wenn sie nicht nur Rückblicke liefert, sondern auch an euren Alltag im Spiel gekoppelt ist. Wer regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spaziergang dreht, profitiert am meisten, wenn Boni nicht nur an ein einzelnes Wochenende gebunden sind, sondern über die Saison verteilt wiederkehren.

Was das für euren Alltag in Pokémon GO bedeutet

Welche Vorteile könnte eine Jubiläums-Saison konkret bringen? Für viele von euch steht weniger das große Einzel-Event im Vordergrund, sondern die Frage, ob es sich lohnt, wieder konsequenter einzuloggen. Eine prominent beworbene Jubiläums-Saison ist dafür oft ein guter Zeitpunkt, weil Niantic solche Phasen gern nutzt, um mehrere Systeme gleichzeitig zu pushen.

Dazu gehören erfahrungsgemäß Inhalte, die sowohl Solo-Fortschritt als auch Gruppen-Aktivitäten abholen: befristete Feldforschungen, veränderte Raid-Rotation, saisonale Spezialforschungen und zeitlich begrenzte Sammel-Herausforderungen. Wenn die Saison gut kuratiert ist, habt ihr außerdem mehr Planungssicherheit, wann sich ein Item-Einsatz wie Glücks-Ei oder Sternenstück besonders lohnt.

Wer auf den Pokédex oder bestimmte Entwicklungsziele hinarbeitet, sollte in Jubiläums-Zeiträumen besonders aufmerksam auf befristete Aufgaben schauen. Gerade dort verstecken sich oft Begegnungen oder Belohnungen, die später nur selten wiederkommen. Und wenn Niantic das Jubiläum wirklich groß aufzieht, könnte sich auch das Tauschen und gemeinsame Spielen im Freundeskreis wieder mehr lohnen, etwa durch zusätzliche Anreize in Form von Boni oder zeitlich passenden Herausforderungen.

Ausblick auf die nächsten Wochen

Wann lohnt es sich, in der 10th Anniversary Season besonders aktiv zu sein? Die entscheidenden Highlights einer Saison zeigen sich meist erst über mehrere Ankündigungen hinweg, weil Niantic Inhalte stückweise nachschiebt. Für euch heißt das: Augen offen halten bei den saisonalen Event-Blöcken, denn gerade die Jubiläums-Wochen dürften die stärksten Anreize bündeln.

Wenn ihr nur begrenzt Zeit habt, empfiehlt es sich, die großen Wochenenden mitzunehmen und ansonsten gezielt auf tägliche Routine zu setzen: PokéStops drehen, Feldforschungen stapeln und Ressourcen wie Bälle, Tränke und Beleber nicht zu knapp werden lassen. Jubiläums-Saisons sind oft genau die Phasen, in denen sich Vorräte schnell in Fortschritt ummünzen lassen.

Wie steht ihr zur Special 10th Anniversary Season in Pokémon GO: Freut ihr euch auf das Jubiläumsprogramm oder wünscht ihr euch eher handfeste neue Features statt weiterer Event-Rotation? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.