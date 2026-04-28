Pokémon GO Fest 2026 bringt Mega-Mewtu X und Y, GO Fest Global wird gratis

Pokémon GO Fest 2026 bringt einen der größten Fanwünsche endlich ins Spiel: Niantic hat offiziell bestätigt, dass Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y im Rahmen der diesjährigen GO-Fest-Events debütieren. Mega-Entwicklungen sind seit Jahren ein zentraler Bestandteil von Pokémon GO, vor allem weil sie in Raid-Kämpfen einen spürbaren Vorteil bringen und gleichzeitig den Mega-Pokédex füllen.

Der Startschuss für das Pokémon GO Fest 2026 fällt Ende Mai 2026 in Tokio. Danach folgen im Juni 2026 weitere Vor-Ort-Stationen in Chicago und Kopenhagen. Wer nicht reisen kann, bekommt wie üblich eine Alternative: Das GO Fest Global steigt im Juli 2026, diesmal allerdings mit einer besonders auffälligen Änderung.

Mega-Mewtu X und Y als GO-Fest-Highlight

Wie bekommt man Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y? Für alle, die eines der Vor-Ort-Events besuchen, gibt es automatisch Zugriff auf eine Zeitforschung, die zu einer Begegnung mit entweder Mega-Mewtu X oder Mega-Mewtu Y führt. Beim GO Fest Global läuft es anders: Dort werden beide Mega-Formen über Super-Mega-Raids verfügbar.

Für die Mega-Entwicklung braucht ihr jeweils die passende Energie, also Mega-Mewtu-X-Energie oder Mega-Mewtu-Y-Energie. Niantic setzt damit klar auf ein getrenntes Energiesystem für Pokémon mit mehreren Mega-Formen. Das ist nicht nur für Mewtu relevant, sondern soll künftig offenbar als Standard gelten.

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Spannend ist dabei auch die Bestätigung, dass ihr jedes bereits gefangene Mewtu megaentwickeln könnt. Gleichzeitig haben die Mewtu aus den Super-Mega-Raids einen kleinen Bonus: Sie kommen automatisch auf Mega-Level 1, mit etwas Glück sogar direkt auf Mega-Level 2 oder 3.

Neue Regeln für Mega-Level bei mehreren Mega-Formen

Was ändert sich bei Mega-Entwicklungen in Pokémon GO? Mit GO Fest 2026 werden Mega-Level bei Pokémon mit mehreren Mega-Formen künftig separat geführt. Das bedeutet: Wenn ihr ein Mewtu häufig zu Mega-Mewtu X entwickelt, steigt dessen Mega-Level für X unabhängig davon, wie oft ihr Mega-Mewtu Y nutzt, und umgekehrt.

Für bestehende Pokémon mit zwei Mega-Optionen soll es eine Übergangsregel geben. Bei Glurak wird das System ebenfalls aufgeteilt, allerdings wird der bisherige Mega-Level eures Glurak laut Ankündigung auf beide Formen übertragen. Und wer schon viel Glurak-Mega-Energie gebunkert hat, bekommt diese Energie beim Split entsprechend als Mega-Glurak-X-Energie und Mega-Glurak-Y-Energie in gleicher Menge gutgeschrieben.

Niantic deutet außerdem an, dass dieses Prinzip auch für andere geteilte Mega-Entwicklungen gilt, sobald sie in Pokémon GO ankommen. Als Vergleich wird dabei auf Mega-Formen verwiesen, die zuletzt in Pokémon-Legenden: Z-A eingeführt wurden, bei denen dann ebenfalls unterschiedliche Energie-Arten zu erwarten sind.

GO Fest Global 2026 wird erstmals kostenlos

Welche Inhalte bietet das GO Fest Global 2026? Neben Mega-Mewtu setzt Niantic noch einen zweiten großen Akzent: Das GO Fest Global soll 2026 zum ersten Mal komplett kostenlos sein. Damit erhalten alle, die während des Events einloggen, die gleichen Vorteile, ohne Ticket-Hürde.

Als zentrales Goodie gibt es für alle eine Spezialforschung, die zu einer Begegnung mit dem Mysteriösen Pokémon Zeraora führt. Außerdem feiern neue Kostüm-Pokémon Premiere: Ein Pikachu mit Hüten, die auf die drei Teams in Pokémon GO zugeschnitten sind.

Pikachu mit Hut im Stil von Team Wagemut

Pikachu mit Hut im Stil von Team Weisheit

Pikachu mit Hut im Stil von Team Intuition

Was sagt ihr zu Mega-Mewtu X und Y und dem kostenlosen GO Fest Global 2026: Genau der richtige Schritt, oder verliert das Event dadurch ein Stück Exklusivität? Schreibt es gern in die Kommentare.