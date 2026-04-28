Pokémon GO Fest 2026 bringt Mega-Mewtu X und Y, GO Fest Global wird gratis

Pokémon GO Fest 2026 bringt einen der größten Fanwünsche endlich ins Spiel: Niantic hat offiziell bestätigt, dass Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y im Rahmen der diesjährigen GO-Fest-Events debütieren. Mega-Entwicklungen sind seit Jahren ein zentraler Bestandteil von Pokémon GO, vor allem weil sie in Raid-Kämpfen einen spürbaren Vorteil bringen und gleichzeitig den Mega-Pokédex füllen.
Der Startschuss für das Pokémon GO Fest 2026 fällt Ende Mai 2026 in Tokio. Danach folgen im Juni 2026 weitere Vor-Ort-Stationen in Chicago und Kopenhagen. Wer nicht reisen kann, bekommt wie üblich eine Alternative: Das GO Fest Global steigt im Juli 2026, diesmal allerdings mit einer besonders auffälligen Änderung.
Mega-Mewtu X und Y als GO-Fest-Highlight
Wie bekommt man Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y? Für alle, die eines der Vor-Ort-Events besuchen, gibt es automatisch Zugriff auf eine Zeitforschung, die zu einer Begegnung mit entweder Mega-Mewtu X oder Mega-Mewtu Y führt. Beim GO Fest Global läuft es anders: Dort werden beide Mega-Formen über Super-Mega-Raids verfügbar.
Für die Mega-Entwicklung braucht ihr jeweils die passende Energie, also Mega-Mewtu-X-Energie oder Mega-Mewtu-Y-Energie. Niantic setzt damit klar auf ein getrenntes Energiesystem für Pokémon mit mehreren Mega-Formen. Das ist nicht nur für Mewtu relevant, sondern soll künftig offenbar als Standard gelten.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Spannend ist dabei auch die Bestätigung, dass ihr jedes bereits gefangene Mewtu megaentwickeln könnt. Gleichzeitig haben die Mewtu aus den Super-Mega-Raids einen kleinen Bonus: Sie kommen automatisch auf Mega-Level 1, mit etwas Glück sogar direkt auf Mega-Level 2 oder 3.
Neue Regeln für Mega-Level bei mehreren Mega-Formen
Was ändert sich bei Mega-Entwicklungen in Pokémon GO? Mit GO Fest 2026 werden Mega-Level bei Pokémon mit mehreren Mega-Formen künftig separat geführt. Das bedeutet: Wenn ihr ein Mewtu häufig zu Mega-Mewtu X entwickelt, steigt dessen Mega-Level für X unabhängig davon, wie oft ihr Mega-Mewtu Y nutzt, und umgekehrt.
Für bestehende Pokémon mit zwei Mega-Optionen soll es eine Übergangsregel geben. Bei Glurak wird das System ebenfalls aufgeteilt, allerdings wird der bisherige Mega-Level eures Glurak laut Ankündigung auf beide Formen übertragen. Und wer schon viel Glurak-Mega-Energie gebunkert hat, bekommt diese Energie beim Split entsprechend als Mega-Glurak-X-Energie und Mega-Glurak-Y-Energie in gleicher Menge gutgeschrieben.
Niantic deutet außerdem an, dass dieses Prinzip auch für andere geteilte Mega-Entwicklungen gilt, sobald sie in Pokémon GO ankommen. Als Vergleich wird dabei auf Mega-Formen verwiesen, die zuletzt in Pokémon-Legenden: Z-A eingeführt wurden, bei denen dann ebenfalls unterschiedliche Energie-Arten zu erwarten sind.
GO Fest Global 2026 wird erstmals kostenlos
Welche Inhalte bietet das GO Fest Global 2026? Neben Mega-Mewtu setzt Niantic noch einen zweiten großen Akzent: Das GO Fest Global soll 2026 zum ersten Mal komplett kostenlos sein. Damit erhalten alle, die während des Events einloggen, die gleichen Vorteile, ohne Ticket-Hürde.
Als zentrales Goodie gibt es für alle eine Spezialforschung, die zu einer Begegnung mit dem Mysteriösen Pokémon Zeraora führt. Außerdem feiern neue Kostüm-Pokémon Premiere: Ein Pikachu mit Hüten, die auf die drei Teams in Pokémon GO zugeschnitten sind.
- Pikachu mit Hut im Stil von Team Wagemut
- Pikachu mit Hut im Stil von Team Weisheit
- Pikachu mit Hut im Stil von Team Intuition
Was sagt ihr zu Mega-Mewtu X und Y und dem kostenlosen GO Fest Global 2026: Genau der richtige Schritt, oder verliert das Event dadurch ein Stück Exklusivität? Schreibt es gern in die Kommentare.