Donkey Kong 64 auf Switch Online – Widescreen-Modus in den Optionen aktivieren

Donkey Kong 64 ist ab sofort über Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket auf der N64-App spielbar und bringt auf Switch und Switch 2 eine Einstellung mit, die den Retro-Trip spürbar aufwertet. Wer das Spiel heute startet, sollte direkt einen Blick in die Optionen werfen, denn dort versteckt sich eine Funktion, die bei N64-Klassikern alles andere als selbstverständlich ist.

Gemeint ist ein echter Widescreen-Modus, der das Bild auf moderne Displays anpasst und die typischen seitlichen Ränder deutlich reduziert. Gerade im Docked-Modus am Fernseher wirkt Donkey Kong 64 dadurch spürbar zeitgemäßer, ohne dass der Charme der Originalgrafik verloren geht.

Widescreen in Donkey Kong 64 aktivieren

Wie aktiviert man den Widescreen-Modus auf Switch? Nach dem Start von Donkey Kong 64 in der N64-App gehst du ins Optionsmenü des Spiels und stellst die Bildschirmgröße von Normal auf Widescreen um. Danach verschwinden die meisten seitlichen Balken, und du bekommst ein breiteres Sichtfeld auf die Levels.

Der Unterschied ist nicht nur kosmetisch: In einigen Bereichen ist tatsächlich mehr Umgebung zu sehen. Als Beispiel wird Donkey Kongs Haus genannt, bei dem sich mit aktivem Widescreen mehr vom Gebäude und dem umliegenden Areal im Bild befindet. Das kann zwar keine moderne Kamera ersetzen, macht die Erkundung aber angenehmer und lässt das Spiel auf heutigen Screens weniger eingeengt wirken.

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Der Modus funktioniert sowohl im Handheld-Betrieb als auch im Docked-Modus. Zusätzlich steckt in den Sound-Optionen noch eine weitere zeittypisch seltene Komfortfunktion: Dort lässt sich auch Surround-Sound aktivieren, erkennbar am Symbol mit einem Fass und blauen Kopfhörern.

Rare war der Zeit voraus

Warum ist Widescreen bei N64-Spielen so besonders? Ende der 1990er und Anfang der 2000er war Widescreen noch die Ausnahme, weil die meisten Haushalte weiterhin 4:3-Fernseher nutzten. Umso bemerkenswerter ist es, dass Donkey Kong 64 schon damals eine entsprechende Option direkt in den Spieleinstellungen mitbrachte.

Donkey Kong 64 ist dabei nicht das einzige Rare-Spiel mit dieser Funktion. Auch GoldenEye 007, Banjo-Tooie, Jet Force Gemini und Perfect Dark bieten Widescreen-Support, der jeweils in den Optionen der Spiele umgeschaltet werden kann. Wer also mehrere dieser Klassiker über Nintendo Switch Online spielt, sollte auch dort gezielt nach entsprechenden Einstellungen suchen.

DK64 auf Nintendo Switch Online und Ausblick

Was bedeutet der Release für das N64-Angebot auf Switch? Donkey Kong 64 ist der 43. N64-Titel, der seit 2021 im Rahmen von Nintendo Switch Online dazugekommen ist. Das Original erschien am 24. November 1999 und war der erste 3D-Ausflug der Reihe, entwickelt von Rare. Mit dabei war ein Ensemble aus fünf spielbaren Figuren, darunter Donkey Kong, Diddy Kong und Lanky Kong.

Auch die legendäre DK Rap feierte in Donkey Kong 64 ihr Debüt und tauchte später als Referenz unter anderem in Donkey Kong Bananza sowie im Super Mario Bros. Film wieder auf. Dass DK64 nun über die N64-App auf Switch und Switch 2 verfügbar ist, passiert damit mehr als 26 Jahre nach dem ursprünglichen Start.

Beim restlichen Line-up bleiben allerdings weiter Lücken: Einige der meistverkauften N64-Spiele wie Super Smash Bros. sind aktuell noch nicht Teil des Angebots. Immer wieder kursieren Hinweise und Spekulationen, doch offiziell ist dazu weiterhin nichts angekündigt. Parallel halten sich außerdem Gerüchte, dass in der Woche ab dem 9. Juni 2026 ein Nintendo Direct stattfinden könnte, eine Bestätigung steht aber noch aus.

Hast du Donkey Kong 64 auf Switch schon ausprobiert, und zockst du lieber im Normal-Modus oder mit Widescreen? Schreib es gern in die Kommentare.