Donkey Kong Bananza Hype – DLC für Mario Kart World erwartet?

Die kürzliche Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza hat die Gaming-Community in Aufruhr versetzt. Du kennst vielleicht bereits die Parallelen zu Super Mario Odyssey, die viele Gamer dazu verleiten, auf bevorstehende Erweiterungen für Mario Kart World zu spekulieren. Ein bemerkenswerter Aspekt des Spiels ist die Ähnlichkeit in der Spielmechanik, die einige Fans zu der Annahme führt, dass bald ein DLC für Mario Kart World erscheinen könnte.

Die Theorie hinter dem Mario Kart World DLC

Warum glauben viele an einen bevorstehenden DLC? Ein Redditor namens elephvant hat eine ausführliche Theorie im Switch 2 Subreddit gepostet. Die Theorie basiert auf der Preisdifferenz zwischen Donkey Kong Bananza und Mario Kart World. Während Bananza bei 70 Euro blieb, wurde Mario Kart World mit einem Preisschild von 80 Euro versehen. Diese Preisdifferenz lässt darauf schließen, dass für Mario Kart World noch mehr Inhalte geplant sind.

Die allgemeine Meinung ist, dass der höhere Preis von Mario Kart World rechtfertigt werden muss, indem das Spiel erheblich erweitert wird. Im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe hat Mario Kart World derzeit weniger Strecken und Charaktere, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Nintendo plant, dies durch zukünftige DLCs zu ergänzen.

Community-Reaktionen auf die Spekulationen

Wie reagiert die Community auf diese Spekulationen? Die Diskussionen auf Reddit haben gezeigt, dass viele Gamer der Meinung sind, dass ein DLC unvermeidlich ist. Der Reddit-Beitrag von elephvant erhielt 270 Upvotes und 118 Kommentare, was auf eine rege Diskussion hindeutet. Einige Nutzer wie u/Hugh_Jegantlers spekulieren, dass Nintendo Mario Kart World nutzen könnte, um andere große Spiele zu bewerben.

Allerdings sind nicht alle von einem kostenlosen DLC überzeugt. Einige glauben, dass Nintendo für die Erweiterungen Gebühren erheben wird, besonders angesichts des derzeitigen Preises des Spiels. Die Debatte bleibt offen, und es bleibt abzuwarten, welche Entscheidungen Nintendo letztendlich treffen wird.

Donkey Kong Bananza: Ein Blick auf das Spiel

Was macht Donkey Kong Bananza so besonders? Donkey Kong Bananza ist ein 3D-Platformer, der im Juli 2025 für die Nintendo Switch 2 erschienen ist. Es bietet eine offene Welt, in der du als Donkey Kong auf der Jagd nach den Banandium Edelsteinen verschiedene sandbox-ähnliche Levels erkunden kannst. Das Spiel hebt sich durch seine zerstörbaren Umgebungen und umfangreichen Transformationen ab, die Donkey Kong in verschiedene Tiere verwandeln können.

Das Spiel wurde von der gleichen Entwicklergruppe wie Super Mario Odyssey entwickelt und nutzt ähnliche Technologien, insbesondere die Voxel-Technologie, um die zerstörbaren Umgebungen zu realisieren. Kritiker lobten die visuellen Effekte, das Gameplay und die Story, kritisierten jedoch die Kamera und die Framerate.

Mario Kart World: Ein Überblick

Was bietet Mario Kart World im Vergleich zu seinen Vorgängern? Mario Kart World, das im Juni 2025 veröffentlicht wurde, führt erstmals ein Open-World-Design in der Serie ein. Die Rennen unterstützen bis zu 24 Spieler und bieten neue Modi wie das Knockout Tour. Trotz der Neuerungen gibt es jedoch Kritikpunkte, insbesondere im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe, das mehr Strecken und Charaktere bietet.

Die Entwickler wollten mit Mario Kart World einen neuen Ansatz verfolgen, was sich auch im Titel widerspiegelt. Die offenen Weltelemente und das Freeroaming-Feature sind einige der Hauptmerkmale, die das Spiel von seinen Vorgängern unterscheiden.

Was denkst du? Wird es bald DLCs für Mario Kart World geben? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!