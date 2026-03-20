Splatoon 3 Update 11.1.0 – X-Kampf-Matchmaking wird spürbar fairer

Splatoon 3 bekommt auch nach dem großen Abschluss-Event beim Grand Festival im September 2024 weiter frische Pflege: Am 18. März 2026 hat Nintendo das Update auf Version 11.1.0 veröffentlicht. Die März-Aktualisierung ist vor allem ein Paket aus Balance-Anpassungen, Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen, setzt aber ausgerechnet in einem der sensibelsten Bereiche an: dem Matchmaking in X-Kämpfen.

Gerade dort, wo es für erfahrene Teams um Rang, Power und konstante Leistung geht, waren unfaire Paarungen und deutliche Skill-Unterschiede seit dem Launch am 9. September 2022 immer wieder Thema. Version 11.1.0 soll die Messlatte nicht senken, aber die Bedingungen spürbar fairer machen.

X-Kämpfe werden gezielter zusammengeführt

Was ändert sich beim Matchmaking in X-Kämpfen? Der größte Schritt: Das Spiel matcht nicht mehr nur nach der aktuellen X-Power, sondern stärker danach, welche X-Power bei den Beteiligten voraussichtlich herauskommt, nachdem genügend Matches gespielt wurden. Damit sollen Ausreißer reduziert werden, die sich nur aus Momentaufnahmen ergeben.

Zusätzlich reagiert das System nun differenzierter, wenn in einer Region oder zu einer Uhrzeit wenig los ist. Dann wird zwar weiterhin schrittweise gelockert, was als ähnlich stark gilt, aber die Teamaufteilung soll trotzdem symmetrischer werden. Heißt: Auch wenn die Suche länger dauert oder die Auswahl kleiner ist, sollen die Teams im Schnitt besser ausbalanciert sein.

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Die wichtigsten Anpassungen an X-Kämpfen in Version 11.1.0:

Matchmaking orientiert sich nicht mehr primär an aktueller X-Power, sondern an dem Wert, der nach gesammelten Matches wahrscheinlich ähnlich ausfällt.

Wenn die Suche zu lange dauert, wird die Definition von ähnlichem Können gelockert, gleichzeitig wurde die Teamaufteilung so angepasst, dass beide Teams symmetrischer ausfallen sollen.

In der Tentatek-Division können Personen unter 2000,0 X-Power nun auch mit Leuten ab 2000,0 X-Power gematcht werden.

Matchmaking berücksichtigt nun Waffenreichweiten statt nur grober Waffenkategorien.

Waffen-Balancing und Special-Anpassungen

Welche Waffen wurden in Splatoon 3 Version 11.1.0 gebufft oder generft? Nintendo dreht in diesem Update an mehreren Stellschrauben, wobei die meisten Änderungen Buffs sind. Mal geht es um geringeren Tintenverbrauch, mal um besseres Movement oder um reine Schadenswerte. Eine spürbare Ausnahme ist der Ultra-Stempel als Spezialwaffe, der einen Dämpfer bekommt.

Diese Main-Weapons wurden angepasst:

Splattershot Nova und Annaki Splattershot Nova : Schussgeschwindigkeit um etwa 25 Prozent erhöht, ohne die Flugdistanz zu verändern.

und : Schussgeschwindigkeit um etwa 25 Prozent erhöht, ohne die Flugdistanz zu verändern. Flingza Roller und Foil Flingza Roller : Schadensabfall nach Distanz bei vertikalen Schwüngen angepasst, sodass 50,0 Schaden weiter entfernt möglich sind als zuvor.

und : Schadensabfall nach Distanz bei vertikalen Schwüngen angepasst, sodass 50,0 Schaden weiter entfernt möglich sind als zuvor. Octobrush , Octobrush Nouveau , Cometz Octobrush und Orderbrush Replica : Tintenverbrauch beim Schwingen um etwa 10 Prozent reduziert.

, , und : Tintenverbrauch beim Schwingen um etwa 10 Prozent reduziert. Bamboozler 14 Mk I und Bamboozler 14 Mk II : Bewegungsgeschwindigkeit beim Laden oder Feuern um etwa 13 Prozent erhöht.

und : Bewegungsgeschwindigkeit beim Laden oder Feuern um etwa 13 Prozent erhöht. Bloblobber und Bloblobber Deco : Schaden von 30,0 auf 32,0 erhöht.

und : Schaden von 30,0 auf 32,0 erhöht. Douser Dualies FF und Custom Douser Dualies FF : Zeit nach einem Ausweichschritt bis zur nächsten Aktion um etwa einen Bruchteil einer Sekunde reduziert.

und : Zeit nach einem Ausweichschritt bis zur nächsten Aktion um etwa einen Bruchteil einer Sekunde reduziert. Tenta Brella , Tenta Sorella Brella , Tenta Brella CRE-M : Tintenverbrauch beim Starten des Schirms um etwa 23 Prozent reduziert.

, , : Tintenverbrauch beim Starten des Schirms um etwa 23 Prozent reduziert. Dynamo Roller, Gold Dynamo Roller, Starz Dynamo Roller: Der Effekt der Tintenverbrauchs-Reduktion beim Ausrüsten von Ink Saver Main wurde abgeschwächt.

Bei den Special-Weapons betrifft die zentrale Änderung den Ultra-Stempel:

Ultra Stamp: Radius des 220,0-Schadensbereichs der Explosion beim Aufprall nach dem Wurf um etwa 10 Prozent verringert.

Welche Spezialpunkte wurden geändert? Insgesamt wurden bei 16 Main-Weapons die Punkte bis zum Spezial geändert. Nur drei Waffen bekommen ihr Special schneller, der Rest braucht künftig 10 Punkte mehr:

Waffe Vorher Nachher Splattershot 210 200 Hero Shot Replica 210 200 Order Shot Replica 210 200 Sploosh-o-matic 180 190 Splash-o-matic 200 210 Luna Blaster Neo 180 190 Blaster 180 190 Custom Blaster 180 190 Rapid Blaster Pro Deco 190 200 Dynamo Roller 190 200 Inkbrush Nouveau 180 190 Heavy Splatling 200 210 Order Splatling Replica 200 210 Dapple Dualies 170 180 Splat Dualies 190 200 Order Dualie Replicas 190 200

Warum das Update genau jetzt wichtig ist

Warum lohnt sich der Blick in Splatoon 3 im März 2026 wieder? Das Spiel hat in den letzten Jahren nicht nur klassische Patch-Pflege bekommen, sondern teils auch späte Komfort- und Systemverbesserungen. Version 11.1.0 ist zwar kein Content-Drop, trifft aber gleich zwei Punkte, die über Match-Ausgänge besonders oft entscheiden: faire Teamzusammenstellung und die feinen Werte einzelner Waffen und Specials.

Wenn du X-Kämpfe ernst nimmst, dürften vor allem die Reichweiten-Berücksichtigung im Matchmaking und die neue Logik rund um die zu erwartende X-Power interessant sein. Und wer lange pausiert hat, bekommt mit den vielen Buffs und den Special-Punkt-Anpassungen einen guten Anlass, das aktuelle Meta neu zu testen.

Wie fühlt sich das neue X-Kampf-Matchmaking für dich an, und welche Waffenänderung merkst du sofort im Match? Schreib deine Eindrücke gern in die Kommentare.