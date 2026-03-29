Pokémon GO – Leak nennt Explorer Gadget für Auto-Catch und Auto-Spin

Ein neuer Leak zu Pokémon GO sorgt gerade für Gesprächsstoff in der Community: Dataminer sind in den Spieldateien auf ein Item gestoßen, das Auto-Catch und Auto-Spin direkt im Spiel ermöglichen könnte. Damit würde eine Funktion, die bislang vor allem über Zubehör wie den Pokémon GO Plus+ bekannt ist, potenziell als rein digitales Feature in die App wandern.

Das passt in eine Phase, in der Pokémon GO ohnehin an vielen Stellschrauben dreht. Die laufende Saison Erinnerungen in Bewegung bringt unter anderem Daily Discoveries sowie erhöhte Schillernd-Chancen aus Raids und Eiern, und sie führt in Richtung Pokémon GO Fest 2026. Kurz vor dem 10. Jubiläum wäre ein Komfort-Upgrade dieser Größenordnung ein ziemlich klares Signal.

Das steckt hinter dem Explorer Gadget

Was ist laut Leak das Explorer Gadget? In den Spieldaten wird ein neuer Gegenstand mit dem Namen Explorer Gadget beschrieben, der beim Erkunden automatisch Pokébälle wirft und PokéStops dreht. Besonders auffällig ist dabei ein Detail, das über viele bisherige Komfortfunktionen hinausgeht: Das Gadget soll demnach sogar dann weiterarbeiten können, wenn die Pokémon GO App geschlossen ist.

Inhaltlich würde das Explorer Gadget damit sehr nah an das heranrücken, was viele vom Pokémon GO Plus+ kennen. Der entscheidende Unterschied wäre aber, dass kein zusätzliches Stück Hardware mehr nötig wäre. Gerade für alle, die ohne Zubehör unterwegs sind, könnte das den Alltag in Pokémon GO spürbar entspannen, etwa beim Pendeln, Spazierengehen oder auf dem Weg zur Uni.

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Welche Einschränkung wird genannt? Der Leak deutet außerdem darauf hin, dass das Explorer Gadget nur einmal pro Tag nutzbar sein könnte. Damit wäre es zwar ein starkes Quality-of-Life-Feature, aber nicht zwingend ein vollständiger Ersatz für Zubehör, das sich theoretisch dauerhaft am Tag einsetzen lässt.

Preisfrage, Balance und mögliche Veröffentlichung

Wie könnte Niantic oder Scopely das Item verteilen? Sollte das Explorer Gadget tatsächlich erscheinen, bleibt spannend, in welcher Form es verfügbar wird. Denkbar wären eine Einbindung in zeitlich begrenzte Pässe, ein Angebot im Shop oder eine saisonale Belohnung. Gerade bei mächtigen Komfort-Items ist die Frage nach Zugang und Preisgestaltung in Pokémon GO traditionell ein heißes Thema.

Zum Vergleich: Der Pokémon GO Plus+ ist in Deutschland je nach Händler häufig im Bereich um 60 bis 80 Euro zu finden. Ein digitales Gegenstück könnte für viele attraktiver sein, wenn es planbar und fair zugänglich bleibt, gleichzeitig aber nicht das komplette Balancing aushebelt. Dass bei Items nicht immer alle happy sind, zeigte zuletzt auch Diskussion rund um Goldkronkorken, die in der Vergangenheit als Premium-Inhalt wahrgenommen wurden.

Diese Events stehen bis Anfang Mai 2026 an

Welche Termine sind in der Saison bereits bekannt? Unabhängig vom Leak läuft der Event-Fahrplan in den nächsten Wochen gut gefüllt weiter. Bis die Saison Erinnerungen in Bewegung am 2. Juni 2026 endet, stehen unter anderem diese Highlights an:

11. April 2026: Community Day mit Tinkatink inklusive der Lade-Attacke Gigatonhammer und weiterer Boni

inklusive der Lade-Attacke und weiterer Boni 14. bis 20. April 2026: Nachhaltigkeitswoche mit dem GO-Debüt von Rollum

18. April 2026: Hatch Day, bei dem Riolu aus 2-km-Eiern schlüpfen kann, dazu halbierte Brutdistanz

Außerdem sind laut Trailer der Saison auch Flittle und Espathra für die kommenden Monate eingeplant, ein konkretes Datum steht dafür aber noch aus.

Würdet ihr ein In-Game-Auto-Catch-Item wie das Explorer Gadget nutzen, oder gehört für euch ein Zubehör wie der Plus+ fest zu Pokémon GO dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.