PS5 Pro bekommt PSSR-Upgrade – besseres KI-Upscaling für mehr Bildruhe

Sony hat bestätigt, dass die PlayStation 5 Pro in naher Zukunft ein Upgrade für PSSR erhält. Damit wird ausgerechnet eines der wichtigsten Pro-Features, das KI-gestützte Upscaling, noch einmal nachgeschärft. Für alle, die sich von der PS5 Pro vor allem stabilere Bildraten, sauberere Kanten und mehr Details in hohen Auflösungen erhoffen, ist das eine klare Ansage: Die Technik hinter dem Upscaling soll nicht nur von Spiel zu Spiel besser werden, sondern auch auf Systemebene weiterentwickelt werden.

Die PS5 Pro ist seit dem 7. November 2024 erhältlich und setzt neben stärkerer GPU-Leistung und verbessertem Raytracing vor allem auf PSSR als Hebel, um anspruchsvolle Grafikmodi alltagstauglicher zu machen. Das kommende Upgrade soll genau hier ansetzen und die Qualität sowie die Effizienz des Upscalings weiter steigern, ohne dass jedes Spiel dafür zwangsläufig einen kompletten Technik-Neustart braucht.

Was hinter dem PSSR-Upgrade steckt

Was ist PSSR auf der PS5 Pro? PSSR steht für PlayStation Spectral Super Resolution und ist Sonys KI-basiertes Upscaling-Verfahren der PS5 Pro. Vereinfacht gesagt wird ein Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung gerendert, während PSSR das Bild anschließend hochskaliert und dabei Details rekonstruiert. Das Ziel: ein Bild, das Richtung nativer 4K-Optik geht, aber mit deutlich weniger Rechenaufwand als echtes Native-Rendering.

Wofür ist das im Alltag wichtig? In der Praxis ist PSSR vor allem dann ein Gamechanger, wenn Spiele zwischen Grafikqualität und Performance wählen lassen. Ein besseres Upscaling kann dafür sorgen, dass ein Performance-Modus weniger verwaschen wirkt oder dass ein Qualitätsmodus bei gleicher Zielauflösung mehr Reserven für stabilere Bildraten und zusätzliche Effekte hat. Gerade bei komplexen Szenen, Partikeleffekten oder feinen Strukturen wie Haaren, Vegetation und transparenter Geometrie entscheidet die Upscaling-Qualität sichtbar über Bildruhe und Schärfe.

Dass Sony ein Upgrade für PSSR ankündigt, ist deshalb mehr als nur ein technisches Detail. Es deutet darauf hin, dass der Algorithmus noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und Sony die PS5 Pro auch nach dem Hardware-Launch weiter optimieren will.

Welche Vorteile du davon erwarten kannst

Welche Verbesserungen sind durch ein PSSR-Upgrade realistisch? Auch wenn Sony nicht jedes Detail öffentlich ausrollt, lassen sich die typischen Stellschrauben bei KI-Upscaling gut einordnen. Ein Upgrade zielt meist darauf ab, Artefakte zu reduzieren und die Bildstabilität in Bewegung zu erhöhen, also genau dort, wo Upscaling-Techniken am schnellsten auffallen.

Weniger Flimmern und Kantenartefakte bei feinen Details wie Zäunen, Laub oder dünnen Linien.

bei feinen Details wie Zäunen, Laub oder dünnen Linien. Bessere Bildruhe in Bewegung , etwa bei Kameraschwenks oder schnellen Fahrten, wo temporale Verfahren oft schmieren oder Details verlieren.

, etwa bei Kameraschwenks oder schnellen Fahrten, wo temporale Verfahren oft schmieren oder Details verlieren. Klarere Rekonstruktion von feinen Texturen , damit Oberflächen weniger weichgezeichnet wirken.

, damit Oberflächen weniger weichgezeichnet wirken. Stabilere Zielauflösungen bei dynamischer Auflösung, weil Upscaling mehr Spielraum für Performance schaffen kann.

bei dynamischer Auflösung, weil Upscaling mehr Spielraum für Performance schaffen kann. Mehr Luft für Effekte wie Raytracing-Reflexionen oder dichtere Schatten, wenn das Rendering-Budget effizienter genutzt wird.

Unterm Strich ist ein besseres PSSR eine direkte Qualitätssteigerung für genau die Modi, die viele auf der PS5 Pro bevorzugen: hohe Bildrate bei hoher Ausgabeauflösung. Gerade wenn du empfindlich auf flimmernde Kanten oder unruhige Details reagierst, könnte ein spürbarer Sprung bei der Upscaling-Qualität am Ende wichtiger sein als reine Teraflops-Diskussionen.

Was das für kommende und bestehende PS5-Pro-Spiele bedeutet

Wann profitieren Spiele von einem verbesserten PSSR? Entscheidend wird sein, wie Sony das Upgrade ausliefert und wie stark einzelne Titel darauf abgestimmt sind. Grundsätzlich kann ein systemseitig verbessertes Upscaling vielen Spielen helfen, die PSSR bereits unterstützen. Gleichzeitig ist es möglich, dass manche Entwickler für die beste Qualität gezielt nachpatchen oder Profile anpassen, damit neue PSSR-Verbesserungen optimal greifen.

Warum ist das gerade jetzt ein wichtiges Signal? Die PS5 Pro positioniert sich nicht nur über mehr Rohleistung, sondern über moderne Rendering-Tricks, die Leistung in sichtbare Bildqualität ummünzen. Ein angekündigtes Upgrade für PSSR zeigt, dass Sony dieses Versprechen aktiv weiter pflegt. Wenn das Upscaling besser wird, profitieren am Ende auch die typischen Konsolen-Sweet-Spots: 60 fps bei schicker Optik, ohne dass das Bild dabei sichtbar leidet.

Wie siehst du das: Ist für dich ein verbessertes Upscaling auf der PS5 Pro ein echtes Kaufargument, oder zählt am Ende doch nur Native-4K? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.