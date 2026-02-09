The Witcher 3 Mod-Setup zeigt 4K mit bis zu 160 fps und Raytracing

Während wir auf The Witcher 4 warten, zeigt ein neues Mod-Setup für The Witcher 3: Wild Hunt, wie nah man den Klassiker optisch an ein vermeintliches Next-Gen-Niveau bringen kann. In einer aktuellen Demo wirkt das Rollenspiel stellenweise so frisch, dass der Vergleich mit einem möglichen The Witcher 4 Look plötzlich gar nicht mehr weit hergeholt ist.

Zu sehen ist das Ganze in einem Video von Digital Dreams, einem Digital Artist, der regelmäßig technisch aufgemotzte Game-Szenen präsentiert. Das Motto ist klar: maximale Bildqualität, extrem hohe Bildrate und ein Gesamtbild, das sich eher nach Zukunft als nach 2015 anfühlt.

So sieht die Mod-Demo aus

Was wird in der Mod-Demo von The Witcher 3 gezeigt? Das Video läuft laut Showcase in 4K und mit bis zu 160 Bildern pro Sekunde. Gezeigt wird Ciri, die durch verschiedene Regionen der offenen Spielwelt läuft, darunter Weißgarten, Velen und die Skellige-Inseln.

Gerade dieser Spaziergang durch unterschiedliche Biome ist ein guter Stresstest, weil The Witcher 3 hier sehr verschiedene Lichtstimmungen und Vegetationsdichten auffährt. In den Szenen wird schnell klar, dass es nicht nur um Schärfe geht, sondern um ein stimmigeres Gesamtpaket aus Texturen, Beleuchtung und Detailgrad.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Eindruck: The Witcher 3 wirkt nicht einfach nur höher aufgelöst, sondern an vielen Stellen auch dichter und moderner, besonders dort, wo man im Original inzwischen das Alter an Bodenstrukturen oder Pflanzenkante erkennt.

Welche Verbesserungen die Mods bringen

Welche Grafik-Upgrades machen The Witcher 3 so viel moderner? Im Mittelpunkt stehen höher aufgelöste Texturen für mehrere zentrale Bereiche der Welt. Dazu zählen Untergründe, Vegetation und Gebäudeflächen, die in der Mod-Kombination deutlich sauberer und detailreicher wirken als im Basisspiel.

Außerdem profitieren die Pflanzen sichtbar: Büsche, Bäume und Grasflächen wirken voller und feiner abgestimmt, was gerade in Naturregionen wie Skellige schnell auffällt. Auch die Charaktermodelle wurden aufgewertet, sowohl für die spielbare Figur als auch für NPCs, die die Welt bevölkern.

Verbesserte Texturauflösung für Bodenflächen

Aufgewertete Vegetation und Laubdichte

Schärfere Gebäudetexturen und Oberflächen

Modernisierte Charaktermodelle für Spielfigur und NPCs

Raytracing und Ciri als Blick in die Zukunft

Wie verändert Raytracing den Look von The Witcher 3? Zusätzlich kommt ein Raytracing-Mod zum Einsatz, der Beleuchtung und Reflexionen sichtbar knackiger macht. Dadurch wirken Lichtquellen natürlicher, Kanten weniger flach und Spiegelungen im Bild insgesamt glaubwürdiger als im Standard-Look.

In Kombination mit den Textur- und Vegetationsmods entsteht eine Version von The Witcher 3, die fast wie ein Ausblick auf die technische Richtung von The Witcher 4 wirkt. Verstärkt wird dieser Eindruck durch einen weiteren Kniff: In der Demo wurde Geralts Modell gegen Ciri ausgetauscht, was thematisch gut passt, da Ciri im kommenden Ableger die Hauptfigur sein soll.

Welche Hardware dafür nötig ist

Welche PC-Leistung braucht man für 4K mit 160 fps und solchen Mods? Wer das Zuhause nachbauen will, sollte sich auf sehr anspruchsvolle Anforderungen einstellen. Digital Dreams nennt für das Setup einen Ryzen 7 9800X3D, eine NVIDIA RTX 5090 Founders Edition und 64 GB RAM.

Komponente Genanntes Setup in der Demo CPU Ryzen 7 9800X3D GPU NVIDIA RTX 5090 Founders Edition Arbeitsspeicher 64 GB RAM Zielwerte 4K, bis zu 160 fps

Unterm Strich ist das eher ein High-End-Schaukasten als ein typisches Alltags-Setup. Gerade Raytracing und hochauflösende Texturpakete ziehen ordentlich Leistung, weshalb mit deutlich weniger Hardware in der Praxis eher niedrigere Bildraten realistisch sind.

Wie gefällt dir dieser Next-Gen-Look von The Witcher 3, und würdest du dir wünschen, dass The Witcher 4 optisch genau in diese Richtung geht? Schreib es in die Kommentare.