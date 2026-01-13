The Witcher 3 – Der neue DLC wird wohl XXL

Mit einem neuen DLC, der voraussichtlich im Mai 2026 erscheinen wird, kehrt Geralt von Riva in The Witcher 3: Wild Hunt zurück – und zwar größer denn je. CD Projekt RED scheint gemeinsam mit dem Entwickler Fool’s Theory an einer Erweiterung zu arbeiten, die inhaltlich und geografisch neue Maßstäbe setzen könnte.

Ein neues Gebiet: Zerrikania

Was ist über die neue Region bekannt? Laut jüngsten Leaks soll das kommende DLC erstmals die Wüstenregion Zerrikania einführen. Diese Region wurde in den bisherigen Spielen nicht erkundet, obwohl sie in den Romanen von Andrzej Sapkowski eine Rolle spielt. Zerrikania ist ein abgelegenes, von Bergen isoliertes Gebiet voller Geheimnisse, das von Kriegerinnen, Drachenkulten und bizarren Kreaturen bewohnt wird.

Geleitet wird das Land von Königin Merineaevelth, einer Herrscherin, die Drachen als heilige Wesen verehrt. Sie gründete zudem die Faithel – eine Elite-Einheit von Kriegerinnen, die dem Schutz der Drachen verschrieben ist. Diese Konstellation könnte neue Fraktionen, Gegner und Allianzen ins Spiel bringen.

Größe und Umfang des DLC

Wie umfangreich wird die Erweiterung? Bereits die früheren Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine hatten gewaltigen Umfang. Letzteres bot rund 30–40 Stunden Spielzeit und eine komplett neue Region. Das kommende DLC könnte diesen Rahmen laut ersten Einschätzungen sogar sprengen.

Es gibt Spekulationen, dass die neue Erweiterung als Brücke zwischen The Witcher 3 und dem sich in Entwicklung befindlichen The Witcher 4 dienen könnte. Damit würde sie nicht nur neue Inhalte bieten, sondern auch narrativ eine wichtige Rolle im Franchise übernehmen.

Was erwartet dich spielerisch?

Welche Gameplay-Inhalte sind wahrscheinlich? Basierend auf bisherigen Erweiterungen und den neuen Informationen könnten folgende Features Teil des DLC sein:

Neue Haupt- und Nebenquests in Zerrikania

Einführung neuer Gegnerarten und Monster

Fraktionssystem rund um die Faithel und Drachenkulte

Neue Ausrüstung und Waffen – möglicherweise drachenbezogen

Rüstungssets und Mutagene, angepasst an die Umgebung

Wüstenklima mit neuen Wetter- und Umweltbedingungen

Die Entwickler könnten zudem auf bekannte Systeme wie das dynamische Tag-Nacht-System oder KI-gesteuerte Monsterreaktionen zurückgreifen, um die Herausforderungen in der Wüste noch intensiver zu gestalten. Wer Geralt kennt, weiß: Vorbereitung ist alles – das dürfte in Zerrikania nicht anders sein.

Technische Umsetzung und Plattformen

Wo wird das DLC spielbar sein? Da The Witcher 3: Wild Hunt mit der REDengine 3 entwickelt wurde und zuletzt als „Complete Edition“ für PlayStation 5 und Xbox Series X/S neu aufgelegt wurde, ist davon auszugehen, dass auch das neue DLC für diese Plattformen erscheint. Eine PC-Version ist ebenfalls gesichert. Ob PlayStation 4 und Xbox One unterstützt werden, ist bisher nicht bestätigt.

Was bedeutet das für Fans?

Warum ist dieses DLC so besonders? The Witcher 3 gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, mit über 60 Millionen verkauften Einheiten weltweit (Stand: Mai 2025). Viele Spieler haben das Spiel mehrfach durchgespielt, unter anderem wegen seiner drei möglichen Enden und der komplexen Welt. Ein neues, storylastiges DLC bringt frischen Wind in das Spiel – über zehn Jahre nach seiner Erstveröffentlichung.

Das neue Gebiet, die mögliche narrative Brücke zu The Witcher 4 und der Umfang der Erweiterung machen das DLC zu einem der spannendsten Inhalte, die das Spiel je erhalten hat. Für langjährige Fans und neue Spieler gleichermaßen dürfte sich ein erneuter Besuch in der Welt von Geralt von Riva lohnen.

Was denkst du?

Wirst du nach Zerrikania reisen, wenn der neue DLC erscheint? Glaubst du, dass die Erweiterung die Brücke zu The Witcher 4 schlagen wird? Teile deine Erwartungen und Theorien gerne unten in den Kommentaren!