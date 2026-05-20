CD Projekt arbeitet weiterhin an mehreren neuen Spielen im Witcher-Universum – doch besonders das geheimnisvolle Spin-off „Project Sirius“ sorgt seit Jahren für viele Fragezeichen. Jetzt hat das Studio einen erfahrenen neuen Lead Writer verpflichtet: Kwan Perng, ehemaliger Narrative Designer bei Bungie und einer der Autoren hinter mehreren großen Erweiterungen von Destiny 2.

Destiny-2-Autor arbeitet jetzt an Project Sirius

Wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht, ist Kwan Perng ab sofort als Head Writer für Project Sirius tätig. Der Autor war zuvor an mehreren wichtigen Erweiterungen von „Destiny 2“ beteiligt, darunter „The Witch Queen“, „Lightfall“ und vor allem „The Final Shape“.

Gerade „The Final Shape“ wurde von vielen Spielern und Kritikern als eine der stärksten Erweiterungen in der Geschichte von „Destiny 2“ angesehen. Entsprechend hoffen einige Fans nun, dass Perng frischen Schwung in das Witcher-Projekt bringen könnte.

Little late on the twitter update but I’m now at CD PROJEKT RED as the lead writer on Project Sirius pic.twitter.com/fF2MFHlxDH Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop May 17, 2026

Der neue Lead Writer selbst erklärte, dass er aktuell tief in die düstere Welt des Spiels eintauche, konkrete Details zu Project Sirius aber noch nicht verraten dürfe.

Project Sirius gilt als Problemprojekt

Das Witcher-Spin-off befindet sich inzwischen bereits seit rund vier Jahren in Entwicklung und hatte bislang eine alles andere als einfache Produktionsphase.

Ursprünglich wurde das Projekt vom Studio The Molasses Flood entwickelt, das später vollständig in CD Projekt integriert wurde. Zwischenzeitlich soll das Spiel intern sogar neu gestartet worden sein. Zusätzlich trafen Entlassungen das Team hinter dem Projekt.

Dass nun mehrere Jahre nach Entwicklungsbeginn erneut ein neuer Lead Writer verpflichtet wird, dürfte deshalb nicht unbedingt als beruhigendes Signal verstanden werden.

Multiplayer-Witcher mit Koop-Elementen

Project Sirius soll sich deutlich von den klassischen Witcher-Rollenspielen unterscheiden. Laut früheren Aussagen kombiniert das Spiel Singleplayer-Inhalte mit Koop- und PvE-Elementen. Genauere Informationen gibt es bislang allerdings kaum.

CD Projekt hatte das Projekt in der Vergangenheit trotzdem mehrfach als sehr ambitioniert beschrieben. Intern soll man weiterhin großes Potenzial in dem Spin-off sehen.

Während The Witcher 4 bereits jetzt zu den meist erwarteten Rollenspielen der kommenden Jahre zählt, bleibt Project Sirius dagegen weiterhin eines der größten Mysterien im Witcher-Universum.

Wann das Spiel erscheinen könnte, ist aktuell völlig offen.