Crimson Desert startet früh in 2026 und wird als GTA 6-Konkurrent gehandelt

Bislang wirkte Grand Theft Auto 6 wie der unausweichliche Platzhirsch für die Game-of-the-Year-Saison 2026: gigantische Erwartungshaltung, Rockstar-Renommee und ein Release, der den Kalender praktisch dominiert. Doch schon im März bekommt der Hype-Koloss seine erste wirklich große Bewährungsprobe. Crimson Desert von Pearl Abyss erscheint am 19. März 2026 und wird damit zum ersten Titel des Jahres, der GTA 6 nicht nur Aufmerksamkeit, sondern potenziell auch GOTY-Stimmen streitig machen könnte.

Dass ein scheinbar sicherer GOTY-Kandidat doch noch ins Straucheln geraten kann, hat die Branche zuletzt eindrucksvoll erlebt. Der Tenor für 2026: Es ist zwar früh, aber wenn es einen Herausforderer gibt, der die Diskussion ernsthaft öffnen kann, dann ist es Crimson Desert.

Ein Release-Kalender voller Schwergewichte

Welche Spiele sind 2026 bereits mit festen Terminen bestätigt? Schon jetzt stehen mehrere große Veröffentlichungen mit konkreten Daten im Kalender, die das Jahr dicht machen und die Award-Saison aufladen. Und trotzdem sticht heraus, wie früh Crimson Desert ins Rennen geht und damit die Deutungshoheit für Monate beeinflussen kann.

Hier sind die bislang genannten Termine, die 2026 bereits jetzt prägen:

Resident Evil Requiem, der neunte Mainline-Teil der Survival-Horror-Reihe, erscheint am 27. Februar 2026 .

. Replaced, ein Cyberpunk-Thriller-Action-Plattformer, erscheint am 12. März 2026 .

. 1348 Ex Voto, ein mittelalterliches Actionspiel mit einer Ritterin als Hauptfigur, erscheint am 12. März 2026 .

. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, der dritte Teil der rundenbasierten Sub-Reihe, erscheint am 13. März 2026 .

. Crimson Desert, ein Open-World-Fantasy-Action-Adventure, erscheint am 19. März 2026 .

. Pragmata, ein Sci-Fi-Action-Adventure, erscheint am 24. April 2026 .

. Diablo 4: Lord of Hatred, die zweite Erweiterung für den Action-Rollenspiel-Dungeon-Crawler, erscheint am 28. April 2026 .

. 007 First Light, eine originale James-Bond-Prequel-Story mit improvisationslastigem Stealth-Action-Ansatz, erscheint am 27. Mai 2026 .

. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, eine große Batman-Feier im LEGO-Humor-Gewand, erscheint am 29. Mai 2026.

Welche Titel wirken als echte Hype-Konkurrenz zu GTA 6? Aus reiner Vorfreude-Perspektive werden vor allem Crimson Desert und LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight als Namen genannt, die zumindest in Reichweite der riesigen GTA-6-Welle kommen könnten. Der entscheidende Unterschied: Crimson Desert verkauft sich über Ambition und Systemspektakel, während LEGO Batman zwar viel Charme verspricht, aber vermutlich schwerer die ganz großen Erwartungen übertreffen kann, die ein GOTY-Sieg oft verlangt.

Crimson Desert als Frühstarter mit Titanen-Anspruch

Was macht Crimson Desert zu einem potenziellen GOTY-Anwärter? Das Spiel wirkt wie eine Materialschlacht aus Features, Systems und Schauwerten, die man kaum in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Pearl Abyss setzt auf eine Open-World-Sandbox-Struktur im Fantasy-Rahmen, kombiniert mit Action-Adventure-Fokus und auffällig vielen Mechaniken, die in ihrer Summe fast schon „zu gut, um wahr zu sein“ wirken.

Besonders auffällig: Crimson Desert soll drei spielbare Charaktere bieten und würde damit sogar GTA 6 übertrumpfen, das mit zwei Protagonisten kalkuliert. Dazu kommen Anleihen an moderne Open-World-Standards und Systeme, die an große Genre-Größen erinnern, plus ein Ruf- beziehungsweise Fahndungsprinzip, das eindeutig an bekannte Rockstar-Dynamiken denken lässt.

Warum ist die Technik und das Monetarisierungsversprechen so wichtig? Pearl Abyss nutzt eine eigene Engine, die schon in den bisherigen Eindrücken durch enorme Sichtweiten und eine extrem schicke Präsentation auffällt. Obendrauf steht ein Signal, das viele gerade bei großen Open-World-Spielen hören wollen: keine Mikrotransaktionen. Wenn das Gesamtpaket zum Launch auch in Sachen Feinschliff sitzt, ist Crimson Desert genau der Kandidat, der das Gespräch um GOTY 2026 frühzeitig neu sortieren kann.

Der Druck auf GTA 6 wächst trotz Mega-Hype

Wann erscheint Grand Theft Auto 6 und warum sind die Erwartungen so extrem? Grand Theft Auto 6 ist derzeit mit 19. November 2026 terminiert. Bis dahin sind es noch Monate, in denen Marketing, Trailer und neue Details die Diskussion am Kochen halten werden. Gleichzeitig ist die Messlatte brutal hoch: Der Vorgänger gehört zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten und ist zum Release von GTA 6 dann fast 13 Jahre alt.

Was könnte ein starkes Crimson Desert für GTA 6 bedeuten? Wenn Crimson Desert im März abliefert, entsteht ein spannender Effekt: GTA 6 hätte plötzlich einen konkreten Vergleichspunkt im selben Jahr, der nicht nur visuell protzt, sondern auch beim Umfang und bei Systemen mitzuhalten versucht. Und während ein neuer IP-Start wie Crimson Desert theoretisch mehr „Spielraum“ für kleinere Schwächen hat, wird bei GTA 6 jeder Ausrutscher ungleich härter bewertet.

Viele Fans fragen sich inzwischen, ob Crimson Desert zu gut klingt, um wahr zu sein.

Am Ende könnten 2026 genau diese Konstellation prägen: ein etabliertes Megafranchise, das seinen eigenen Mythos erfüllen muss, gegen einen Herausforderer, der früh erscheint, technisch protzt und inhaltlich maximal ambitioniert wirkt.

Wie siehst du das: Kann Crimson Desert wirklich früh genug einschlagen, um GTA 6 ernsthaft den GOTY-Status streitig zu machen, oder ist Rockstars Titel für dich schon jetzt gesetzt? Schreib deine Meinung in die Kommentare.