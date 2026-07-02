Viral auf Reddit – Paar-Vertrag soll Regeln fürs GTA-6-Zocken festlegen

Grand Theft Auto 6 ist noch nicht mal erschienen, da liefert der Hype schon die ersten Geschichten, die selbst in Vice City wie Satire wirken würden. Aktuell macht ein Paar auf Reddit die Runde, das angeblich einen handfesten Vertrag rund um den Release von GTA 6 unterschrieben hat. Und dieser Vertrag regelt nicht etwa, wer die Collector’s Edition bekommt, sondern wie man sich im Wohnzimmer zu verhalten hat, sobald die Konsole läuft.

Der Post ging viral, weil die Formulierungen so überzogen klingen, dass viele ihn für einen Gag halten. Gleichzeitig passt er erschreckend gut zu dem Ausnahmezustand, den GTA 6 schon jetzt auslöst. Von verschobenen Release-Plänen anderer Spiele bis hin zu Unternehmen, die für den Launch-Tag schon Schließungen ankündigen, weil ohnehin alle frei haben wollen, ist die Erwartungshaltung riesig.

Der Vertrag, der gerade für Kopfschütteln sorgt

Was steht in dem GTA-6-Vertrag des Paares? In der kursierenden Version beginnt das Ganze noch relativ harmlos: Eine Person darf Grand Theft Auto 6 so viel spielen, wie sie möchte. Danach kippt es aber schnell von lustig zu absurd.

Zu den Regeln zählt, dass die nicht spielende Person nicht vor dem Fernseher oder Monitor entlanglaufen darf, wenn gerade eine Mission, eine Cutscene, ein Heist oder eine Online-Session läuft. Das sei laut Vertrag streng verboten und würde Konsequenzen nach sich ziehen.

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Außerdem werden typische Genervt-Sätze direkt mitverbannt. Dinge wie Das ist doch nur ein Spiel oder Du kannst das auch später machen sind demnach tabu. Und als wäre das nicht schon speziell genug, enthält der Text auch eine Klausel, die Umarmungen und Küsse so lange untersagt, bis eine Mission abgeschlossen oder ein Safehouse erreicht wurde.

Erlaubnis, GTA 6 so viel zu zocken, wie man will

Verbot, während Missionen, Cutscenes, Heists oder Online-Sessions vor dem TV oder Monitor entlangzulaufen

Verbot bestimmter Kommentare wie Das ist doch nur ein Spiel oder Du kannst das später machen

Keine Umarmungen oder Küsse, bis eine Mission beendet oder ein Safehouse erreicht ist

Ausnahme: Eine der letzten drei Regeln kann entfallen, wenn die andere Person das Spiel gekauft oder die Hälfte des Preises übernommen hat

Zwischen Meme und echter GTA-6-Besessenheit

Warum wird der Post so heftig diskutiert? In der Community wurde der Vertrag lautstark kommentiert, belächelt und auch kritisiert. Ein Detail daran: Der ursprüngliche Beitrag scheint inzwischen verschwunden zu sein, was viele als Reaktion auf das Echo interpretieren. In der Version, die weitergereicht wurde, ist der Tonfall auffällig ernst, auch wenn das Ganze wie eine bewusst überzeichnete Comedy-Nummer wirkt.

Gerade bei GTA passt dieser Grenzbereich zwischen Witz und bitterem Ernst leider ziemlich gut. Kaum eine Reihe erzeugt so viel Hype, so viele Release-Debatten und so viel Social-Media-Theater wie Grand Theft Auto. Und je näher der Launch rückt, desto mehr wird aus Vorfreude schnell ein Wettbewerb: Wer ist am besten vorbereitet, wer nimmt sich frei, wer blockt den Tag komplett durch?

Dazu kommt: Solche Verträge sind natürlich nicht rechtsverbindlich im klassischen Sinne, aber als Paar-Dynamik können sie trotzdem ein Statement sein. Entweder als Insider-Gag, über den beide lachen, oder als Warnsignal, wenn eine Person das Hobby der anderen nur noch als Störfaktor erlebt. Die Reaktionen im Netz fallen genau deshalb so deutlich aus.

GTA 6 als Event, das den Alltag umkrempelt

Welche Rolle spielt der Release-Hype bei solchen Aktionen? GTA 6 wird schon jetzt als Release gehandelt, der weit über die Gaming-Blase hinausgeht. Allein die Erwartung, dass sich der Start auf Urlaubsplanung, Arbeitsalltag und Freizeitgestaltung auswirkt, zeigt, wie groß das Event werden könnte. Wenn dann noch ein viraler Vertrag auftaucht, der Alltagskonflikte in Regeln presst, wird daraus sofort ein Meme, weil es den Nerv trifft.

Interessant ist auch, wie der Vertrag typische Streitpunkte im Haushalt direkt adressiert: Sichtlinie zum Bildschirm, Kommentare von außen, das Gefühl, dass das Spiel gerade wichtiger ist als alles andere. Selbst wenn das Ganze als Scherz gemeint war, steckt darin ein ziemlich treffendes Bild davon, wie manche Releases heutzutage zelebriert werden.

Wie siehst du das: Lustiger Couple-Gag für den GTA-6-Launch oder schon drüber? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.