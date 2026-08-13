Leak listet 13 neue LEGO Botanicals Sets für Januar bis März 2027

Die LEGO Botanicals Collection könnte im Frühjahr 2027 kräftig wachsen. Ein umfangreicher Leak nennt gleich 13 neue Sets, die zwischen Januar 2027 und März 2027 erscheinen sollen. Damit würde LEGO bereits im ersten Quartal eine ungewöhnlich große Auswahl an Blumen, Sträußen, Zimmerpflanzen und Bonsai-Modellen veröffentlichen.

Die Informationen stammen vom LEGO-Insider BuggyLeaks und wurden bislang nicht offiziell von LEGO bestätigt. Neben den mutmaßlichen Namen umfasst die Liste auch Setnummern, Altersfreigaben und Teilezahlen. Preise für Deutschland sind derzeit noch nicht bekannt.

Alle geleakten LEGO Botanicals Sets

Welche LEGO Botanicals Sets sollen Anfang 2027 erscheinen? Den Auftakt soll im Januar 2027 eine Welle aus neun Produkten bilden. Darunter befinden sich größere Modelle für Erwachsene, ein mutmaßliches Pflanzenpaar ab neun Jahren und mehrere kleine Blumensets mit weniger als 100 Teilen.

Im Februar 2027 soll ein Pastellblumenstrauß folgen. Für März 2027 nennt der Leak drei weitere Sets, die mit bis zu 773 Teilen zu den umfangreichsten Modellen der gesamten Welle gehören würden. Die bislang bekannten Namen wurden nachfolgend sinngemäß ins Deutsche übertragen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Setnummer Vorläufiger Name Teile Alter Geplanter Release 11515 Pfingstrosenstrauß 633 18+ Januar 2027 11516 Kirschblütenzweige 405 18+ Januar 2027 11518 Liebliche Pflanzen 274 9+ Januar 2027 11532 Hahnenfußblüten 78 8+ Januar 2027 11533 Malvenblüten 56 8+ Januar 2027 11534 Glockenblumen 57 8+ Januar 2027 11535 Wickenblüten 59 8+ Januar 2027 11536 Kapuzinerkresse 75 8+ Januar 2027 11537 Wegwartenblüten 73 8+ Januar 2027 11522 Pastellblumenstrauß 650 18+ Februar 2027 11519 Wilde Orchidee 606 18+ März 2027 11521 Blauregen-Bonsaibaum 773 18+ März 2027 11529 Modernes Ikebana-Blumengesteck 644 18+ März 2027

Besonders auffällig ist die breite Preisklassenstrategie, die sich anhand der Teilezahlen abzeichnet. Während der Blauregen-Bonsaibaum mit 773 Teilen ein größeres Ausstellungsmodell werden dürfte, wirken die sechs kleinen Blumensets wie günstige Ergänzungen für bereits vorhandene Sträuße. Konkrete Euro-Preise lassen sich aus dem Leak allerdings nicht ableiten.

Eine neue Generation fröhlicher Pflanzen

Warum ist das Set 11518 besonders interessant? Der vorläufige Name Liebliche Pflanzen und die Altersfreigabe ab neun Jahren deuten auf eine Fortsetzung der niedlichen Pflanzenserie hin. Diese begann im Jahr 2025 mit LEGO Botanicals Fröhliche Pflanzen 10349 und wurde im Jahr 2026 mit LEGO Botanicals Schaukelnde Pflanzen 11506 erweitert.

Beide bisherigen Sets bestehen aus zwei kleinen Pflanzen in farbenfrohen Töpfen mit Gesichtern. Die Töpfe der Schaukelnden Pflanzen besitzen zusätzlich gewölbte Böden und lassen sich durch Anstupsen bewegen. Da das geleakte Set 11518 ebenfalls für Kinder ab neun Jahren gedacht sein soll, könnte LEGO das Konzept im Jahr 2027 zum dritten Mal aufgreifen.

Mit 274 Teilen wäre das neue Pflanzenpaar ähnlich kompakt wie die Schaukelnden Pflanzen mit 253 Teilen. Ob erneut zwei Figuren mit austauschbaren Töpfen enthalten sind, geht aus den bisherigen Angaben jedoch nicht hervor.

Botanicals wächst zum wichtigen Dauerbrenner

Wie stark baut LEGO die Botanicals Collection aus? Die Zahl der jährlichen Neuheiten ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2023 erschienen fünf neue Sets, im Jahr 2024 waren es sieben und im Jahr 2025 bereits elf. Bis Mitte August 2026 kamen 14 weitere Botanicals-Produkte hinzu.

Sollte die geleakte Liste stimmen, würde LEGO allein bis Ende März 2027 bereits 13 neue Sets veröffentlichen. Inhaltlich deckt die Auswahl nahezu das gesamte Spektrum der Reihe ab. Kleine Einzelblumen treffen auf klassische Sträuße, Zweige, Topfpflanzen, eine Orchidee, einen Bonsai und ein modernes Ikebana-Gesteck.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten sämtliche Namen, Teilezahlen und Release-Zeiträume als vorläufig betrachtet werden. Welches der 13 geleakten LEGO Botanicals Sets würdet ihr euch ins Regal stellen? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.