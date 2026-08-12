Leak listet neun LEGO Dragon Ball Z Sets für April 2027 auf

LEGO könnte im Frühjahr 2027 eine umfangreiche neue Themenwelt rund um Dragon Ball starten. Ein aktueller Leak nennt gleich neun bislang unangekündigte LEGO-Sets, die überwiegend auf bekannten Szenen, Orten und Kämpfen aus Dragon Ball Z basieren sollen.

Die erste Verkaufswelle ist demnach für April 2027 vorgesehen. LEGO hat weder die Sets noch das genannte Release-Zeitfenster offiziell angekündigt, weshalb sämtliche Produktnamen, Altersangaben und Setnummern vorerst als Gerücht behandelt werden müssen.

Neun Sets für die erste Verkaufswelle

Welche LEGO Dragon Ball Z Sets wurden geleakt? Die mutmaßliche Auswahl deckt mehrere zentrale Abschnitte der Saiyajin-Saga und der Freezer-Saga ab. Neben klassischen Spielsets soll es ein Modell für Erwachsene, eine baubare Vegeta-Figur und offenbar auch ein kleines Polybag geben.

Setnummer Mutmaßlicher Name Alter Release 30755 Noch unbekanntes Polybag Ab 6 Jahren April 2027 72361 Son Goku gegen Radditz Ab 9 Jahren April 2027 72362 Ankunft auf Namek Ab 9 Jahren April 2027 72363 Z-Krieger gegen Saiyajins Ab 9 Jahren April 2027 72364 Porunga und der finale Kampf Ab 9 Jahren April 2027 72365 Freezers Raumschiff Ab 9 Jahren April 2027 72366 Kame House Ab 18 Jahren April 2027 72367 Noch unbekanntes Set Ab 9 Jahren April 2027 72368 Baubarer Vegeta Ab 12 Jahren April 2027

Besonders spannend klingt das Kame House mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren. Diese Einordnung deutet auf ein größeres und detaillierteres Ausstellungsmodell hin, während Sets wie Son Goku gegen Radditz und Z-Krieger gegen Saiyajins vermutlich stärker auf Minifiguren und nachspielbare Kämpfe setzen.

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Viele Schlüsselmomente aus Dragon Ball Z

Warum dürfte die Auswahl für Fans interessant sein? Mehrere der genannten Modelle könnten wichtige Charaktere direkt in der ersten Welle einführen. Son Goku und Radditz wären durch Set 72361 praktisch gesetzt, während bei den Kämpfen gegen die Saiyajins auch Vegeta, Nappa, Piccolo und Son Gohan naheliegen.

Die Namek-Sets eröffnen weitere Möglichkeiten. Porunga, Freezers Raumschiff und der finale Kampf könnten Minifiguren von Freezer sowie Mitgliedern der Ginyu-Sondereinheit enthalten. Konkrete Angaben zur Figurenverteilung, zur Teilezahl und zu den Preisen liegen bislang jedoch nicht vor.

Das Franchise besitzt auch im Gaming-Bereich eine lange Geschichte. Titel wie Dragon Ball Z: Burst Limit und Dragon Ball Z: Kakarot haben zahlreiche bekannte Kämpfe spielbar gemacht, die nun möglicherweise erstmals als reguläre LEGO-Szenarien umgesetzt werden.

Shenlong könnte bereits 2026 erscheinen

Wann könnte das erste LEGO Dragon Ball Modell erscheinen? Noch vor der großen Welle im April 2027 soll angeblich ein separates LEGO-Icons-Set veröffentlicht werden. Unter der Setnummer 11390 wird ein Shenlong-Modell mit 1.760 Teilen geführt, dessen Veröffentlichung für November 2026 vorgesehen sein könnte.

Dieses Modell zählt nicht zu den neun geleakten Sets für April 2027. Sollte sich das Gerücht bestätigen, würde Shenlong vielmehr als eigenständiger Auftakt dienen und die neue Themenwelt mehrere Monate vor den eigentlichen Spielsets einläuten.

Offizielle Produktbilder oder eine Bestätigung durch LEGO stehen weiterhin aus. Welche der neun LEGO Dragon Ball Z Sets würdet ihr euch ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.