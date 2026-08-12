Artikel

Leak listet neun LEGO Dragon Ball Z Sets für April 2027 auf

Bild von Prinz Vegeta Prinz Vegeta12. August 2026
0 2 Minuten gelesen
© Lego Group/PlayCentral-Bildmontage

LEGO könnte im Frühjahr 2027 eine umfangreiche neue Themenwelt rund um Dragon Ball starten. Ein aktueller Leak nennt gleich neun bislang unangekündigte LEGO-Sets, die überwiegend auf bekannten Szenen, Orten und Kämpfen aus Dragon Ball Z basieren sollen.

Die erste Verkaufswelle ist demnach für April 2027 vorgesehen. LEGO hat weder die Sets noch das genannte Release-Zeitfenster offiziell angekündigt, weshalb sämtliche Produktnamen, Altersangaben und Setnummern vorerst als Gerücht behandelt werden müssen.

Neun Sets für die erste Verkaufswelle

Welche LEGO Dragon Ball Z Sets wurden geleakt? Die mutmaßliche Auswahl deckt mehrere zentrale Abschnitte der Saiyajin-Saga und der Freezer-Saga ab. Neben klassischen Spielsets soll es ein Modell für Erwachsene, eine baubare Vegeta-Figur und offenbar auch ein kleines Polybag geben.

SetnummerMutmaßlicher NameAlterRelease
30755Noch unbekanntes PolybagAb 6 JahrenApril 2027
72361Son Goku gegen RadditzAb 9 JahrenApril 2027
72362Ankunft auf NamekAb 9 JahrenApril 2027
72363Z-Krieger gegen SaiyajinsAb 9 JahrenApril 2027
72364Porunga und der finale KampfAb 9 JahrenApril 2027
72365Freezers RaumschiffAb 9 JahrenApril 2027
72366Kame HouseAb 18 JahrenApril 2027
72367Noch unbekanntes SetAb 9 JahrenApril 2027
72368Baubarer VegetaAb 12 JahrenApril 2027

Besonders spannend klingt das Kame House mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren. Diese Einordnung deutet auf ein größeres und detaillierteres Ausstellungsmodell hin, während Sets wie Son Goku gegen Radditz und Z-Krieger gegen Saiyajins vermutlich stärker auf Minifiguren und nachspielbare Kämpfe setzen.

Magischen Merch entdecken! ✨

Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️

Zum Shop

Viele Schlüsselmomente aus Dragon Ball Z

Warum dürfte die Auswahl für Fans interessant sein? Mehrere der genannten Modelle könnten wichtige Charaktere direkt in der ersten Welle einführen. Son Goku und Radditz wären durch Set 72361 praktisch gesetzt, während bei den Kämpfen gegen die Saiyajins auch Vegeta, Nappa, Piccolo und Son Gohan naheliegen.

Die Namek-Sets eröffnen weitere Möglichkeiten. Porunga, Freezers Raumschiff und der finale Kampf könnten Minifiguren von Freezer sowie Mitgliedern der Ginyu-Sondereinheit enthalten. Konkrete Angaben zur Figurenverteilung, zur Teilezahl und zu den Preisen liegen bislang jedoch nicht vor.

Das Franchise besitzt auch im Gaming-Bereich eine lange Geschichte. Titel wie Dragon Ball Z: Burst Limit und Dragon Ball Z: Kakarot haben zahlreiche bekannte Kämpfe spielbar gemacht, die nun möglicherweise erstmals als reguläre LEGO-Szenarien umgesetzt werden.

Shenlong könnte bereits 2026 erscheinen

Wann könnte das erste LEGO Dragon Ball Modell erscheinen? Noch vor der großen Welle im April 2027 soll angeblich ein separates LEGO-Icons-Set veröffentlicht werden. Unter der Setnummer 11390 wird ein Shenlong-Modell mit 1.760 Teilen geführt, dessen Veröffentlichung für November 2026 vorgesehen sein könnte.

Dieses Modell zählt nicht zu den neun geleakten Sets für April 2027. Sollte sich das Gerücht bestätigen, würde Shenlong vielmehr als eigenständiger Auftakt dienen und die neue Themenwelt mehrere Monate vor den eigentlichen Spielsets einläuten.

Offizielle Produktbilder oder eine Bestätigung durch LEGO stehen weiterhin aus. Welche der neun LEGO Dragon Ball Z Sets würdet ihr euch ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Schlagwörter
Bild von Prinz Vegeta Prinz Vegeta12. August 2026
0 2 Minuten gelesen
Bild von Prinz Vegeta

Prinz Vegeta

Zwischen den Kämpfen sorge ich dafür, dass mein Super-Saiyajin-Haar perfekt sitzt und versuche meiner Tochter Bra beizubringen, dass ich der coolste Saiyajin-Papa bin. Es ist nicht immer einfach, aber ich gebe mir Mühe. Nebenher schreibe ich für PlayCentral.de.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Kommentare
Neueste
Älteste Am meisten gewählt
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"