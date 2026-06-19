GTA-6-Vorbestell-Ankündigung treibt Take-Two-Aktie um fast 5% hoch

Die GTA-6-Maschinerie läuft wieder an und an der Börse hat das sofort sichtbar eingeschlagen: Nach der offiziellen Ankündigung der Vorbestellungen ist der Aktienkurs von Take-Two Interactive am 19. Juni 2026 um fast 5 Prozent gestiegen. Damit wächst nicht nur der Hype bei Fans, sondern auch das Vertrauen der Investorinnen und Investoren in Rockstars Mutterkonzern, dass der Release diesmal wirklich steht.

Hintergrund ist, dass Rockstar am Vorabend überraschend das neue Cover-Artwork gezeigt und die Vorbestellungen zu GTA 6 bestätigt hat. Nach einer langen Funkstille seit Trailer 2 und mehreren Verschiebungen wirkt dieser Schritt wie ein klares Signal: Das Marketing ist offiziell gestartet und Take-Two scheint überzeugt, das Launch-Fenster einzuhalten.

Die Reaktion an der Börse

Wie stark ist die Take-Two-Aktie nach der Vorbestell-Ankündigung gestiegen? Laut den Kursdaten stieg Take-Two am Morgen deutlich an und legte zwischen 7 und 9 Uhr EDT kräftig zu, was in Deutschland etwa 13 bis 15 Uhr MESZ entspricht. In der Spitze ging es sogar bis rund 6 Prozent nach oben, bevor sich der Wert bei immer noch starken 4,93 Prozent einpendelte.

Zum Handelsschluss lag die Aktie bei 239,99 US-Dollar, was einem Schlusskurs von rund 224,00 Euro entspricht. Die Marktkapitalisierung belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 44,426 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 41,50 Milliarden Euro.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Kennzahl Wert Kursbewegung nach Ankündigung bis zu ca. +6%, später +4,93% Schlusskurs ca. 224,00 Euro Marktkapitalisierung ca. 41,50 Milliarden Euro Geplanter Release von GTA 6 19. November 2026

Warum der Vorbestell-Start als Signal gilt

Warum sorgt die GTA-6-Vorbestellung für neues Vertrauen? Vorbestellungen sind mehr als nur ein Shop-Button: Sie markieren meist den Beginn einer fest getakteten Kampagne, in der Publisher Termine, Trailer und Previews eng aufeinander abstimmen. Genau deshalb lesen viele den Schritt als indirekte Aussage, dass es voraussichtlich keine weiteren Verzögerungen geben wird.

Take-Two profitiert dabei doppelt: Erstens durch das klare Momentum rund um den wohl wichtigsten Release des Jahrzehnts. Zweitens durch die Erwartung, dass mit jeder Marketing-Eskalationsstufe auch die Prognosen für Umsatz, Rekorde und langfristige Erlöse durch Online-Komponenten weiter nach oben angepasst werden.

Was als Nächstes für GTA 6 erwartet wird

Welche nächsten Schritte stehen im Marketing-Zeitplan an? Rockstar hat im Zuge der Ankündigung nicht nur das Cover-Artwork gezeigt, sondern auch einen frischen Blick auf die Vice-City-Skyline geliefert. Gleichzeitig kursiert die Erwartung, dass der nächste Trailer zeitlich eng mit dem Start der Vorbestellungen verknüpft sein könnte.

Als Datum für den Vorbestell-Start wurde der 25. Juni 2026 bekannt gegeben. Somit dürfte das mediale Echo kommende Woche erneut in Kursbewegungen übersetzt werden, denn jede neue Info zu GTA 6 ist aktuell ein echter Stimmungstreiber.

Cover-Artwork und Vorbestell-Ankündigung als Startschuss der Kampagne

Neuer Blick auf Vice City als frisches Marketing-Material

Gerüchte um einen weiteren Trailer rund um den Vorbestell-Start

Release-Ziel weiterhin der 19. November 2026

Was meinst du: Wird GTA 6 die Erwartungen erfüllen und Take-Two in den nächsten Monaten zu neuen Rekordwerten treiben, oder ist der Hype inzwischen zu groß? Schreib deine Einschätzung gern in die Kommentare.