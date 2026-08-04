Nach der verletzungsbedingten Neubesetzung der Hauptrolle könnte Prime Video bereits einen neuen Kratos gefunden haben. Berichten zufolge verhandelt „Guardians of the Galaxy“-Star Dave Bautista über die Rolle des spartanischen Kriegsgottes.

Die Dreharbeiten zur Serienadaption von „God of War“ mussten zuletzt einen schweren Rückschlag verkraften. Ryan Hurst, der ursprünglich als Kratos vor der Kamera stand, verletzte sich Ende Juni bei einem Stunt und zog sich einen Bizepsriss zu.

Weil die körperlich anspruchsvolle Hauptrolle eine längere Genesung offenbar nicht zulässt, entschieden sich Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television für eine Neubesetzung. Nun kristallisiert sich möglicherweise bereits Hursts Nachfolger heraus.

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, befindet sich Dave Bautista in frühen Verhandlungen über die Rolle des Kratos. Eine endgültige Vereinbarung wurde demnach noch nicht geschlossen. Entsprechend steht eine offizielle Bestätigung durch Prime Video weiterhin aus.

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Dave Bautista könnte Ryan Hurst ersetzen

Dave Bautista wurde zunächst als Wrestler bei der WWE bekannt, baute sich in den vergangenen Jahren jedoch eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler auf. Zu seinen bekanntesten Rollen gehören Drax in den „Guardians of the Galaxy“-Filmen sowie Glossu Rabban in „Dune“ und „Dune: Part Two“.

Mit seiner imposanten Statur und seiner Erfahrung in körperlich anspruchsvollen Rollen wäre der 57-Jährige zumindest optisch eine naheliegende Wahl für Kratos. Bautista bewies insbesondere in Filmen wie „Blade Runner 2049“ und „Knock at the Cabin“, dass er neben Action auch ruhigere und emotionalere Figuren verkörpern kann.

© Warner Bros. Entertainment

Gerade diese Bandbreite dürfte für die Serie wichtig sein. Die Handlung orientiert sich an „God of War“ aus dem Jahr 2018 und konzentriert sich nicht nur auf die gewaltige Kraft des spartanischen Kriegers, sondern vor allem auf dessen schwierige Beziehung zu seinem Sohn Atreus.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, müsste Bautista offenbar auch die bereits mit Ryan Hurst produzierten Szenen neu drehen.

Vier Episoden müssen offenbar neu gedreht werden

Zum Zeitpunkt der Verletzung waren die Arbeiten an vier Episoden bereits weit fortgeschritten beziehungsweise abgeschlossen. Durch die Neubesetzung können diese Aufnahmen mit Kratos voraussichtlich nicht mehr verwendet werden.

Die Produktion wurde nach Hursts Unfall zunächst unterbrochen. Laut dem aktuellen Bericht bereiten sich die Verantwortlichen darauf vor, die Dreharbeiten Mitte Oktober 2026 in Vancouver fortzusetzen. Bautista soll aufgrund seiner körperlichen Verfassung vergleichsweise kurzfristig in die Rolle einsteigen können.

© Amazon

Ursprünglich sollten die ersten beiden Staffeln direkt hintereinander produziert werden. An diesem Plan halten Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television dem Bericht zufolge weiterhin fest.

Wann die „God of War“-Serie auf Prime Video erscheinen wird, steht noch nicht fest. Durch den Produktionsstopp und die notwendigen Neuaufnahmen dürfte sich der ursprünglich anvisierte Zeitplan jedoch deutlich verschieben.

Deshalb musste Ryan Hurst die Rolle abgeben

Ryan Hurst zog sich Ende Juni während eines Stunts am Set einen schweren Bizepsriss zu und musste operiert werden. Die Entscheidung zur Neubesetzung fiel laut früheren Berichten nach Beratungen zwischen dem Schauspieler, Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television.

Die Studios hätten demnach grundsätzlich auf Hursts Rückkehr warten können. Weil die Genesung mehrere Monate dauern und Kratos körperlich besonders fordernd ist, ließ sich die notwendige Pause jedoch nicht mit dem Produktionsplan vereinbaren.

Für Hurst ist das Ausscheiden besonders bitter: Der Schauspieler hatte für die Rolle deutlich an Muskelmasse zugelegt und bereits mehrere Monate an der Serie gearbeitet. Mit dem „God of War“-Universum war er zudem schon vorher verbunden. In „God of War Ragnarök“ lieh er Thor seine Stimme und stellte den nordischen Gott beim Performance-Capturing dar.

© Amazon

Ein erstes offizielles Bild zeigte Hurst bereits gemeinsam mit Callum Vinson, der in der ersten Staffel den jungen Atreus verkörpert.

Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Neben der Rolle des Kratos wurden bereits zahlreiche weitere Figuren prominent besetzt. Callum Vinson spielt Atreus, während Mandy Patinkin als Odin und Ólafur Darri Ólafsson als Thor auftreten.

Zur weiteren Besetzung gehören:

Ed Skrein als Baldur

Teresa Palmer als Sif

Max Parker als Heimdall

Alastair Duncan als Mimir

Danny Woodburn als Brok

Jeff Gulka als Sindri

Als Showrunner ist Ronald D. Moore verantwortlich, der unter anderem an „Battlestar Galactica“, „Outlander“ und „For All Mankind“ arbeitete. Die ersten beiden Episoden werden von Frederick E. O. Toye inszeniert.

Worum geht es in der God of War-Serie?

Inhaltlich orientiert sich die Serie am nordischen Neuanfang der Spielereihe. Nach dem Tod von Faye brechen Kratos und Atreus auf, um ihren letzten Wunsch zu erfüllen und ihre Asche vom höchsten Gipfel aller Reiche zu verstreuen.

Während der Reise versucht Kratos, seinem Sohn beizubringen, ein besserer Gott zu werden. Atreus wiederum soll seinem Vater dabei helfen, einen Teil seiner verlorenen Menschlichkeit wiederzuentdecken.

Prime Video bestellte bereits zwei Staffeln. Die zweite Staffel soll sich offenbar stärker an „God of War Ragnarök“ orientieren und nach einem Zeitsprung spielen. Für den dann älteren Atreus wird Berichten zufolge ein jugendlicher Schauspieler gesucht.

Zunächst müssen die Verantwortlichen allerdings die wichtigste offene Personalfrage klären. Sollte Dave Bautista tatsächlich unterschreiben, könnte Prime Video seinen neuen Kratos schon in absehbarer Zeit offiziell vorstellen.

Was haltet ihr von Dave Bautista als Kratos? Würde der frühere Wrestler zu der Rolle passen oder hättet ihr euch einen anderen Schauspieler gewünscht?