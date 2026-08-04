Tom Holland spielt nach eigener Aussage nur selten Videospiele. Einen klaren Favoriten besitzt der Spider-Man-Darsteller trotzdem: Für ihn führt kein Weg an „The Last of Us Part 2“ vorbei.

Als Spider-Man ist Tom Holland inzwischen nicht nur im Kino, sondern auch in zahlreichen Videospielen vertreten. Selbst greift der Schauspieler allerdings nur gelegentlich zum Controller. Umso eindeutiger fiel seine Antwort aus, als er jetzt nach seinem liebsten Spiel gefragt wurde.

Im Gespräch mit Moderator Josh Horowitz nannte Holland ohne langes Zögern „The Last of Us Part 2“. Der 2020 veröffentlichte Titel von Naughty Dog habe ihn offenbar nachhaltig beeindruckt.

„The Last of Us – der zweite Teil“

Während einer kurzen Fragerunde sollte Holland sein Lieblingsspiel nennen. Seine knappe Antwort:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

„The Last of Us. Der zweite Teil. So gut.“

Ob sich diese Wahl ausschließlich auf die Handlung, das Gameplay oder das Gesamtpaket bezieht, führte der Schauspieler nicht weiter aus. Der Spider-Man-Star machte im Interview jedoch deutlich, dass ihm das Abenteuer rund um Ellie und Abby besonders viel bedeutet.

Dabei zählt Holland offenbar nicht zu den Menschen, die einen großen Teil ihrer Freizeit mit Videospielen verbringen. Erfahrungen mit dem Medium sammelte er unter anderem mit den „Marvel’s Spider-Man“-Titeln von Insomniac Games.

Auch „Fortnite“ kam im Gespräch zur Sprache. Obwohl Spider-Man dort zu den prominentesten Gastfiguren gehört, spielt Holland den Battle-Royale-Titel nach eigenen Angaben kaum. Als Grund nannte er schlicht seine mangelnden Fähigkeiten im Spiel.

Darum hat Tom Holland die HBO-Serie nicht gesehen

Überraschenderweise hat Holland die erfolgreiche Serienadaption von „The Last of Us“ bislang nicht verfolgt. Als Grund erklärte er, die Spiele zu sehr zu lieben.

Eine genauere Erklärung lieferte der Schauspieler nicht. Möglicherweise möchte er seine Erinnerungen an das Original nicht durch eine alternative Interpretation der Geschichte beeinflussen lassen. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um eine naheliegende Vermutung.

Holland ist mit seiner Begeisterung in seinem persönlichen Umfeld nicht allein. Zendaya veröffentlichte bereits 2023 ein Bild von „The Last of Us Part 2“ und bezeichnete den Titel dabei als eines ihrer gemeinsamen Lieblingsspiele. Offenbar haben beide das Abenteuer somit nicht nur einmal erlebt.

Eines der meistdiskutierten PlayStation-Spiele

„The Last of Us Part 2“ erschien ursprünglich im Juni 2020 für die PS4. Naughty Dog setzte Ellies Geschichte mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils fort und traf dabei einige erzählerische Entscheidungen, über die Fans bis heute kontrovers diskutieren.

Ungeachtet der teilweise heftigen Reaktionen erhielt das Spiel zahlreiche Auszeichnungen und verkaufte sich bis zum Frühjahr 2022 mehr als zehn Millionen Mal. Mit „The Last of Us Part 2 Remastered“ folgten später technisch überarbeitete Fassungen für PS5 und PC.

Könnt ihr Tom Hollands Begeisterung nachvollziehen oder ist ein ganz anderes Spiel euer persönlicher Favorit?