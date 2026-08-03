Der angekündigte Boykott gegen Sonys Abschied von physischen PlayStation-Spielen sorgt weiterhin für Diskussionen. Vom 23. bis zum 30. August 2026 wollen teilnehmende Spieler ihre Konsolen möglichst nicht verwenden, sich nicht beim PlayStation Network anmelden und kein Geld im PlayStation Store ausgeben.

Über die Protestaktion hatten wir bereits Ende Juli berichtet. Inzwischen wird innerhalb der Community jedoch zunehmend darüber gestritten, ob ein auf sieben Tage begrenzter „PSBlackout“ überhaupt eine Wirkung entfalten kann.

Einige Spieler sind überzeugt, dass Sony lediglich durch einen dauerhaften Rückgang bei Verkäufen, Abonnements und aktiven Nutzern zum Umdenken bewegt werden könnte. Nach einer Woche einfach wieder zu den bisherigen Gewohnheiten zurückzukehren, würde demnach kein ausreichend starkes Signal senden.

Spieler fordern dauerhaften Boykott statt kurzer Pause

Auslöser der aktuellen Diskussion ist unter anderem ein Beitrag im Subreddit zur PlayStation 6. Der Verfasser hält den geplanten Blackout für weitgehend wirkungslos und fordert unzufriedene Kunden stattdessen dazu auf, dauerhaft „mit ihrem Geldbeutel abzustimmen“.

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Diese Meinung findet sich auch in zahlreichen Reaktionen auf andere Beiträge zur Protestaktion. Einige Nutzer schlagen vor, ihr PlayStation-Plus-Abonnement zu kündigen oder künftig vollständig auf digitale Käufe im PlayStation Store zu verzichten.

Andere gehen noch weiter und argumentieren, dass ein wirklicher Protest den vollständigen Wechsel zu einer anderen Plattform voraussetzen würde. Erst wenn Sonys Umsätze, Abonnentenzahlen oder monatlich aktiven Nutzer deutlich zurückgingen, könnte der Konzern seine Pläne noch einmal überdenken.

Allerdings handelt es sich dabei lediglich um einzelne Stimmen aus der Community. Wie viele der weltweit mehr als 120 Millionen aktiven PlayStation-Nutzer tatsächlich am Blackout teilnehmen werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Deshalb ist der PSBlackout auf eine Woche begrenzt

Die Organisatoren widersprechen der Kritik, dass der Protest aufgrund seiner kurzen Dauer von vornherein nutzlos sei. Hinter der Aktion steht die auf Spieleerhaltung spezialisierte Initiative „Does It Play?“.

Nach Angaben der Verantwortlichen soll der klar begrenzte Zeitraum möglichst vielen Spielern eine gemeinsame Teilnahme ermöglichen. Ein unbefristeter Boykott sei schwer zu koordinieren und würde sich kaum eindeutig in Sonys Nutzungs- und Verkaufszahlen erkennen lassen.

Ein plötzlicher Einbruch innerhalb einer festgelegten Woche könnte dagegen leichter mit der Protestaktion in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus soll der Blackout zunächst Aufmerksamkeit erzeugen und zeigen, wie viele Spieler Sonys Entscheidung tatsächlich ablehnen.

Die Teilnehmer sollen vom 23. August um 19 Uhr bis zum 30. August um 19 Uhr ihrer jeweiligen Ortszeit auf PlayStation-Aktivitäten verzichten. Dazu gehören nicht nur Käufe, sondern auch das Spielen auf der Konsole und die Anmeldung beim PlayStation Network.

Sony hält trotz Kritik am Disc-Aus fest

Sony kündigte Anfang Juli an, ab Januar 2028 keine physischen Discs für neu erscheinende PlayStation-Spiele mehr zu produzieren. Neue Titel sollen anschließend ausschließlich digital über den PlayStation Store oder über Downloadcodes im Einzelhandel angeboten werden.

Bereits veröffentlichte Spiele und Titel, die noch vor Januar 2028 auf Disc erscheinen, sind von der Änderung nicht betroffen.

Seit der Ankündigung sieht sich Sony mit deutlicher Kritik konfrontiert. Spieler befürchten steigende Preise, das Ende des Gebrauchtmarkts und eine stärkere Abhängigkeit vom PlayStation Store. Auch die langfristige Erhaltung von Spielen und der tatsächliche Besitz digital erworbener Inhalte werden kontrovers diskutiert.

Trotzdem deutet bislang nichts auf eine Kehrtwende hin. Sony-Finanzchefin Lin Tao erklärte im Rahmen der jüngsten Geschäftszahlen, dass die bisherigen Reaktionen noch keine erkennbaren Auswirkungen auf das Geschäft gehabt hätten. Der Konzern wolle den geplanten Übergang daher weiterhin vorsichtig vorantreiben.

Kann der einwöchige Protest trotzdem etwas bewirken?

Ob der Blackout Sony finanziell unter Druck setzen kann, hängt vor allem von der Zahl der Teilnehmer ab. Eine kleine, auf soziale Netzwerke beschränkte Aktion dürfte in den weltweiten Geschäftszahlen kaum auffallen.

Erreicht der Protest dagegen einen spürbaren Teil der PlayStation-Nutzer, könnte zumindest ein ungewöhnlicher Rückgang bei Anmeldungen, Spielzeit und Store-Umsätzen sichtbar werden. Selbst dann wäre jedoch fraglich, ob eine einzelne Woche ausreicht, um eine langfristig vorbereitete Geschäftsentscheidung rückgängig zu machen.

Der eigentliche Erfolg des „PSBlackout“ könnte daher weniger im unmittelbaren finanziellen Schaden liegen. Vielmehr bietet die Aktion den Gegnern des Disc-Aus eine Möglichkeit, ihre Kritik zu bündeln und das Thema über mehrere Wochen in der öffentlichen Diskussion zu halten.

Ob daraus ein längerfristiger Boykott entsteht oder die meisten Teilnehmer nach dem 30. August wieder zu PlayStation zurückkehren, dürfte letztlich darüber entscheiden, wie ernst Sony den Protest nehmen muss.