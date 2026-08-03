Mehr als zwei Jahre nach „Shadow of the Erdtree“ hoffen zahlreiche Spieler weiterhin auf eine zweite große Erweiterung für „Elden Ring“. Ein neuer Beitrag auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Action-Rollenspiels hat diese Spekulationen nun wieder angefacht.

Das lediglich zwölf Sekunden lange Video zeigt einen Befleckten, der auf seinem Reittier Sturmwind durch den unterirdischen Siofra reitet. Begleitet wird die Aufnahme von einer auffällig vage formulierten Nachricht:

„Selbst die gefährliche Jagd nach den Halbgöttern bietet Momente stiller Schönheit.“

Konkrete Hinweise auf neue Inhalte enthält der am 31. Juli 2026 veröffentlichte Beitrag nicht. Dennoch wurde das Video innerhalb weniger Tage millionenfach angesehen und löste zahlreiche Theorien aus.

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Fans hoffen auf einen DLC rund um Godwyn

In den Reaktionen taucht vor allem ein Name immer wieder auf: Godwyn der Goldene. Der Sohn von Königin Marika spielte eine entscheidende Rolle in der Vorgeschichte von „Elden Ring“, trat im eigentlichen Spiel jedoch nicht als klassischer Bossgegner auf.

I JUST REALIZED THAT'S ONE OF THE NEW TORRENT SKINS IN THE VIDEO https://t.co/h8qZ6OU4Da pic.twitter.com/dOJ4JPp5LP — jar saint (@scadutree) August 1, 2026

Godwyn war das erste Opfer in der Nacht der Schwarzen Messer. Während seine Seele starb, blieb sein Körper zurück und breitete sich in den Zwischenlanden weiter aus. Seine Geschichte ist eng mit dem Todwurz, den Tiefen von Tiefwurz und mehreren offenen Fragen rund um Miquella verbunden.

Bereits vor der Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“ hatten viele Spieler deshalb mit einer Erweiterung gerechnet, die Godwyns Schicksal näher beleuchtet. Stattdessen konzentrierte sich das DLC vor allem auf Miquella, Messmer und das Schattenland.

Die Wahl des unterirdischen Schauplatzes und die ungewöhnlich kryptische Beschreibung genügen manchen Fans nun, um erneut auf ein Godwyn-DLC zu hoffen. Andere verweisen darauf, dass in dem Video keine der normalerweise in diesem Gebiet anzutreffenden Gegner zu sehen sind.

Der Clip dürfte einen anderen Grund haben

Für eine zweite große Erweiterung gibt es derzeit allerdings keine belastbaren Hinweise. Weder FromSoftware noch Publisher Bandai Namco haben ein weiteres Story-DLC angekündigt.

Auch der Schauplatz stellt keine eindeutige Verbindung zu Godwyn her. Siofra gehört zwar zu den unterirdischen Regionen von „Elden Ring“, Godwyns Geschichte ist jedoch wesentlich enger mit den Tiefen von Tiefwurz verbunden. Fehlende Gegner könnten zudem schlicht darauf zurückzuführen sein, dass sie vor der Aufnahme besiegt oder für das Werbematerial ausgeblendet wurden.

Wahrscheinlicher ist, dass der Beitrag auf die bevorstehende Veröffentlichung von „Elden Ring: Tarnished Edition“ aufmerksam machen soll. Die neue Fassung erscheint am 28. August 2026 für Nintendo Switch 2.

Neue Elden-Ring-Inhalte erscheinen noch im August

Neben dem Hauptspiel und „Shadow of the Erdtree“ enthält die Tarnished Edition zusätzliche Rüstungen, Waffen, zwei neue Startklassen und Möglichkeiten zur optischen Anpassung von Sturmwind. Diese Inhalte werden zum gleichen Termin auch separat für PlayStation, Xbox und PC angeboten.

In dem neuen Video scheint Sturmwind bereits eine der zusätzlichen Anpassungen zu tragen. Damit könnte es sich bei dem vermeintlichen Hinweis auf ein großes DLC lediglich um einen unauffälligen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte der Tarnished Edition handeln.

Vollständig ausschließen lässt sich eine weitere Erweiterung zwar nicht. Aktuell basiert die Hoffnung auf einen Godwyn-DLC jedoch ausschließlich auf der Interpretation eines kurzen Werbeclips. Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten Fans ihre Erwartungen daher lieber im Zaum halten.