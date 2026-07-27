GTA 6 auf PS5 – Box-Code kann region-gesperrt sein, das musst du wissen

Wer sich Grand Theft Auto 6 für die PlayStation 5 als Box-Version mit Code sichern will, könnte beim Start eine unschöne Überraschung erleben: Rockstar Games hat bestätigt, dass die PS5-Codes je nach Region gesperrt sind und nur mit einem PlayStation-Konto aus dem passenden Land eingelöst werden können. Bei digitalen Käufen im PlayStation Store tritt das Problem in der Regel nicht auf, weil Store-Region und Account-Region automatisch zusammenpassen.

Heikel wird es vor allem dann, wenn du eine physische Edition mit Code-in-the-Box importierst, geschenkt bekommst oder über Händler beziehst, die Ware aus anderen Regionen vertreiben. Dann kann es passieren, dass der Code auf deinem deutschen Account schlicht nicht akzeptiert wird.

So funktioniert die Region-Sperre bei den PS5-Codes

Worum geht es bei den Aktivierungsproblemen auf PS5? Laut Rockstars Support-Seite sind die Grand Theft Auto 6 Codes auf PlayStation 5 an bestimmte Regionen gebunden. Das heißt: Ein Code, der für eine bestimmte Region gedacht ist, lässt sich nur mit einem PlayStation-Account einlösen, der in einem dafür zugelassenen Land registriert ist.

Für die Praxis bedeutet das: Wer ganz normal im deutschen PlayStation Store digital kauft, ist üblicherweise auf der sicheren Seite. Wer aber auf eine Box-Version setzt, bei der statt Disc ein Download-Code beiliegt, sollte besonders genau auf die Herkunft achten.

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Interessant ist außerdem: Die Einschränkung betrifft laut Rockstar nur die PlayStation-5-Version. Für die Xbox-Series-Fassung sollen die Codes demnach nicht region-locked sein.

Welche Länder und Regionen betroffen sind

Welche Regionen sind für Grand Theft Auto 6 auf PS5 gesperrt? Rockstar listet mehrere Code-Regionen, die jeweils nur in bestimmten Ländern eingelöst werden können. Hier ist die vollständige Übersicht der genannten Zuordnungen:

Code-Region Einlösbar in diesen Ländern Brasilien Brasilien LATAM Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Nordamerika Kanada, Vereinigte Staaten Korea Südkorea Japan Japan Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Saudi-Arabien und VAE Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate Rest von Asien Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand Rest von EMEA und Asien Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine

Für Deutschland ist damit vor allem der Block Rest von EMEA und Asien relevant. Ein Code aus dieser Region sollte grundsätzlich mit einem deutschen PSN-Account funktionieren, während ein Code aus Nordamerika oder dem Vereinigten Königreich auf einem deutschen Konto scheitern kann.

Was du vor dem Kauf beachten solltest

Wie kannst du Probleme beim Einlösen vermeiden? Wenn du Grand Theft Auto 6 auf PS5 nicht digital, sondern als Box-Version mit Code kaufen willst, lohnt sich ein genauer Blick auf die angegebene Region. Gerade bei Importen oder Marketplace-Angeboten kann es sonst passieren, dass du am Ende zwar bezahlt hast, aber nicht aktivieren kannst.

Am sichersten ist es, auf die in Deutschland übliche, eindeutig für unsere Region ausgewiesene Version zu setzen oder direkt digital über den PlayStation Store zu gehen. Und falls du die Box-Version als Geschenk bekommst, ist es sinnvoll, vor dem Auspacken kurz zu prüfen, ob die angegebene Code-Region zu deinem Account passt.

Wie seht ihr das: Kauft ihr Grand Theft Auto 6 lieber digital, oder wollt ihr unbedingt eine Box im Regal stehen haben? Schreibt eure Meinung und eure Erfahrungen mit Region-Locks gern in die Kommentare.