Marvels Wolverine – kostenloser Tokon-Crossover-Anzug zum Launch bestätigt

Insomniac Games hat rund um das aktuelle San Diego Comic-Con Wochenende neues Material zu Marvels Wolverine gezeigt und dabei nicht nur einen frischen Story-Trailer veröffentlicht, sondern auch ein brandneues Outfit enthüllt. Das Besondere: Der neue Anzug soll direkt zum Launch verfügbar sein und für alle ohne Zusatzkosten ins Spiel kommen.

Marvels Wolverine erscheint am 15. September 2026 für PS5 und ist mit einer USK-Einstufung ab 18 Jahren versehen. Inhaltlich geht es laut den bisher gezeigten Szenen klar in eine düstere Richtung, inklusive harter Gewalt und entsprechendem Tonfall.

Neuer Crossover-Anzug zum Release

Welche neue Rüstung bekommt Wolverine zum Launch? Das frisch vorgestellte Outfit ist Teil einer Kooperation mit Marvel Tokon: Fighting Souls und orientiert sich sichtbar an dessen Stil. Insomniac setzt dabei auf eine auffällige Anime-Optik, die sofort ins Auge sticht, ohne Wolverines klassische Silhouette zu verlieren.

Farblich greift der Anzug das ikonische Blau-Gelb aus Wolverines X-Men-Ära auf. Gerade für Fans der klassischen Comic-Looks ist das eine willkommene Abwechslung zu den oft gedeckteren Interpretationen der Figur in modernen Spielen.

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Wichtig für alle, die keine Lust auf zusätzliche Käufe haben: Insomniac hat bestätigt, dass das Crossover-Outfit kostenlos ist. Freigeschaltet wird es nicht über Vorbestellungen, sondern ganz normal über den Spielfortschritt.

Kostenloser Anzug zum Launch am 15. September 2026

Crossover mit Marvel Tokon: Fighting Souls

Anime-inspirierter Look mit blau-gelber Farbpalette

Freischaltung durch Progression im Spiel, nicht durch Vorbestellung

Auch Marvel Tokon erhält einen Wolverine-Anzug

Was bekommen Fans von Marvel Tokon: Fighting Souls? Der Deal funktioniert in beide Richtungen. Zusätzlich zum neuen Tokon-Anzug in Marvels Wolverine wandert auch ein Kostüm aus dem PS5-Spiel in den Prügler: Der sogenannte Battle Reborn Anzug aus Marvels Wolverine wird in Marvel Tokon: Fighting Souls als kostenloses Outfit verfügbar.

Als Termin dafür wurde der 1. September 2026 genannt. Wer beide Spiele im Blick hat, bekommt damit kurz vor dem Wolverine-Release noch einen extra kosmetischen Bonus und gleichzeitig einen kleinen Vorgeschmack auf Insomniacs Interpretation der Figur.

Spiel Bonus-Outfit Termin Kosten Marvels Wolverine (PS5) Tokon-Crossover-Anzug 15. September 2026 Kostenlos Marvel Tokon: Fighting Souls Battle Reborn Anzug 1. September 2026 Kostenlos

Neuer Story-Trailer zeigt weitere Gegner

Welche neuen Inhalte deutet der Trailer an? Parallel zur Outfit-Ankündigung hat Insomniac einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der zusätzliche Gegenspieler in Stellung bringt. Konkrete Details zur Handlung bleiben zwar weiterhin unter Verschluss, aber die Inszenierung macht klar, dass Wolverine nicht nur gegen einzelne Schurken, sondern gegen größere Bedrohungen antreten muss.

Passend dazu wurde auch neues offizielles Artwork geteilt, das Wolverine im Kampf gegen The Hand zeigt. Damit scheint sicher, dass die Ninja-Organisation im Spiel eine zentrale Rolle einnimmt, ob als Hauptantagonist oder als wiederkehrende Fraktion.

Was meinst du zum neuen Anime-inspirierten Tokon-Anzug, und welche klassischen Wolverine-Looks sollen im Spiel auf keinen Fall fehlen? Schreib es gern in die Kommentare.