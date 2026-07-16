Sony verschiebt FlexStrike Fight Stick – keine neue PS5-Releaseplanung

Für viele Fans von Marvel Tokon: Fighting Souls sollte der 6. August 2026 zum perfekten Fighting-Game-Feiertag werden: Spiel rein, brandneuen Fight Stick anschließen, loslegen. Jetzt hat Sony diesen Plan ausgebremst. Der angekündigte FlexStrike Fight Stick, der zeitgleich mit dem neuen Arc-System-Works-Prügler erscheinen sollte, wurde kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das betrifft vor allem alle, die sich zum Launch direkt mit passendem Turnier-Setup ausstatten wollten. An der Veröffentlichung von Marvel Tokon: Fighting Souls selbst ändert sich offiziell zwar nichts, aber das Drumherum wirkt plötzlich deutlich wackliger als gedacht.

FlexStrike-Verschiebung trifft den Launch-Plan

Was ist beim FlexStrike Fight Stick passiert? Sony hat ein Update zu den ursprünglichen Vorbesteller-Infos veröffentlicht und bestätigt, dass der FlexStrike Fight Stick aufgrund unerwarteter Produktionsverzögerungen auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Ursprünglich war der Release für den 6. August 2026 geplant, also exakt am gleichen Tag wie Marvel Tokon: Fighting Souls. Der Termin wirkte bewusst gewählt, schließlich sind neue Fighting Games oft der Moment, in dem viele ihr Equipment aufrüsten oder von Pad auf Stick wechseln.

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Welche Features sollte FlexStrike zum Start bieten? Laut den bisher kommunizierten Details setzt FlexStrike auf einen integrierten Akku und unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Nutzung via PlayStation Link. Außerdem soll der Stick mit drei austauschbaren Restrictor-Gates kommen, die sich ohne Werkzeug wechseln lassen, dazu integrierter Stauraum und eine Sling-Tragetasche.

Konsequenzen für Marvel Tokon zum Release

Wie wirkt sich das auf Marvel Tokon: Fighting Souls am 6. August 2026 aus? Wer den Launch als Komplettpaket aus Spiel und neuem Stick geplant hatte, muss umdisponieren. Gerade im Fighting-Game-Umfeld ist das Timing relevant, weil die ersten Wochen häufig für Ranglisten-Grinds, Charakter-Main-Findung und erste Online-Turniere genutzt werden.

FlexStrike sollte dabei nicht nur für Marvel Tokon gedacht sein, sondern als generelles Fighting-Game-Peripheriegerät auf der PS5 dienen. Ohne neuen Termin bleibt offen, ob der Stick noch in die heiße Startphase fällt oder erst deutlich später nachgereicht wird.

Welche Alternativen bleiben euch bis dahin? Praktisch heißt das für die Launch-Woche: Pad, bereits vorhandene Fight Sticks oder andere kompatible Controller-Lösungen müssen herhalten. Wer gezielt wegen FlexStrike umsteigen wollte, dürfte jetzt erst einmal abwarten oder sich mit dem gewohnten Setup in die ersten Matches stürzen.

Weitere Diskussionen rund um die PC-Version

Welche Rolle spielt die PSN-Pflicht bei Marvel Tokon: Fighting Souls? Parallel zur Stick-Verschiebung sorgt ein weiteres Thema für Diskussionen: Fans haben eine PSN-Anforderung für Marvel Tokon entdeckt, die offenbar auch die PC-Version betrifft. Das hätte zur Folge, dass der Zugriff in 132 Ländern blockiert ist, inklusive Fehlermeldung beim Aufruf der Shop-Seite aus den betroffenen Regionen.

Offiziell haben sich Sony und Arc System Works dazu bislang nicht geäußert. Die Situation erinnert viele an den früheren Wirbel rund um Helldivers 2 auf dem PC, weshalb die Hoffnung auf eine Anpassung im Vorfeld des Releases groß ist.

Arc System Works setzt auf Inhalte abseits von Online-Matches

Welche Inhalte wurden für den Singleplayer-Modus gezeigt? Abseits der aktuellen Hürden wirkt Marvel Tokon inhaltlich gut aufgestellt. Neben Online-Features wurde zuletzt neues Material zum Episode Mode gezeigt, einer Story-Erfahrung für Solo-Fans, die Comic-artige Zwischensequenzen mit klassischen Kämpfen kombiniert.

In dem gezeigten Gameplay gab es außerdem Teaser auf Kämpfe gegen The Promoter und The Champion, inklusive Ingame-Modellen und ersten Move-Eindrücken. Gleichzeitig ist der komplette Start-Roster inzwischen enthüllt, während zusätzliche DLC-Kämpfer zwar bestätigt, aber noch nicht konkret benannt wurden.

Wie sehr trifft euch die FlexStrike-Verschiebung: Wartet ihr mit Marvel Tokon: Fighting Souls auf euer Wunsch-Setup, oder startet ihr am 6. August 2026 trotzdem direkt durch? Schreibt es in die Kommentare.