Farming Camp kommt am 24. September 2026 auf PS5 – Setting und Gameplay

Cozy-Farming bleibt ein Dauerbrenner, und PS5-Fans bekommen schon bald Nachschub: Farming Camp erscheint am 24. September 2026 und setzt klar auf das Wohlfühl-Rezept, das Stardew Valley groß gemacht hat. Der Twist: Statt stiller Landidylle geht es dieses Mal in ein Sommerlager, inklusive Teamarbeit, Camp-Alltag und jeder Menge kleiner Dramen zwischen jungen Nachwuchs-Farmern.

Das Szenario klingt nach einer bewusst jugendlicheren Variante des Genres, bei der ihr nicht nur Beete anlegt und Tiere versorgt, sondern euch auch durch typische Camp-Tage manövriert. Farming Camp erzählt dabei die Vorgeschichte einer jungen Alessandra, bevor sie später als Evertree Farmer bekannt wird, fast wie ein spielbarer Rückblick auf die prägenden ersten Schritte.

Release und Plattformen

Wann erscheint Farming Camp auf PS5? Der Launch ist für den 24. September 2026 bestätigt. Damit landet das Spiel mitten in einem traditionell vollgepackten Release-Monat, in dem neben großen Namen auch kleinere Projekte schnell untergehen können. Cozy-Games haben aber oft genau dann ihre Chance, wenn viele neben den Blockbustern etwas Entspannteres suchen.

Auf welchen Plattformen erscheint Farming Camp? Neben PlayStation 5 ist der Release auch für Nintendo Switch, PC via Steam und Xbox Series angekündigt. Wer also plattformübergreifend unterwegs ist, kann sich den September-Termin unabhängig vom System vormerken.

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Spiel Release Plattformen Farming Camp 24. September 2026 PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC (Steam)

Sommercamp statt Bauernhof-Routine

Wodurch unterscheidet sich Farming Camp von anderen Farming-Sims? Der größte Aufhänger ist das Sommercamp-Setting: Ihr seid nicht allein auf eurem Hof, sondern erlebt Evertree Farming Camp als Ort, an dem Lernen, Aufgaben und sozialer Druck zusammenkommen. Statt nur entspannt Tag für Tag zu gärtnern, geht es auch darum, sich zu beweisen und im Camp-Wettbewerb als bestes Farm-Team abzuschneiden.

Im Mittelpunkt steht eine farbenfrohe Figurentruppe, mit der ihr Beziehungen aufbaut, Freundschaften pflegt und nebenbei den üblichen Alltagstrubel mitnehmt. Genau dieser Mix aus Camp-Atmosphäre, Charakter-Drama und klaren Tagesaufgaben soll dem Spiel eine eigene Identität geben, ohne das cozy Grundgefühl zu verlieren.

Gameplay-Schwerpunkte und Aktivitäten

Was macht man in Farming Camp konkret? Farming Camp geht über die klassische Schleife aus Pflanzen und Ernten hinaus und packt mehr Simulation und Management obendrauf. Ihr sammelt Punkte nicht nur mit landwirtschaftlichen Aufgaben, sondern auch dadurch, dass ihr das Camp am Laufen haltet und an Programmpunkten teilnehmt.

Ein zentrales Element ist die Zusammenarbeit mit zwei weiteren jungen Farmern, die jeweils ihre eigenen Persönlichkeiten und Spielweisen mitbringen. Einen bestätigten Koop-Modus gibt es zwar nicht, aber das Spiel setzt trotzdem deutlich auf Teamwork innerhalb des Camp-Alltags, inklusive Aufgabenverteilung und Problemlösung.

Chores und Camp-Aufgaben planen und erledigen

Probleme lösen und den Zustand des Camps managen

Freundschaften aufbauen und Camp-Beziehungen pflegen

Klassen besuchen und Missionen annehmen

Um Punkte und Ranglistenplatzierungen konkurrieren

Mini-Games als Abwechslung im Tagesablauf, etwa Schädlingsbekämpfung, Holz hacken und Kochen

Wie gut sich diese Ideen in der Praxis anfühlen, wird sich spätestens im September zeigen. Klar ist schon jetzt: Farming Camp setzt auf einen spürbar anderen Vibe als viele Genre-Kollegen, und genau das könnte für PS5-Fans den Reiz ausmachen.

Wie klingt Farming Camp für euch: Genau das cozy Spiel für den Herbst, oder bleibt ihr lieber bei klassischen Farming-Sims? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.